Коронация. Чем войдет в историю финал Лиги чемпионов-2016/17

Мадридский «Реал» стал первым клубом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Но финал «Ювентус» — «Реал» (1:4) войдет в историю не только рекордом. После этого матча мало кто сомневается, что «Золотой мяч» должен вновь достаться Криштиану Роналду, европейский футбол обзавелся главным негодяем, а президент «Мадрида» Флорентино Перес коронует Зинедина Зидана как лучшего тренера мира.

Признание Зидана

Это удивительно: во всех хит-парадах топ-тренеров мира вы не найдете его фамилии, а он выигрывает вторую подряд Лигу чемпионов, и не каждый сразу скажет за счет чего. Зинедин Зидан — не то чтобы гений тактики. Про него никто еще не говорил, что он потрясающий мотиватор. И славой большого менеджера, который где-то находит таланты, а потом раскрывает их потенциал для «Реала», Зизу тоже не обзавелся. Пожалуй, у него только одно непревзойденное качество: он умеет работать со звездами, не подавляя их и не вступая в конфликт.

Зидан всегда спокоен. Зидан всегда больше слушает, чем говорит. Он всегда чуть-чуть над схваткой — бэкграунд самого великого игрока на рубеже 1990-х — 2000-х позволяет ему одним поднятием брови выразить свое отношение к той или иной ситуации. А для всего остального есть помощники. И важная фигура здесь — Давид Беттони, тот самый, что отвечает в Мадриде за тактику.

С ним Зидан дружит миллион лет — они еще в Каннах жили в одной комнате общежития. С тех пор Зинедин всегда таскает Беттони с собой. Есть история, что при переходе в «Ювентус» Зизу специально потребовал найти в Италии клуб для своего товарища. Двадцать лет спустя Зидан отстаивал своего помощника уже перед боссами «Реала». У Беттони не оказалось нужной лицензии для работы в Примере, но главный тренер поставил жесткое условие: Давид должен быть с ним на скамейке «королевского» клуба. Пришлось идти на хитрость: Беттони официально из второго тренера разжаловали в обычные помощники, но чиновники испанской федерации еще долго грозили расследованием.

Но Зидан знал, что делает. После второй выигранной Лиги чемпионов говорят, что Беттони — это футбольный калькулятор. У него все просчитано и выверено, и это он решает, куда двинуть Кросса и какую степень свободы на поле дать Криштиану Роналду. Только одно дело, когда тактическую установку лучшим футболистам мира будет давать мужик, игравший в Серии С, и совсем другое — если то же самое произнесет молчаливый Зинедин Зидан.

Еще один человек из штаба Зидана — Антонио Пинтус. Это физиотерапевт с огромным опытом: «Челси», «Ювентус», «Марсель», «Монако» и даже сборная России при Фабио Капелло… У него слава специалиста, который может мертвого поднять с Альмудены (крупнейшее кладбище в Мадриде. – Ред.), и через пару недель тот будет бегать кроссы.

Сокровище Кардиффа. Как «Реал» выиграл Лигу чемпионов

Антонио Пинтус пришел в «Реал» год назад и здорово встряхнул команду. Но он не только гонял звезд по базе. Этот физиотерапевт уговорил Зидана ввести большую ротацию, чтобы нагрузка распределялась на всю команду, а не на десяток лидеров. И теперь Криштиану Роналду рассказывает всем, что никогда еще не чувствовал себя так хорошо в конце сезона.

Десять лет назад, после окончания карьеры, уставший от футбола Зинедин говорил, что не хочет быть тренером. Он им и не стал — во всяком случае, в обычном понимании. Сейчас Зидан — это топ-менеджер, который собрал вокруг себя команду единомышленников, слушает советы специалистов и скрепляет все это в единую рабочую схему своей харизмой. Но кажется, что если бы он то же самое сделал не в футболе, а, например, в бизнесе, результат был бы не хуже.

Гол Манджукича

По всем предматчевым раскладам «Ювенутс» в этой игре могло спасти только чудо. И, казалось, на 27-й минуте оно было явлено стадиону «Миллениум» в Кардиффе. Иначе гол Марио Манджукича не назовешь: три хирургические передачи «Юве» вспороли оборону «Реала», а потрясающий удар форварда через себя заставил ее развалиться полностью. Этот гол войдет во все видеоанонсы следующих финалов. Но одного этого момента оказалось слишком мало, чтобы оставить без короны нынешний «Реал».

КР7 — снова лучший

Прошло только полгода, а Криштиану Роналду — главный претендент на «Золотой мяч». За лидера «Реала» говорят титулы: чемпион Испании, обладатель Кубка чемпионов, лучший бомбардир Лиги чемпионов… Его два гола в финале сломали «Ювентус», и добить черно-белых было уже делом техники. Даже если Роналду ко всему этому 2 июля в Санкт-Петербурге не добавит Кубок конфедераций, все равно вероятность, что к нему опять прилетит «Золотой мяч», зашкаливает. И неизвестно, что надо сделать Лионелю Месси, чтобы опередить португальца.

Серхио Рамос — главный негодяй футбола

84-я минута. «Реал» убедительно вел в счете, зажатый в тиски и повязанный по руками и ногам «Ювентус» мог лишь слабо дергаться, и финал спокойно катился к церемонии награждения. Но тут Серхио Рамос разыграл спектакль, который войдет во многие учебники симуляции. Хуан Куадрадо шел за мячом, чтобы кинуть его от лицевой линии, и по пути, возможно, легонько задел игрока «Реала». Тот рухнул на газон, начал кататься по нему, и казалось, что даже реанимацию уже вызывать поздно. Куадрадо получил вторую желтую и был удален, а Серхио как ни в чем не бывало продолжил игру.

«Если бы я сделал такое при своем сыне… Знаете, мне было бы стыдно потом смотреть ему в глаза», — разводил потом руками Рио Фердинанд. И так подумали почти все. А Серхио Рамос, напялив корону, бурно радовался очередному кубку.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»