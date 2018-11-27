Конец серии Сарри, возвращение Раньери и разгромы от лидеров. Главные события 13-го тура АПЛ

«Челси» впервые проигрывает, «дачники» побеждают в первом матче при Раньери, а «Ман Сити» и «Ливерпуль» вновь громят соперников. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 13-го тура АПЛ.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв

Лидеры сезона синхронно добились крупных и «сухих» побед на выезде. «Горожане» растерзали амбициозный «Вест Хэм» (4:0): Лерой Сане сделал дубль, а у Стерлинга гол и два ассиста. «Уотфорд» Хави Грасии больше часа на равных бился с «Ливерпулем», пока Салах после прострела Мане не прошил руки Фостера. Чумовой штрафной Алекса-Арнольда закрепил преимущество «красных», а гол Фирмино стал вознаграждением бразильцу за напористость. 0:3 – «Ливерпуль» продолжает держать «Сити» на расстоянии победы. Неприятным моментом для «скаузеров» стало удаление Хендерсона – теперь капитан пропустит дерби с «Эвертоном» в ближайший уикенд.

Сарри впервые проигрывает в Англии

В предыдущем туре Маурицио Сарри стал автором нового рекорда АПЛ, не проиграв в первых 12 играх. Но тринадцатая встреча оказалась действительно несчастливой для итальянца – «Тоттенхэм» уничтожил «синих» на «Уэмбли». Уже к 15-й минуте хозяева повели 2:0, а в начале второй половины Сон в сольном проходе с центра поля решил исход игры задолго до окончания. Гол Жиру уже не мог изменить ситуацию. 1:3 – итальянскому специалисту есть о чем задуматься.

So, the Claudio Ranieri era is up and running! 🇮🇹⚫️⚪️ See if you can sum up the boss' first game in charge with a GIF 👇 pic.twitter.com/aqM6E1kaGO — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 25, 2018

Дон Клаудио вернул «дачникам» надежду

Назначение Клаудио Раньери вернуло застоявшийся «Фулхэм» в тонус. Предыдущий коуч Славиша Йоканович проиграл 6 матчей подряд и кредит доверия руководства иссяк. В зрелищном матче с «Саутгемптоном» итальянский тренер вернул удачу на «Крэйвен Коттедж», а дубль Александара Митровича принес «дачникам» первую победу с августа. Итоговые 3:2 не уводят «Фулхэм» с последнего места, но позволяют суппортерам вновь с надеждой смотреть в будущее.

FULL TIME — Burnley 1 Newcastle United 2. It's a third straight @premierleague win for the Magpies! #NUFC pic.twitter.com/Tj4gVU7AOd — Newcastle United FC (@NUFC) November 26, 2018

«Хаддерсфилд» и «Ньюкасл» вошли во вкус

После кошмарного старта (ноль побед в первых 10 играх) «сороки» побеждают в третьем матче кряду. На этот раз «Ньюкасл» забрал три очка в гостевой игре с «Бернли» (2:1). «Хаддерсфилд» пребывал без побед те же 10 туров. Зато в последних трех играх «террьеры» Дэвида Вагнера набрали 7 очков из девяти, в отчетном туре покусав на выезде неуступчивых «волков» (2:0). Героем игры стал Аарон Муй, дважды огорчивший Руя Патрисиу ударами в ближний угол. Прогресс в результатах аутсайдеров сулит бескомпромиссную рубку за выживание до последних туров.

📸 Check out all the best pictures from #htafc 's 2-0 victory over @Wolves at the Molineux Stadium. ✅ @AaronMooy 's free-kick

✅ @FloHadergjonaj surfing the advertising boards

✅ Post-match celebrations More ➡️ https://t.co/Lrk2NIBzxr (AT) pic.twitter.com/SMxuq5uvfH — Huddersfield Town (@htafcdotcom) November 26, 2018

«Арсенал» побеждает впервые за месяц

Выездная встреча с «Борнмутом» завершила ничейные страдания «канониров». Команды обменялись голами в первом тайме, а победу «Арсеналу» принес Пьер-Эмерик Обамеянг, подставивший ногу под шикарный прострел Колашинаца. Восьмой гол габонца в сезоне также помог ему догнать Агуэро в топе бомбардиров. 1:2 – «пушкари» продолжают борьбу за Лигу чемпионов.

👏 Murray in the Middle… 9⃣ shots on target this season = ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/yHbRY3GuSY — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) November 26, 2018

Цифра тура:

Форвард «Брайтона» Гленн Мюррей проводил свой 100-й матч в АПЛ. Открыв счет в домашней игре с «Лестером», он ознаменовал юбилей 101-ым голом за «чаек». У 35-летнего Мюррея потрясная статистика: свои семь голов он забил после девяти ударов в створ. Кроме того, он самый результативный англичанин в текущем евро-сезоне. Очередной гол ветерана не принес хозяевам победу — под конец встречи Джейми Варди с «точки» сравнял счет (1:1).

Цитата тура:

«Я разочарован, потому что «Челси» сыграл очень плохо. Думаю, мы выглядели плохо по всем параметрам – физически, ментально, технически и тактически. Я знал, что у нас есть определенные проблемы, и сегодняшняя игра подчеркнула для всех, что проблемы нужно решать»

— так Маурицио Сарри прокомментировал свое первое поражение в АПЛ.

Результаты тура:

Брайтон энд Хоув Альбион – Лестер Сити – 1:1 (1:0)

(Мюррей, 15; Варди, 79 – с пенальти).

Эвертон – Кардифф Сити – 1:0 (0:0)

(Сигурдссон, 59).

Фулхэм – Саутгемптон – 3:2 (2:1)

(Митрович, 33, 63, Шюррле, 43; Армстронг, 18, 53).

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:0.

Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 (0:0)

(Салах. 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 90).

Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)

(Сильва, 11, Стерлинг, 19, Сане, 34, 90).

Тоттенхэм Хотспур – Челси – 3:1 (2:0)

(Алли, 8, Кейн, 16, Сон, 54; Жиру, 85).

Борнмут – Арсенал – 1:2 (1:1)

(Кинг, 45; Лерма, 30 — в свои ворота, Обамеянг, 67).

Вулверхэмптон – Хаддерсфилд Таун – 0:2 (0:1)

(Муй, 6, 74).

Бернли – Ньюкасл Юнайтед – 1:2 (1:2)

(Воукс, 40; Ми, 4 – в свои ворота, Кларк, 23).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Агуэро («МС»), Обамеянг («Арсенал») – по 8, Азар («Челси»), Стерлинг («МС»), Кейн («Тоттенхэм»), Мюррей («Брайтон»), Салах («Ливерпуль»), Митрович («Фулхэм») – по 7 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»