Коридорный вопрос. Главные события Эль-Класико

Чемпионская гонка в Ла Лиге уже завершена, но и без нее очередная битва «Барсы» и «Реала» имела сразу несколько интриг. Роналду и Месси, ведущие сражение за «Золотую бутсу», «Реал», сохраняющий надежды сместить «Атлетико» со второй строчки таблицы, и «Барселона», стремящаяся к идеальному сезону без единого поражения. В классическом противостоянии испанских грандов не бывает проходных матчей.

Предматчевые страсти

Извечное противостояние «Барсы» и «Реала» традиционно началось за пределами поля задолго до стартового свистка. На сей раз в центре внимания оказались не приевшиеся уже обмены колкостями в исполнении Пике и Рамоса, а разногласия по поводу выстраивания чемпионского коридора для каталонского клуба. Зидан и Рамос в категоричной форме отвергли подобную затею. Этим они и подтолкнули многомиллионные армии фанатов клубов к новой волне ожесточенных интернет-баталий, коих и так встречается с избытком все 365 дней в году.

The coaching staff perform a guard of honor for the team

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 6, 2018

Суть спора сводилась к тому, что «Барселона» не сделала чемпионский коридор для «Реала» после триумфа «сливочных» на клубном ЧМ. А значит, и мадридцы не обязаны «давать слабину». Нейтральным болельщикам оставалось лишь сочувственно качать головой, наблюдая за этими бессмысленными столкновениями.

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Виват капитану

Куда более примечательным событием было прощальное выступление Андреса Иньесты в Эль-Класико. За несколько дней до игры у болельщиков появилась пара дополнительных поводов восхищаться хавбеком «Барсы». Во-первых, стало известно, что большую часть сезона испанец испытывал проблемы с мышцами, но продолжал выходить на поле. А во-вторых, объявление о том, что Андрес будет награжден высшей спортивной наградой в Испании — Большим крестом Королевского ордена спортивных заслуг. Ранее орден вручался Икеру Касильясу и Хави Эрнандесу. «Иньеста — это не только футболист «Барсы», он принадлежит всему футболу. Мне нравятся игроки, которые отдают все на поле, но вне его они очень сдержанны. В 2010-м он заслужил «Золотой мяч» за победу в чемпионате мира и гол в финале», — не скупился на похвалу в адрес испанца Зидан. Иньеста вышел на поле в основе с капитанской повязкой и удостоился оглушительных оваций после замены на исходе часа игры.

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Блеф-клуб

За пару дней до матча прошел слух, что из-за подготовки к финалу ЛЧ мадридцы намерены сыграть полурезервным составом. Якобы Зидан посоветовался со своим штабом и не хочет заигрывать Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Кейлора Наваса, Марсело и Луку Модрича, чтобы не подвергать их риску травм. И это касалось не только встречи с «Барсой», но и всех оставшихся игр Ла Лиги в календаре «сливочных». К счастью для болельщиков, эта новость так и не получила подтверждения.

Лучшие из лучших

Тот факт, что воскресным вечером на «Камп Ноу» встречались лучшие команды страны, подтверждался статистикой: оба клуба имеют наивысший процент владения мячом в лиге (63,58% у каталонцев и 60,56% у мадридцев) и совершили наибольшее количество точных передач (19 070 против 17 587 в пользу «блаугранас»). Они имеют практически идентичные показатели в атаке как по общему количеству нанесенных ударов (257 на 251 в пользу «Реала»), так и по числу созданных голевых моментов (130 у «Барсы» и 128 у «сливочных»).

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Под прицелом

Освещение главного испанского противостояния ожидаемо поразило масштабами. По предварительным оценкам, за прошедшим Эль-Класико в разрешении ультравысокой четкости могли наблюдать 500 миллионов человек из 192 стран. В распоряжении ТВ-компаний была технология Laser Wall, позволяющая в прямом эфире прояснить спорные моменты, связанные с офсайдом. С помощью системы Be The Player у фанатов была возможность смотреть на поле глазами игроков. И это еще не говоря о камерах, сфокусированных на Криштиану Роналду и Лионеле Месси, дабы запечатлеть каждое движение в их исполнении.

Судейский взгляд

Можно предположить, что в Испании уже не осталось ни одного арбитра, которого бы не обвиняли в предвзятом отношении к «Реалу» и «Барселоне». Очная встреча команд также запомнилась невероятным количеством судейских ошибок. Но пострадали в равной мере обе стороны. Все началось в концовке первого тайма. Сначала Суарес сцепился с Рамосом после грубой игры последнего, а уже в следующем эпизоде испанцу досталось от Лео Месси. Затем Бэйл грязно сыграл против Умтити, но не получил даже «горчичника». А кульминацией этого отрезка стала провокация Марсело, на которую повелся Серджи Роберто, за что и был изгнан с поля. После перерыва арбитр проморгал фол Суареса на Варане, позволив каталонцам провести голевую атаку. А при счете 2:2 не поставил пенальти после нарушения Альбы на Марсело. С ходу и не скажешь, к кому же судьи более лояльны.

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Непобежденные

Пока пытливые болельщицкие умы будут разбирать судейские ошибки, а ценители — восхищаться голами Месси и Роналду, важно отметить другое. Прошедшее Эль-Класико засвидетельствовало продление двух беспроигрышных серий. Зинедин Зидан вновь не проиграл на «Камп Ноу» (2 победы и 2 ничьи). А «Барселоне» остается всего три игры до абсолютного рекорда – прохождения кампании без единого поражения. Похоже, таким итогом все остались довольны. Ну, или почти все.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube