Корзина Меделя, настрой Видаля. Сборная Чили, обзор соцсетей. День первый

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей игроков сборной Чили.

Гари Медель гордится своей бандой

Con la banda después del entrenamiento. Listos para Rumania 🇷🇴🇨🇱 A post shared by Gary Medel (@gary_medel17) on Jun 12, 2017 at 10:32am PDT

И…Как это понимать, Гари?

Артуро Видаль настраивается. Важные матчи Кубка конфедераций приближаются

Concentrado en nuestro próximo objetivo!!! Copa confederaciones!!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱💪🏽💪🏽💪🏽 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jun 13, 2017 at 3:29am PDT

А болельщики восхищаются голом в исполнении Эдуардо Варгаса. «La Roja» одержала победу над Румынией — 2:1

И красной карточкой от старого знакомого Меделя. C такой игрой грубиян не доедет до турнира в России

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube-канал EF eXtra Football, YouTube-канал ALXrecords2

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.