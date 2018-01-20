Козырная «десятка». Каким «Ливерпуль» запомнит Филиппе Коутиньо

Переход в «Барселону» не только сделал из юркого бразильца второго по стоимости игрока планеты, но и открыл ему дорогу к большим титулам. Грустит не только Мерсисайд – грустят поклонники «красных» по всему миру. Нашлись и такие, кто не смог простить Филиппе и предал огню его футболку. Но большая часть фанатов «красных» будет вспоминать Коутиньо исключительно добрыми словами.

«Я знал, что «Ливерпуль» – великий клуб с потрясающей историей, но главное, что я открыл для себя, – это уникальное сердце и душа этого места. У него есть своя индивидуальность и характер. Я покинул «Ливерпуль», поскольку «Барселона» – моя мечта. «Ливерпуль» был мечтой, которую мне уже удалось реализовать. Я отдал клубу пять лет своей жизни. Самая важная часть «Ливерпуля» – его фанаты. Я не могу выразить всю благодарность за вашу поддержку: где бы я ни был, «Ливерпуль» навсегда будет в моем сердце. You’ll Never Walk Alone», – попрощался Коутиньо с фанатами, опубликовав в инстаграме трогательное и искреннее письмо. 152 матча и 41 гол – результат бразильца в футболке «красных». Но голая статистика – не единственное, благодаря чему Коут останется в сердцах ливерпульской братии.

Маленький волшебник

Разве мог кто-то предположить в январе 2013-го, что этот щуплый парнишка, не сумевший толком проявить себя в «Интере», вырастет в одного из самых дорогих футболистов мира? Далеко не все были в восторге от покупки бразильца, считая, что рискованно отдавать 8,5 млн фунтов за того, кто в течение нескольких лет безуспешно пытался заиграть в Серии А. Хотя многие были в курсе, что этот парень попал в «Интер» в 16 лет и уже тогда «нерадзурри» выложили за него почти 4 млн евро. Еще большее неудовольствие вызвало вручение новичку футболки с десятым номером. Правда, к тому времени она успела порядком растерять магию, учитывая, что в ней играли, к примеру, Андрей Воронин и Луис Гарсия.

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Скоро фанаты убедились, что ошибались: Коутиньо стал первой реально козырной «десяткой» «Ливерпуля» со времен Майкла Оуэна. За первые 13 матчей в Англии Маленький волшебник набрал 3+6 и отлично сработался с форвардами «Ливерпуля» Луисом Суаресом и Дэнни Старриджем. Особенно Фил сдружился с Суаресом, которого позднее будет провожать в «Барсу» чуть ли со слезами на глазах. Что ж, совсем скоро они вновь сыграют бок о бок, что предвещает соперникам «сладкую» жизнь.

Умение выдать тонкий обостряющий пас и создать момент из ничего стало визитной карточкой Коута и вынуждало трибуны «Энфилда» заливаться в экстазе. Поразительная техника Филиппе выдавала в нем футзальное прошлое и ярко выделяла кучерявого бразильца на фоне партнеров. Прославленный игрок «красных» Джон Барнс, долгое время носивший футболку «Ливерпуля» с десятым номером на спине, по достоинству оценил навыки Коутиньо: «Он поразителен, он фантастичен. Если бы у него на спине был другой номер, он все равно был бы «десяткой». Он играет, как «десятка», и будет так играть. Он креативный футболист, мой любимый игрок в «Ливерпуле».

Мастер стандартов

Еще одной фирменной фишкой Коутиньо стало блестящее исполнение штрафных ударов. Умение отправлять мяч словно по спутниковому наведению он продемонстрировал еще в «Интере»: первый гол за миланцев он забил именно прямым ударом со стандарта. В «Эспаньоле» Коут тоже успел отличиться исполнением штрафных. Тогда же бразилец впервые заставил говорить о себе европейское сообщество.

«Мы увидели парня с потрясающими техническими навыками. Он был быстр, у него был дриблинг, но он был зеленым в принятии решений. Было видно, что Коутиньо будет экстраординарным футболистом, но многие вещи, что он делал тогда, ему предстояло улучшить. Главное, что он был бесстрашным и у него было врожденное понимание футбола», – вспоминал ветеран «Эспаньола» Жоан Голобар. Тренером «Эспаньола» тогда был Маурисио Почеттино: будущий наставник «Тоттенхэма» остался впечатлен способностями Филиппе, называя его «кудесником мяча». Поч многое сделал для развития талантов Коутиньо, отрядив его на левый фланг атаки и предоставив свободу действий, а также позволяя пристреливаться со стандартов.

