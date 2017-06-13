Корзина Меделя, настрой Видаля. Сборная Чили, обзор соцсетей. День первый

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей игроков сборной Чили.
Гари Медель гордится своей бандой
И…Как это понимать, Гари?
Артуро Видаль настраивается. Важные матчи Кубка конфедераций приближаются
А болельщики восхищаются голом в исполнении Эдуардо Варгаса. «La Roja» одержала победу над Румынией — 2:1
И красной карточкой от старого знакомого Меделя. C такой игрой грубиян не доедет до турнира в России
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube-канал EF eXtra Football, YouTube-канал ALXrecords2