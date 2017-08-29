«Краснодар» на краю. Что случилось с самым прогрессивным клубом России

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» ссорится с фанатами. «Краснодар» провалил летнюю трансферную кампанию. «Краснодар» в кризисе. Но это тот кризис и те проблемы, которые приятно решать. Вопрос – кому.

Проблема №1. Результат – не главное

«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и остался без еврокубков. Для растущего клуба, у которого каждый матч в Европе – возможность творить историю, это провал. Для лучшего стадиона России, у которого каждая игра Лиги Европы – шанс собрать аншлаг и привлечь на свои трибуны новых болельщиков – это трагедия. Для главного тренера команды Игоря Шалимова вылет из еврокубка оказался плюсом.

«Довольны тем, что закончился этот период, когда играли через два дня на третий. Свежести не хватало, люди просили замену, потому что не выдерживали темп… Я думаю, это в какой-то мере для нас плюс, что мы не прошли дальше в Лиге Европы», — зачем-то заявил наставник «Краснодара» после игры с «Динамо».

И получилась абсурдная ситуация: команда сражается за выход в еровкубки, на флажке прошлого сезона с огромными нервами решает этот вопрос, и все это только для того, чтобы вылететь в отборочном раунде Лиги Европы и радоваться, что облегчила себе жизнь. Но спорт тем и привлекательно прост, что результат в нем – главный измеритель успеха. А Игорь Шалимов парой неосторожных фраз закопал себя еще глубже.

Проблема № 2. Шалимов

Никто не понимает, почему Игоря Шалимова после неубедительного окончания прошлого чемпионата и невнятного начала этого не убирают из «Краснодара». Любой тренер России и половина специалистов в мире были бы счастливы получить приглашение от команды Галицкого, где нет финансовых проблем и огромное поле для творчества. Но владельца клуба устраивает именно Шалимов. Почему?

«Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! – заявил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. — Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришел из нашей академии». Возможно, в этом главный секрет непотопляемости Игоря Шалимова: в обмен на ставку на молодых игроков академии ему обещана индульгенция за все турнирные провалы.

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Это, конечно, упрощенно. Шалимов ставит «Краснодару» игру, основанную на контроле мяча, и, в принципе, может объяснить, что он делает и зачем, а это редкость для России. Но это не самое главное. Только пока Шалимов показывает Галицкому, что тот делает все правильно с академией, он будет оставаться главным тренером.

Проблема №3. Трансферы

Трансферное лето провалено, и в клубе с этим согласны. Не приобретен хороший центральный защитник, не удалось укрепить опорную зону, до последнего дня неопределенность со Смоловым. А шансы все решить были. У «Краснодара» сорвалось несколько потенциально неплохих сделок по разным причинам. В клубе, видимо, склонны видеть причину в фигуре спортивного директора.

Прямо в разгар трансферного окна с этой должности был уволен Алексей Зинин. Для клуба калибра «Краснодара» это, конечно, огромный скандал, как бы стороны ни маскировали его под расставание по обоюдному согласию. В середине августа, когда до закрытия трансферного окна остается три недели, с таких должностей просто так не уходят.

Теперь клуб ищет нового спортдиректора. Причем с расширенными полномочиями. Вроде как он должен отвечать не только за селекцию, но и контролировать, насколько грамотно работает тренерский штаб.

Проблема №4. Фанаты

У «Краснодара» проблемы со своими «ультрас», как бы смешно это ни звучало. Любители футбола со всей России потешаются над малочисленностью поклонников «быков». Однако небольшое движение «Южная Гвардия» не обращает внимания на хейтеров и обретает собственное «я» неторопливо, но уверенно. Именно парни из этой группировки создали первое организованное общество фанатов южан. Также на их счету – страница «ВКонтакте» и аккаунт в Instagram.

В большинстве случаев руководство пытается не портить отношения с главными объединениями болельщиков своих команд. Но боссы «Краснодара» хотят, чтобы со временем на арену клуба приходили семьями – по всем канонам футбольных Англии и Германии. О позиции «Краснодар» – для болельщиков, а не для фанатов» неоднократно сообщал и президент команды Сергей Галицкий.

Противостоянию между руководством и «ультрас» черно-зеленых не один день. Еще в апреле лидеры движения заявили о том, что «руководство «человечного» клуба запретило пронести и вывесить баннер в поддержку жертв теракта в Санкт-Петербурге на матче с ЦСКА. Без объяснения причин и еще до того, как он появился на свет». В майской драке между ними и фанатами «Анжи» у стадиона «Краснодара» местные сотрудники безопасности смотрели за началом потасовки, но разнимать незапланированный конфликт принялись лишь в разгар действия. Пик схватки двух сторон произошел 13 августа на домашнем матче с «Амкаром». Между собой схлестнулись представители «ультрас» и обычные болельщики «Краснодара», которым мешала большая растяжка на трибуне. Завязалась перепалка. Время стюардов: работники стадиона ввязались в конфликт и устроили драку с обеими сторонами ссоры. Грандиозное побоище завершилось тем, что с трибуны начали выводить всех зрителей без разбора.

Сообщалось о нескольких пьяных людях на месте потасовки, но «Южная Гвардия» винит в случившемся лишь руководство клуба. В ночь после событий появилось обращение к Галицкому и остальным правителям «быков». «Мы увидели, что заполняемость стадиона «кузьмичами» вам намного важнее ярой поддержки. Так тому и быть! Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных» — большая часть письма от лидеров «ЮГ» сводилась к этому. «Ультрас» обвинили глав «Краснодара» в предательстве, а поведение стюардов в стиле «бейте и уводите их всех» растоптало веру во взаимное уважение. Южный саппорт принял меры и отказался от поддержки клуба еще в домашней игре с «Црвеной Звездой», а против руководства были вывешены баннеры.

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Но клуб в лице гендиректора Владимира Хашига ответил на бойкот: «У нас фанатов в том понимании, что они могут много себе позволять, нет и не будет! Так что именно этой группе болельщиков, написавших заявление, мы предлагаем на наш стадион не возвращаться. И не надо ставить ультиматумов!» — емкий и дерзкий комментарий дает понять: на мир можно и не рассчитывать.

Что дальше?

Все проблемы «Краснодара» — вопрос роста клуба. Нет ничего фатального и непоправимого, их приятно решать. Вопрос только, каким способом. Обычно для решения таких проблем в России находят какую-либо мощную фигуру, и не важно, на какое место – главного тренера, нового лидера команды, приобретенного за большие деньги, теневого спортдиректора… Появление подобных фигур, как правило, и дает импульс для нового этапа развития. Но намного интереснее другое: вдруг «Краснодару» удастся выработать такую устойчивую систему, когда эти проблемы будут устраняться внутри и не кем-то пришедшим извне.

Текст: Андрей Вдовин, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

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