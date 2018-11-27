Красные полоски, рекорд Роналду, огни и полотна генуэзского дерби. Обзор 13-го тура Серии А

Клубы Серии А выступили против насилия, «Наполи» и «Рома» потеряли очки, а Криштиану Роналду повторил рекорд полувековой давности. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях прошедшего тура в чемпионате Италии.

Красный — цвет борьбы

Во время 13-го тура футболисты всех команд Серии А выходили на поле с красными полосками на лицах. Это стало частью совместной кампании лиги с благотворительной организацией WeWorld Onlus, защищающей права женщин и детей.

Полоска подразумевала красную карточку насилию по отношению к женщинам. «Удаление» производили лига, организация и сами спортсмены.

«Мы все должны мощно поработать, чтобы положить конец этой дикости, футбол готов сыграть свою роль. Феномен насилия по отношению к женщинам становится все более диким и неприемлемым», – так акцию прокомментировал президент Серии А Гаэтано Миккиче.

Cala il sipario a Genova! Finisce 1 a 1 il #DerbyLanterna ! Genoa 1️⃣ — 1️⃣ Sampdoria#GenoaSamp #SerieATIM pic.twitter.com/KxNMVAHXmT — Lega Serie A (@SerieA) November 25, 2018

Ave, Ronaldo

В матче против СПАЛа (2:0) Криштиану Роналду снова забил гол.

Таким образом, форвард «Ювентуса» — лучший новичок Серии А за последние 50 лет: в 13 турах чемпионата он стал автором 9 мячей. В сезоне 1968/69 такие же показатели были у Пьетро Анастази, тоже выступавшего за «бьянконери».

Фанатские страсти

Вся интрига в генуэзском дерби исчезла после 17-й минуты: Кшиштоф Пентек забил «Сампдории» (с 0:57) с пенальти и установил окончательный счет во встрече — 1:1. Кстати, поляк с 10 мячами вернулся на первое место в гонке снайперов.

На этот раз мощнее себя рокпзали фанаты. За день до дерби со своими командами встретились и тиффози «грифонов»

и активные болельщики «Сампы».

Матч проходил на стадионе «Дженоа». Поэтому фанаты хозяев еще и крутыми перфомансами порадовали

Причем на двух трибунах

Спасение в концовке

«Наполи», «Ювентус», «Рома», «Интер» — в этом сезоне «Лацио» проиграл всем принципиальным соперникам с общим счетом 2:10. Неудачная серия могла продолжиться и в игре против «Милана», но на 94-й минуте вингер римлян Анхель Корреа сравнял счет

Такое развитие событий слишком завело главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги: специалист бурно праздновал гол и отказался вернуться в техническую зону, за что его и удалили.

Опять проигрыш

Если «Лацио» сумел спастись, то «Рома» снова проиграла. На этот раз «Удинезе», занимающему 16-е место в таблице. Форвард «зебр» Родриго Де Пауль мощно протолкнул мяч через нескольких соперников и в упор расстрелял ворота Ольсена

«Удинезе» прервал свою серию из 7 матчей без побед. А «Рому» продолжает трясти: в 13 турах команда проиграла уже 4 раза.

Шок для Неаполя, гордость для Вероны

Главная сенсация итальянского уик-энда — нули в матче «Наполи» и «Кьево». Команда Анчелотти не смогла забить впервые с 29 сентября и увеличила отставание от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. Веронцы же не проиграли во второй встрече кряду, набрав первый балл «в плюс» после снятия трех очков за махинации.

Una partita lottata, sofferta ma cha alla fine ci permette di guadagnare un meritatissimo punto a Napoli! La strada è lunga, ma ripartiamo da qui! 💛💙💪💪💪

Leggi il report di #NapoliChievo 0⃣-0⃣ 👉 https://t.co/cveBXiZ93S pic.twitter.com/jKJiLV7qey — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) November 25, 2018

Цифра тура

5 матчей подряд «Фиорентина» играет вничью. На этот раз команда Стефано Пиоли не сумела победить «Болонью» (0:0). Такой «мирной» серии у «фиалок» не было с 1990 года.

Цитата тура

«Я не понял, почему меня удалили. Потом судья объяснил, что я покинул границы технической зоны. Я принес извинения. Я был так вовлечен в игру, что не заметил этого. Я нервничал и был расстроен, так как мы проигрывали игру, хотя не заслуживали поражения», — главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги объяснил свои действия, которые привели к удалению.

Результаты тура

Удинезе — Рома — 1:0 (0:0)

(Де Пауль, 54).

Ювентус — СПАЛ — 2:0 (1:0)

(Роналду, 29, Манджукич, 60).

Интер — Фрозиноне — 3:0 (1:0)

(Бальде, 10, 82, Мартинес, 57).

Парма — Сассуоло — 2:1 (2:1)

(Жервиньо, 6, Алвеш, 25; Бабакар, 36 — с пенальти).

Болонья — Фиорентина — 0:0.

Эмполи — Аталанта — 3:2 (1:2)

(ла Гумина, 42, Мазиелло, 77 — в свои ворота, Сильвестре, 90; Фройлер, 33, Хатебур, 40).

Наполи — Кьево — 0:0.

Лацио — Милан — 1:1 (0:0)

(Корреа, 90; Уоллес, 78 — в свои ворота).

Дженоа — Сампдория — 1:1 (1:1)

(Пентек, 17 — с пенальти; Квальярелла, 8).

Кальяри — Торино — 0:0.

Турнирная таблица

La 13ª giornata si è conclusa, ecco la classifica aggiornata della #SerieATIM !👇 pic.twitter.com/t0lXXz0q9e — Lega Serie A (@SerieA) November 27, 2018

Бомбардиры: 10 (1 — с пенальти) — Пентек (Дженоа), 9 (1) — Роналду (Ювентус), 8 (1) — Иммобиле (Лацио).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube Дмитрий ТемниковGlobal Look Press