«Филиппе, как и большинство бразильцев, способен творить особую магию своими ногами. У него удивительная скорость и работоспособность, и эти качества отличают его от типичного бразильского футболиста, делая более похожим на европейца. Коутиньо – трудолюбивый игрок, а также он хороший и скромный парень. По таланту могу поставить его на один уровень с Роналдиньо и Месси. Думаю, он сможет раскрыть свой потенциал и достичь высочайшего уровня», – говорил впоследствии Почеттино. А сам Фил в октябре 2017 года закрепил за собой реноме блистательного исполнителя дальних ударов, поставив рекорд по количеству голов из-за штрафной среди всех игроков Премьер-лиги.

Скромняга

«В «Интере» мне было сложно. Я был очень застенчивым в Бразилии, так что мне трудно дался переезд в Европу. Я там появился еще ребенком, а состав «Интера» был преисполнен звезд. Если бы не поддержка семьи, я бы умер», – признается Коутиньо. В плане характера он совершенно не похож на типичного гуляку-бразильца. Далеко не каждый футболист в 18 лет ответит на вопрос папарацци о развлечениях так: «Я не намерен посвящать им время: не хожу на дискотеки, не пью пиво или другой алкоголь, и татуировок у меня нет. Я нахожу радость в других вещах. Мама сейчас ищет церковь в Милане, куда мы сможем ходить. В Бразилии каждое воскресенье, когда я не играл, мы вместе бывали на службе. Бог в моем сердце. Он со мной с того дня, как я родился. Первый вызов в сборную Бразилии я посвятил ему».

Застенчивым он был с самого детства и на первом просмотре в «Васко да Гама» никак не мог отпустить руку отца, чтобы взять мяч и показать, чего стоит: «Когда мы приехали на поле, я плакал и не хотел играть. Я был новичком, там все знали друг друга, поэтому я чувствовал себя очень неловко и смущался». И даже его первые романтические отношения начались благодаря инициативе его избранницы Айне, с которой он неразлучен с 14 лет: «Она не такая застенчивая, поэтому сама попросила быть ее парнем. Но вообще мы во многом похожи – хорошо, что мы вместе». Карьерное восхождение Филиппе они прошли вместе и сегодня воспитывают двоих детишек. Теперь Коут известен на весь мир, однако это ничуть его не развратило: за все время он не засветился ни в одной грязной истории. Разве что увлекся татуировками, но разве ж это грех, когда все они связаны либо с религией, либо с семьей, либо с футболом.

Самая крупная сделка

С тех пор как Брендан Роджерс явил бразильца «Энфилду», тот из года в год становился все лучше. Его прогресс закономерно привлек внимание лучших клубов планеты. За пять лет в «Ливерпуле» он дорос до статуса одного из самых ярких игроков сборной Бразилии, стал лучшим бразильским бомбардиром в истории чемпионатов Англии и дважды признавался фанатами и партнерами по команде лучшим игроком сезона. Ему не хватало лишь одного – титулов. И Барселона – то место, где он должен наконец ощутить вкус больших побед. Хотя этот город сам по себе понравился ему еще со времен «Эспаньола». И даже когда с его уходом все стало понятно, Коут выкладывался в каждом матче. «Он проделал фантастическую работу в первой половине сезона, но сейчас пришла пора его отпустить», — подтверждает Юрген Клопп. Благодаря его продаже (120 млн евро + 40 млн евро в виде бонусов) «Ливерпуль» не только приобрел одного из сильнейших центральных защитников лиги, но имеет возможность купить еще как минимум одного футболиста экстра-класса. На данный момент уход Коутиньо оказался для «красных» более чем выгоден.

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«Я всегда знал, что Коутиньо – особенный игрок, но под руководством Клоппа он достиг следующего уровня. Если судить по текущей форме, в Европе нет полузащитников, которые лучше него. Не так много игроков могут усилить «Барселону», но если спросите про Коутиньо, находящегося в такой форме, – он может» – убежден новый одноклубник бразильца Хави. В компании с Неймаром, Паулиньо и Суаресом Маленького волшебника ждут большие дела.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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