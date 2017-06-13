Корзина Меделя, настрой Видаля. Сборная Чили, обзор соцсетей. День первый

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» представляет обзор социальных сетей игроков сборной Чили.

Товарищеский матч. Россия — Чили — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 9 июня 2017 г.

Гари Медель гордится своей бандой

Con la banda después del entrenamiento. Listos para Rumania 🇷🇴🇨🇱

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И…Как это понимать, Гари?

Артуро Видаль настраивается. Важные матчи Кубка конфедераций приближаются

Concentrado en nuestro próximo objetivo!!! Copa confederaciones!!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱💪🏽💪🏽💪🏽

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А болельщики восхищаются голом в исполнении Эдуардо Варгаса. «La Roja» одержала победу над Румынией — 2:1

И красной карточкой от старого знакомого Меделя. C такой игрой грубиян не доедет до турнира в России

 

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube-канал EF eXtra Football, YouTube-канал ALXrecords2

 

 

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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