Красная армия захватила Петербург. Александр Вишневский — о битве шиитов и суннитов на Неве

62 548 зрителей посетили в Санкт-Петербурге матч Марокко – Иран (0:1), и это – новый рекорд посещаемости петербуржской арены. Битву у Невы между шиитами и суннитами увидели на пять тысяч больше болельщиков, чем финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.

Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018

Санкт-Петербург выглядел словно захваченным красной армией: марокканские болельщики были повсюду. На приветственные крики россиян, кричавшим африканцам название их страны, марокканцы отвечали аналогичной любезностью: скандирования «Ру-си-йа» на арабский манер постоянно слышались от гостей из Магриба на Невском проспекте, на улице Рубинштейна и с бортов прогулочных катеров на Фонтанке. Марокканцы танцевали, пели и иногда жгли дымовые шашки, не причиняя при этом никаких проблем случайным прохожим.

Рекорд посещаемости петербуржского стадиона был установлен силами не только марокканских и иранских болельщиков. В бесплатном поезде для обладателей билетов на матч, следовавшем из Москвы в Петербург, слышались разговоры на десятках языках.

Вагоны поездов вызывали у иностранных пассажиров смешанные чувства – от восторга (из-за наличия душа за дополнительную плату в 150 рублей) до отчаяния (когда они узнавали, что в поезде нет вай-фая).

Не самая феерическая вывеска матча (унылее пары Марокко – Иран выглядит разве что грядущее саранское сражение между Тунисом и Панамой) никого не смущала. Некоторые болельщики даже видели в этом плюс и высказывались в том духе, что чемпионат мира – грандиозный праздник, и лучше открывать его для себя постепенно, от менее интересных матчей к более статусным. Так рассуждали и гости из Москвы — Денис Крючков (издатель «Хабра») и его супруга Дарья. Они взяли билеты на петербуржский матч еще на первом этапе продаж, до жеребьевки группового этапа. Что было дальше – они вспоминают со смехом, хотя поначалу им было совсем не смешно.

— Мы выбирали между двумя матчами, назначенными на один день – в Петербурге и Сочи, — рассказывает Денис. – Причем жена агитировала за Сочи. Но в итоге достоинства Петербурга немного перевесили – белые ночи, новый стадион, знаменитые бары на Рубинштейна, возможность остаться в Петербурге на последующие выходные. Мы купили на сайте ФИФА билеты третьей категории по 9900 рублей и с волнении смотрели жеребьевку, надеясь что нам достанется матч сборной Бразилии или Франции или Аргентины или Германии… Когда выяснилось, что вместо этого мы увидим матч между Марокко и Ираном, то я сидел совершенно ошарашенным и разбитым. Вторая стадия отчаяния пришла, когда мы поняли, что если бы выбрали Сочи, то увидели бы там топ-матч между Испанией и Португалией.

— В тот момент я хотела подать на развод, — шутит Дарья. – Но мы решили стойко перенести этот удар судьбы и не менять планов. Причем сначала мы думали, что этот суперматч между Марокко и Ираном так и останется единственным, что мы увидим на чемпионате мира. Но потом дела наладилась – в следующие этапы продажи мы смогли выцепить билеты на матчи московские матчи Франция – Дания и Португалия — Марокко, на нижегородскую игру между Англией и Панамой и на четвертьфинал в Самаре, где точно будет что-то интереснее встречи между Ираном и Марокко. На матч в Нижний Новгород мы хотим поехать на машине и взять с собой через «Бла-бла-кар» парочку англичан, причем бесплатно. Просто чтобы показать им, что в нашей стране живут нормальные люди, а не сплошь преступники и расисты, как им может показаться по английской прессе.

Что такое атмосфера большого футбольного турнира, Денис с Дарьей уже узнали во время Кубка конфедераций, когда они сдружились с парой чилийских болельщиков.

— Мы познакомились случайно – просто были в одном баре с ними, услышали испанскую речь и под воздействием выпитого решили поделиться с ребятами своими немногочисленными знаниями в испанском, — вспоминает москвич.

За несколько месяцев жизни в Барселоне Денис успел выучить на испанском, кажется, только одну фразу: «этот португалец – сукин сын».

