Коридорный вопрос. Главные события Эль-Класико

Чемпионская гонка в Ла Лиге уже завершена, но и без нее очередная битва «Барсы» и «Реала» имела сразу несколько интриг. Роналду и Месси, ведущие сражение за «Золотую бутсу», «Реал», сохраняющий надежды сместить «Атлетико» со второй строчки таблицы, и «Барселона», стремящаяся к идеальному сезону без единого поражения. В классическом противостоянии испанских грандов не бывает проходных матчей.

Предматчевые страсти

Извечное противостояние «Барсы» и «Реала» традиционно началось за пределами поля задолго до стартового свистка. На сей раз в центре внимания оказались не приевшиеся уже обмены колкостями в исполнении Пике и Рамоса, а разногласия по поводу выстраивания чемпионского коридора для каталонского клуба. Зидан и Рамос в категоричной форме отвергли подобную затею. Этим они и подтолкнули многомиллионные армии фанатов клубов к новой волне ожесточенных интернет-баталий, коих и так встречается с избытком все 365 дней в году.

The coaching staff perform a guard of honor for the team

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 6, 2018