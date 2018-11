Конец серии Сарри, возвращение Раньери и разгромы от лидеров. Главные события 13-го тура АПЛ

«Челси» впервые проигрывает, «дачники» побеждают в первом матче при Раньери, а «Ман Сити» и «Ливерпуль» вновь громят соперников. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 13-го тура АПЛ.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв

Лидеры сезона синхронно добились крупных и «сухих» побед на выезде. «Горожане» растерзали амбициозный «Вест Хэм» (4:0): Лерой Сане сделал дубль, а у Стерлинга гол и два ассиста. «Уотфорд» Хави Грасии больше часа на равных бился с «Ливерпулем», пока Салах после прострела Мане не прошил руки Фостера. Чумовой штрафной Алекса-Арнольда закрепил преимущество «красных», а гол Фирмино стал вознаграждением бразильцу за напористость. 0:3 – «Ливерпуль» продолжает держать «Сити» на расстоянии победы. Неприятным моментом для «скаузеров» стало удаление Хендерсона – теперь капитан пропустит дерби с «Эвертоном» в ближайший уикенд.

Сарри впервые проигрывает в Англии

В предыдущем туре Маурицио Сарри стал автором нового рекорда АПЛ, не проиграв в первых 12 играх. Но тринадцатая встреча оказалась действительно несчастливой для итальянца – «Тоттенхэм» уничтожил «синих» на «Уэмбли». Уже к 15-й минуте хозяева повели 2:0, а в начале второй половины Сон в сольном проходе с центра поля решил исход игры задолго до окончания. Гол Жиру уже не мог изменить ситуацию. 1:3 – итальянскому специалисту есть о чем задуматься.

So, the Claudio Ranieri era is up and running! 🇮🇹⚫️⚪️

See if you can sum up the boss' first game in charge with a GIF 👇 pic.twitter.com/aqM6E1kaGO

— Fulham Football Club (@FulhamFC) November 25, 2018