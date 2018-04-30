«Красно-белый» навсегда. «Реймс» вернулся в Лигу 1

Шестикратные чемпионы Франции последние два года полоскались в «грязевых ваннах» Лиги 2, но, выдав убедительный сезон, вновь вернулись в высший дивизион.

Сесть в красно-белую лужу

Весь матч почти 20 тысяч человек в красно-белых цветах ждали гола любимого «Реймса». Их соперник, «Аяччо», словно фитиль, отсрочивал взрыв, который на 76-й минуте игры все-таки состоялся. После толкотни в штрафной гостей капитан «Реймса» Данилсон да Крус прострелил в направлении ворот гостей, попал в вышедшего на замену форварда Греджона Кея, от которого мяч отрикошетил в ворота. Весь стадион «Огюст Делон» вскочил на ноги, а самые оголтелые фанаты принялись перепрыгивать через заграждения на поле. Стюарды встали единой стеной и отстояли игроков.

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Спустя 25 минут радость набрала безумные обороты. Заключительную атаку «Аяччо» перехватили, на отбой вынесли мяч подальше, после чего арбитр дал финальный свисток. Болельщики в полнейшей эйфории ринулись обнимать футболистов, ведь их команда выиграла чемпионат и возвращается в Лигу 1. Внешне это зрелище напоминало бюджетную французскую реконструкцию сцены чемпионства московского «Спартака» годом ранее: огромная красно-белая лужа из людей вместо зеленого газона, французского комментатора обливают шампанским, а фанаты пытаются унести с собой ворота.

При Наполеоне

Победа «Реймса» — это не рассказ о долгожданном возвращении или сказка о переходе из любителей в участники элитного дивизиона. Это скорее случай, когда потерянную вещь возвращают на нужное место. Лига 1 прекрасно знакома клубу, а сами «красно-белые» — важный и незаменимый элемент французского футбола. Команда отсутствовала здесь в течение двух последних сезонов, а за свою историю «Реймс» выигрывал чемпионат Франции целых шесть раз (на один меньше, чем «Лион» или «ПСЖ»).

И все же золотые времена клуба пришлись на 50-60-е годы прошлого столетия. После окончания Второй мировой войны «Реймс» впервые шагнул в высший дивизион, где даже во время военного деления территорий продолжали играть в футбол. В 1949-м северяне выиграли свое первое чемпионство и стремительно прославили собственное имя. «Красно-белых» приглашали в мировые турне. В одном из них, когда французы отправились в Южную Америку, их коллектив поучаствовал в символическом Кубке с участием известных команд жаркого континента и одержал победу. А вместе с трофеем забрал чилийского форварда Фернандо Риера. В клуб съехались многие сильные игроки того времени и из родной страны: Мишель Леблон, Мишель Идальго, Райоль Жиродо.

Но как ни парадоксально, больше всех из новичков выделялся малозаметный и низенький Раймон Копа. Скромный 20-летний юноша из семьи шахтера до «Реймса» бурил ворота соперников в футболке «Анже». Он обладал потрясающей результативностью и после переезда мгновенно стал главной звездой северян. Его звали футбольным Наполеоном, ведь благодаря его лидерским качествам «Реймс» не только выиграл еще два чемпионства подряд, но и двинулся покорять Европу. «Красно-белые» в 1956 году дошли до финала Кубка чемпионов, где уступили «Реалу» (3:4). Тогда в составе мадридцев блистал Альфредо Ди Стефано, и все думали, что их очная дуэль с Раймоном Копа продлится еще как минимум несколько лет. Но после поражения от испанцев лидер «Реймса» взял и перешел в состав команды победителя, завоевал три последующих Кубка чемпионов и «Золотой мяч». После ухода иконы лидерство в «Реймсе» взял на себя Жюст Фонтен, забивавший еще чаще, чем Наполеон. В 1959-м «красно-белые» вновь добрались до финала главного еврокубка, и снова соперником выпал «Реал». Мадридцы и во второй раз оказались сильнее (2:0). Копа не забил, но смотреть на убитых поражением футболистов бывшего клуба он не смог и вскоре вернулся обратно в «Реймс», за который в связке с Жюсто доиграл до завершения карьеры.

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Возвращение живых мертвецов

Домашний стадион «северян» мог бы быть назван в честь одной из двух очевидных икон команды, но носит имя Огюста Делона — генерального секретаря Федерации спорта Франции, умершего от пыток немецких фашистов. До конца XX века болельщики, приходившие на арену, наблюдали за медленным падением любимого клуба. В сезоне-1963/64 «Реймс» закончил чемпионат на 17-м месте, упал на уровень ниже, но вернулся в высший дивизион уже через два года. Время от времени вылетая и непременно возвращаясь обратно, в 1978-м «северяне» выжали из себя три победы за сезон и упали в трясину французского футбола на 33 года.

Банкротство, падение до любителей, и лишь в 2012-м благодаря упорству Юбера Фурнье «Реймс» вернулся в Лигу 1. Имея минимум опыта самостоятельной работы, он вошел в тренерский штаб Марка Коллата в 2009-м и за два года продвинул клуб от третьего дивизиона до первого. Юбера российский зритель мог запомнить, когда «Зенит» выступал в 2015-м в одной группе Лиги чемпионов с «Лионом». Сейчас же специалист занимает должность технического директора сборной Франции.

🏆 C-H-A-M-P-I-O-N-S 🏆 Vous aussi partagez vos photos de la montée avec le hashtag #RémoisEtRemontés 📸 pic.twitter.com/6hZ9AXWoLo — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 23, 2018

«Реймс» в Лиге 1 задержался еще на четыре года, стабильно занимая места во второй десятке. За этот «бледный» период здесь успели заиграть Гжегож Крыховяк, Николя де Превиль, Аисса Манди и другие. За работой Фурнье следил со стороны и в течение пяти лет воспитывал молодых игроков для «красно-белых» Давид Гуйон. Он же и возглавил первую команду в мае прошлого года. Его коллектив в течение всего сезона не баловал зрителей голами, но великолепно смотрелся в обороне, что позволило выйти в лигу повыше за пять туров до окончания чемпионата.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press