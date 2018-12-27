Кожная гордость Кулибали, Роналду-спаситель, братская встреча. Обзор 18-го тура Серии А

«Интер» и «Наполи» провели убойный матч, Криштиану Роналду спас «Ювентус» после выхода на поле, а Фабио Квальярелла снова забил. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 18-го тура чемпионата Италии.

Помощь «синьоре»

Впервые «Ювентус» начал игру с Криштиану Роналду на скамейке запасных. Но к 53-й минуте туринцы остались вдесятером, а вскоре уже проигрывали — 1:2. Пришлось выпускать Роналду, который забил через 13 минут после выхода на поле. Теперь форвард лидирует в Серии А по системе «гол+пас»: на его счету 18 баллов после 18 туров.

«Юве» потерял очки впервые с 20 октября: тогда команда Аллегри обменялась голами с «Дженоа» (1:1). Кстати, мяч в той встрече забил все тот же Криш.

Миланская ночь

«Интер» и «Наполи» устроили веселье для болельщиков: то Икарди пальнул по перекладине с центра поля сразу после стартового свистка (0:14), то Кулибали мгновенно получил вторую желтую карточку за аплодисменты арбитру (с 2:00). Все это время сенегалец подвергался расистским оскорблениям, но оправданием для отмены удаления это не стало.

У «адзурри» был шанс сократить 8-очковое отставание от «Ювентуса», только единственный гол Мартинеса (с 3:13) в компенсированное время разрушил все планы неаполитанцев. Теперь «бьянконери» опережают «Наполи» на 9 баллов, да еще и «Интер» в 5 очках от второго места. Команда Анчелотти проиграла в первенстве Италии впервые с 29 сентября.

А болельщики стали выяснять отношения после матча. В итоге четыре фаната «Наполи» получили ножевые ранения, а представитель «нерадзурри» попал под машину в ходе драки. Позже он скончался от полученных травм.

Нулевые «россонери»

Пока черно-синяя часть Милана праздновала, настроение красно-черных представителей было на нуле. «Милан» не смог победить уже в четвертом матче чемпионата подряд, сыграв вничью с «Фрозиноне» (0:0). По ходу этой неудачной серии «россонери» не могут забить. Подобная «засуха» происходит у «дьяволов» впервые с 1984 года.

В чем сила, брат?

Этот и другие вопросы перед игрой могли обсудить Филиппо и Симоне Индзаги — главные тренеры «Болоньи» и «Лацио». Вчера их команды встретились между собой.

Победу одержал клуб Симоне. 42-летний специалист невольно подставил своего старшего брата: «Болонья» не выиграла уже в 11-м матче подряд, а Филиппо близок к отставке.

Тряхнул стариной. 11 раз

С 28 октября 35-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла забивает во всех матчах, в которых появляется на поле. На этот раз от действий форварда пострадал «Кьево».

Квальярелла сделал хороший подарок на католическое Рождество и болельщикам, и себе: Фабио забил победный гол для генуэзского клуба, который теперь отстает от зоны Лиги чемпионов всего на два очка, а сам нападающий с 11 мячами идет на третьем месте в снайперской гонке Серии А.

Цитата тура

«Извиняюсь за поражение и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком», – так свое удаление и поражение от «Интера» прокомментировал защитник «Наполи» Калиду Кулибали.

Результаты тура

Фрозиноне — Милан — 0:0.

Аталанта — Ювентус — 2:2 (1:1)

(Сапата, 24, 56; Джимсити, 2 — в свои ворота, Роналду, 78).

Болонья — Лацио — 0:2 (0:1)

(Рамос, 30, Лулич, 89).

Кальяри — Дженоа — 1:0 (1:0)

(Фариас, 45).

Фиорентина — Парма — 0:1 (0:1)

(Инглезе, 45).

Сампдория — Кьево — 2:0 (0:0)

(Квальярелла, 47, Рамирес, 59).

Рома — Сассуоло — 3:1 (2:0)

(Перотти, 8 — с пенальти, Шик, 23, Дзаньоло, 59; Бабакар, 90).

СПАЛ — Удинезе — 0:0.

Торино — Эмполи — 3:0 (1:0)

(Н’Кулу, 44, Де Сильвестри, 49, Фальке, 75).

Интер — Наполи — 1:0 (0:0)

(Мартинес, 90).

Турнирная таблица

Ecco la classifica aggiornata dopo il boxing day! 🎁🎄#SerieATIM pic.twitter.com/F2OwtyBoyZ — Lega Serie A (@SerieA) December 27, 2018

Бомбардиры: 13 (3 — с пенальти) — Пентек (Дженоа), 12 (3) — Роналду (Ювентус), 11 — Квальярелла (Сампдория).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube