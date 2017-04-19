Колкие фразы в сторону соперников, самолюбие на уровне Останкинской башни и постоянные плевки в Арсена Венгера. Таким предстает Жозе Моуринью в глазах большинства любителей футбола. А ведь иногда португалец снимает с себя маску «особенного» и превращается в простого человека, способного улыбаться и радоваться простым вещам. Еженедельник «Футбол» — о том, когда Жозе Моуринью бывает хорошим.

Люди, лично знакомые с Жозе нередко говорят о том, что злой и циничный образ португальца — всего лишь способ отгородить команду от давления со стороны прессы

Семья для Моуринью куда важнее, чем десятки титулов

Фанаты всех клубов, где тренировал Жозе, очень любят португальца

Когда Диего Коста бывает хорошим парнем. Фоторепортаж

Все помнят этот трогательный случай в Ростове

Пока матч не начался и маска спесивца не надета… Моуринью — славный парень! УНИКАЛЬНЫЕ кадры, их не было в эфире❗️ pic.twitter.com/LghGQ2b8MD — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 10, 2017

Об этой парочке и говорить не стоит

Португалец никогда не забывает о своей родине, болеет за португальскую сборную и с трепетом относится к кексам из Португалии

Ну и под конец просто улыбающийся Жозе

Фото: Global Look Press, Инстаграм Жозе Моуринью

Текст: Лидия Дидык