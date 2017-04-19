Когда Жозе Моуринью бывает хорошим

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Колкие фразы в сторону соперников, самолюбие на уровне Останкинской башни и постоянные плевки в Арсена Венгера. Таким предстает Жозе Моуринью в глазах большинства любителей футбола. А ведь иногда португалец снимает с себя маску «особенного» и превращается в простого человека, способного улыбаться и радоваться простым вещам. Еженедельник «Футбол» — о том, когда Жозе Моуринью бывает хорошим.

Моуринью

Люди, лично знакомые с Жозе нередко говорят о том, что злой и циничный образ португальца — всего лишь способ отгородить команду от давления со стороны прессы

Моуринью

Моуринью

Моуринью

Моуринью

Семья для Моуринью куда важнее, чем десятки титулов

Моуринью

Моуринью

Фанаты всех клубов, где тренировал Жозе, очень любят португальца

Когда Диего Коста бывает хорошим парнем. Фоторепортаж

Моуринью

Моуринью

Все помнят этот трогательный случай в Ростове

Об этой парочке и говорить не стоит

Моуринью

Португалец никогда не забывает о своей родине, болеет за португальскую сборную и с трепетом относится к кексам из Португалии

Моуринью

Моуринью

Ну и под конец просто улыбающийся Жозе

Моуринью

Фото: Global Look Press, Инстаграм Жозе Моуринью
Текст: Лидия Дидык

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