Эти слова постоянно скандировали на стадионе «Камп Ноу», при этом адресаты каталонского гнева постоянно менялись – ими были то Жозе Моуриньо, тыкавший пальцем в глаз Тито Виланове, то Пепе, наступавший шипами на ладонь упавшему Лионелю Месси, то Криштиану Роналду, который позволял себе еще более ужасные вещи – забивал голы в ворота «Барселоны». В итоге Денису с избытком хватало фразы «Этот португалец – сукин сын» для поддержания футбольных дискуссий в Барселоне. Оказалось, что для общения с чилийцами эти слова тоже подходят как нельзя кстати – сборная Чили как раз встречалась с Португалией в полуфинале Кубка конфедераций.

— На следующий день после знакомства мы решили показать чилийцам Москву, — вспоминает Денис. – Сходили с ним на Даниловский рынок, а потом на ВДНХ, от которого они пришли просто в дичайший восторг. Потом Хуан и Алонсо поехали в Казань на полуфинал, и на утро мы их встретили. Ребята держались тяжело – весь их поезд был забит чилийскими фанатами и они там пили всю ночь напролет, празднуя победу. Мы привезли их домой и привели в чувства посредством борща и оливье. А они нам подарили футболки Видаля и Алексиса Санчеса, научили чилийским песням. После турнира мы остались на связи с чилийскими друзьями – поздравляем друг друга с победами национальных сборных, приглашаем друг друга в гости. Пообещали им комнату в своей квартире на время чемпионата мира, чтобы ребята не страдали от неадекватных цен на московские гостиницы во время мундиаля. Когда сборная Чили не пробилась на чемпионат мира, было очень обидно. Почти также, когда нам достался матч Марокко – Иран.

Впрочем, ко дню матча от разочарования уже не осталось и следа – поездка в питерском метро в вагоне, забитом марокканцами, привела москвичей в восторг. Марокканцы устроили там зажигательное шоу с битьем в барабаны, распеванием песен и, разумеется, со скандированием знаменитого исландского «Ху» с хлопаньем высоко поднятыми руками с ускоряющимся темпом. Исландская мода пришлась по душе и гостям из Ирана, чьи исторические персидские наряды заставляли петербуржцев бросаться на них с разбега с телефонами в руках ради селфи. При виде этих идиллических картин не давала покоя только одна мысль: сможет ли за месяц надоесть чемпионат мира с его колоритной атмосферой международного карнавала? Почему-то кажется, что все же нет.

Шииты и сунниты в Петербурге были объединены не только следованием исландским традициям. Судя по количеству флагов Марокко и Ирана в очередях в стадионные кафе, придерживаться поста из-за Рамадана мало кто собирался

После серии дегустаций всей продукции из кафе большая группа марокканских болельщиков пришла к однозначному выводу: вкуснее всего тульские пряники! Радовали они не только вкусом: в ларьках арены «Санкт-Петербург» продавали тульские пряники с изображением матрешек, а их привлекательность для иностранцев превосходит все разумные границы. В одной только Испании мне приходилось видеть в десяток местных жителей с татуировками в виде матрешек. Не говоря уже о том, что матрешки красуются в домах чуть ли не каждого испанца, когда-либо побывавшего в России.

В свободное от поедания тульских пряников время марокканцы и иранцы отчаянно дудели в дудки – что на улицах перед матчем, что на самом стадионе. В результате весь матч над стадионом стоял гул, словно в вувузельной Южной Африке. Но все же большинство марокканцев активно поддерживали свою команду более привлекательным способом.

— Как же неистового они болеют!, — восхищался Денис марокканскими фанатами. — Чем-то напомнили чилийцев:такие же горячие, крикливые и эмоциональные. Но чилийцы все равно лучшие!

Шокирующий исход матча – единственный гол сборной Ирана на 95-й минуте при общем игровом преимуществе марокканской команды – побудил иранских болельщиков тоже проявить себя во всей красе. Иранцы неистово ликовали, марокканцы в отчаянии падали на свои кресла – впервые за всю игру, кажется. Неожиданная победа стала для сборной Ирана первым выигрышем на чемпионатах мира с 1998 года. Теперь иранские болельщики в прекрасном настроении поедут в Казань – в надежде огорчить там сборную Испании или хотя бы добыть новые пряники.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Александр Вишневский

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»