Красные полоски, рекорд Роналду, огни и полотна генуэзского дерби. Обзор 13-го тура Серии А

Автор: Дмитрий Темников 0

Клубы Серии А выступили против насилия, «Наполи» и «Рома» потеряли очки, а Криштиану Роналду повторил рекорд полувековой давности. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях прошедшего тура в чемпионате Италии. 

Красный — цвет борьбы

Во время 13-го тура футболисты всех команд Серии А выходили на поле с красными полосками на лицах. Это стало частью совместной кампании лиги с благотворительной организацией WeWorld Onlus, защищающей права женщин и детей.

Полоска подразумевала красную карточку насилию по отношению к женщинам. «Удаление» производили лига, организация и сами спортсмены.

«Мы все должны мощно поработать, чтобы положить конец этой дикости, футбол готов сыграть свою роль. Феномен насилия по отношению к женщинам становится все более диким и неприемлемым», – так акцию прокомментировал президент Серии А Гаэтано Миккиче.

Ave, Ronaldo

В матче против СПАЛа (2:0) Криштиану Роналду снова забил гол.

Таким образом, форвард «Ювентуса» — лучший новичок Серии А за последние 50 лет: в 13 турах чемпионата он стал автором 9 мячей. В сезоне 1968/69 такие же показатели были у Пьетро Анастази, тоже выступавшего за «бьянконери».

Фанатские страсти

Вся интрига в генуэзском дерби исчезла после 17-й минуты: Кшиштоф Пентек забил «Сампдории» (с 0:57) с пенальти и установил окончательный счет во встрече — 1:1. Кстати, поляк с 10 мячами вернулся на первое место в гонке снайперов.

На этот раз мощнее себя рокпзали фанаты. За день до дерби со своими командами встретились и тиффози «грифонов»

и активные болельщики «Сампы».

Матч проходил на стадионе «Дженоа». Поэтому фанаты хозяев еще и крутыми перфомансами порадовали

Причем на двух трибунах

Спасение в концовке 

«Наполи», «Ювентус», «Рома», «Интер» — в этом сезоне «Лацио» проиграл всем принципиальным соперникам с общим счетом 2:10. Неудачная серия могла продолжиться и в игре против «Милана», но на 94-й минуте вингер римлян Анхель Корреа сравнял счет

Такое развитие событий слишком завело главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги: специалист бурно праздновал гол и отказался вернуться в техническую зону, за что его и удалили.

Опять проигрыш

Если «Лацио» сумел спастись, то «Рома» снова проиграла. На этот раз «Удинезе», занимающему 16-е место в таблице. Форвард «зебр» Родриго Де Пауль мощно протолкнул мяч через нескольких соперников и в упор расстрелял ворота Ольсена

«Удинезе» прервал свою серию из 7 матчей без побед. А «Рому» продолжает трясти: в 13 турах команда проиграла уже 4 раза.

Шок для Неаполя, гордость для Вероны 

Главная сенсация итальянского уик-энда — нули в матче «Наполи» и «Кьево». Команда Анчелотти не смогла забить впервые с 29 сентября и увеличила отставание от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. Веронцы же не проиграли во второй встрече кряду, набрав первый балл «в плюс» после снятия трех очков за махинации.

Цифра тура 

5 матчей подряд «Фиорентина» играет вничью. На этот раз команда Стефано Пиоли не сумела победить «Болонью» (0:0). Такой «мирной» серии у «фиалок» не было с 1990 года.

Цитата тура 

«Я не понял, почему меня удалили. Потом судья объяснил, что я покинул границы технической зоны. Я принес извинения. Я был так вовлечен в игру, что не заметил этого. Я нервничал и был расстроен, так как мы проигрывали игру, хотя не заслуживали поражения», — главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги объяснил свои действия, которые привели к удалению.

Результаты тура

Удинезе — Рома — 1:0 (0:0)
(Де Пауль, 54).
Ювентус — СПАЛ — 2:0 (1:0)
(Роналду, 29, Манджукич, 60).
Интер — Фрозиноне — 3:0 (1:0)
(Бальде, 10, 82, Мартинес, 57).
Парма — Сассуоло — 2:1 (2:1)
(Жервиньо, 6, Алвеш, 25; Бабакар, 36 — с пенальти).
Болонья — Фиорентина — 0:0.
Эмполи — Аталанта — 3:2 (1:2)
(ла Гумина, 42, Мазиелло, 77 — в свои ворота, Сильвестре, 90; Фройлер, 33, Хатебур, 40).
Наполи — Кьево — 0:0. 
Лацио — Милан — 1:1 (0:0)
(Корреа, 90; Уоллес, 78 — в свои ворота).
Дженоа — Сампдория — 1:1 (1:1)
(Пентек, 17 — с пенальти; Квальярелла, 8).
Кальяри — Торино — 0:0. 

Турнирная таблица 

Бомбардиры: 10 (1 — с пенальти) — Пентек (Дженоа), 9 (1) — Роналду (Ювентус), 8 (1) — Иммобиле (Лацио).
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
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