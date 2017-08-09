Красочный дебют новых игроков, памятная победа «Монпелье», слова Унаи Эмери о покупке Неймара, и многое другое. Обзор 1-го тура Лиги 1

Мариано Диас делает дубль в первом матче за «Лион», Раньери проигрывает свой первый матч у руля «Нанта», а черная серия «Ниццы» продолжается. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 1-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. Обновленный «Монако» одержал волевую победу. По ходу встречи с «Тулузой» чемпионы Франции дважды проигрывали, но все-таки сумели довести встречу до победы. Стоит отметить, что «монегасков» покинули ведущие полузащитники Бокайоко и Менди, а также был куплен Юри Тилеманс. В Англию уехал Бернарду Силва, а на замену ему подъехал молодой воспитанник «Барселоны» Жорди Мбоула. Пока из этих двух новичков дебюта удостоился Тилеманс появившейся на поле вместо Фалькао на 87-й минуте встречи.

2. Дани Алвес отдал первую голевую передачу за «ПСЖ», а столичный клуб без особых проблем разобрался в новичком Лиги 1 «Амьеном». Помимо качественного дебюта бразильца, лучший бомбардир прошлого сезона Эдинсон Кавани продолжает поддерживать свой статус и в первом же туре оформляет дубль.

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3. Крупные победы главных конкурентов. «Марсель», «Лилль» и «Лион» на троих забили 10 мячей и не пропустили ни одного. Если «Лион» забил четыре в ворота новичка «Страсбура», а «Марсель» одолел аутсайдера предыдущего сезона «Дижон», то «Лилль» удивил всех тремя безответными мячами в ворота неуступчивого «Нанта».

Le premier match a été riche en émotions !

Prochain RDV au @GroupamaStadium ​, OL/Bordeaux samedi 19 août à 17h !

🎟 https://t.co/MXTPQXfgax pic.twitter.com/RRJk9vf8S1 — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2017

4. Вернулись, чтобы остаться. Футбольный клуб «Труа» сразу же заработал первое очко после в возвращения в элиту Франции. «Ренн» же в свою очередь завершил матч с одним из любимых счетов прошлого сезона – 1:1.

Самая пропускающая команда предыдущего сезона «Метц» уже в первом туре продолжила «славную» традицию. Порадовать болельщиков «граулли» может лишь гол новичка команды Нолана Ру.

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5. Неожиданный исход. Концовка прошлого сезона для «Ниццы» стала не совсем удачной. Это объясняется тем, что команда заранее добыла себе путевку в Лигу чемпионов, а также усталостью команды Фавра и травмой лидера команды Сиприена. Так или иначе «орлы» не могут победить уже в четырех матчах кряду в Лиги 1, три из которых команда проиграла. В матче с «Сент-Этьеном» все решил единственный гол в самом начале игры.

⚽️ Bon lundi et bonne semaine la #TeamASSE 💚

Pour bien débuter, (re)visionnez le premier envol de Jonathan #Bamba de la saison ✈️ ! pic.twitter.com/vsZ45RMZOB — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) August 7, 2017

Не расслабляться. Сделавший в прошлом сезоне рывок «Бордо» не сумел обыграть середняка чемпионата «Анже». В самой концовке игры команда Жослена Гурвеннека упустила победу на западе Франции.

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Памятная победа. «Монпелье» победил с минимальным счетом, но забитый гол никто особо не праздновал. Дело в том, что президент «Монпелье» Луи Николлен ушел из жизни в день своего 74-летия 29 июня. Николлен был президентом клуба с 1974 года. Игроки «Монпелье провели весь матч в специльной форме, где вместо имен футболистов было написано прозвище Николлена — «Лулу».

Новички

В первом туре чемпионата многие новички проявили себя с лучшей стороны. Нападающий «Анже» Батист Гийом отметился голом и голевой передачей, защитник «Лилля» Хуниор Алонсо открыл счет в матче с «Нантом», форвард «Лиона» Мариано Диас оформил дубль, Нолан Ру открыл свой счет в составе «Метца», Жонатан Бамба принес победу «Сент-Этьену», а Валер Жермен отдал два голевых паса в составе «Марселя».

Цитата тура

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери о переходе Неймара в столичный клуб:

«Думаю, он быстро адаптируется, и мы ему с этим поможем. ПСЖ с Неймаром совершит шаг вперед в своем развитии, а Неймар выбрал ПСЖ, потому что хочет развиваться вместе с клубом. ПСЖ стремится иметь вес в мировом футболе, и с Неймаром выиграть крупнейшие титулы будет проще. Здесь он может рассчитывать на еще большее признание. Этот трансфер стал демонстрацией амбиций и желания развиваться — с обеих сторон»

Герой тура

Главное – оказаться в нужном месте. Новичок «Анже» Батист Гийом в первом же своем матче за новую команду отметился голевой передачей и забитым мячом. Свой гол 22-летний нападающий забил на 88-й минуте, что принесло ничью в непростом поединке против серьезного соперника – «Бордо».

Angers arrache le match nul 2-2 en toute fin de match grâce à ce but de Baptiste Guillaume ! #SCOFCGB pic.twitter.com/kDluPLtXRC — L'OlymTeam (@olym_team) August 6, 2017

Антигерой тура

Кто-то дебютирует на все 10 из 10, а кто-то отнимает победу у своего же клуба. Полузащитник «Ренна» Исмаила Сарр перешел из «Метца» за 17 миллионов евро, но оправдать ожидания в первом матче не сумел, а для этого у него был шанс. Во втором тайме Сарр свел старания своего партнера по команде Людовика Бааля на ноль. Защитник «Ренна» отобрал мяч в штрафной соперника, после чего снаряд прикатился к Сарру, который даже не попал по нему. Возможно, владея Исмаила бы левой ногой, то, с большой вероятностью мяч оказался бы в сетке.

[RESUME] #J1 . Troyes / #StadeRennais F.C. (1-1)

Le 1er but de Jordan #Tell , a permis aux #RougeEtNoir de revenir au score face à Troyes ! pic.twitter.com/KWv4RPcPXb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 6, 2017

Цифра тура

В первом туре было забито 29 мячей. Последний раз был забито больше в сезоне 2011/2012 – 31 мяч. Стоит отметить, что впервые с сезона 13/14 в первом туре не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи.

Если представить число 29 и 31, как одно целое, а затем поменять порядок цифр, то можно получить число 1932. Именно в 32-м году был проведен первый чемпионат Франции, в котором первое место занял «Лилль».

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Результаты тура:

Монако – Тулуза – 3:2 (1:1)

0:1 – Мамаш (6), 1:1 – Жемерсон (28), 1:2 – Делорт (53), 2:2 – Фалькао (58), 3:2 – Глик (70).

ПСЖ – Амьен – 2:0 (1:0)

1:0 – Кавани (42), 2:0 – Пасторе (80).

Лион – Страсбур – 4:0 (1:0)

1:0 – Мариона (23), 2:0 – Фекир (с пенальти, 59), 3:0 – Мариано (61), 4:0 – Фекир (90).

Метц – Генгам – 1:3 (1:1)

1:0 – Ру (14), 1:1 – Бриан (с пенальти, 39), 1:2 – Блас (70), 1:3 – Диалло (83).

Монпелье – Кан – 1:0 (0:0)

1:0 – Камара (58).

Сент-Этьен – Ницца – 1:0 (1:0)

1:0 – Бамба (4).

Труа – Ренн – 1:1 (0:0)

1:0 – Грандсир (46), 1:1 – Телль (69).

Лилль – Нант – 3:0 (0:0)

1:0 – Алонсо (48), 2:0 – де Превиль (с пенальти, 67), 3:0 – Эль-Гази (70).

Анже – Бордо – 2:2 (1:1)

1:0 – Фюльжини (11), 1:1 – Санкаре (27), 1:2 – А. Менди (52), 2:2 – Гийом (88).

Марсель – Дижон – 3:0 (0:0)

1:0 – Н’Джие (51), 2:0 – Товен (54), 3:0 — Н’Джие (72).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 2 – Диас (Лион), Фекир (Лион), Н’Джие (Марсель).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press