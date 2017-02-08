Кобальтовый отряд. Что происходит с «Шальке» в этом сезоне

Жизнь «Шальке» в нынешнем чемпионате была сплошной скукой, пока не пришли они – зимние трансферы. «Горняки» глухо застряли в середине турнирной таблицы Бундеслиги, как Винни-Пух в норе у Кролика. Но три-четыре грамотные сделки, что провернули в Гензелькирхене, похоже, сдвинули дело с мертвой точки. Первой это почувствовала на себе «Бавария».

«Шальке» входит в пятерку немецких клубов, чье имя знают даже те, кто равнодушен к Бундеслиге. Постоянные выступления в еврокубках, достойные матчи против топ-команд, а на груди понятный для российского зрителя логотип спонсора, мечты которого сбываются… Но в этом сезоне у «горняков» что-то сломалось. «Шальке» стал стремительно превращаться в серого середняка чемпионата Германии.

Шесть побед за первый круг. Из них ни одной над командой выше 10-го места. Лишь две ничьи с клубами из первой десятки. Разница забитых/пропущенных колеблется около нуля. И полностью ушедшие в тину лидеры. И даже арендованный у «Тоттенхэма» Бенталеб не смог развеять ностальгические воспоминания о забивной связке Сане – Майер – Чупо-Мотинг: без ушедшего Лероя двое последних до сих пор не могут найти общий язык. «Серость», «уныние» и «беспросветность» – три слова, которыми нынешней зимой можно было бы охарактеризовать «Шальке».

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Одной из причин такого спада стал новый тренер «Шальке» — Маркус Вайнцирль. Немец четыре года тренировал «Аугсбург», а в сезоне-2014/15 впервые в истории вывел «фуггеров» в Лигу Европы. Пожалуй, это было его единственное достижение. Правда, оно позволило получить предложение из Гельзенкирхена. Но за шесть месяцев немецкий тренер превратил «Шальке» в подобие «Аугсбурга».

Но такое уныние в команде царит только в Бундеслиге. В Лиге Европы «Шальке» бодр и весел. В своей группе «кобальтовые» заработали в два раза больше очков, чем ближайший преследователь «Краснодар». И все это выглядело так перспективно, что болельщики уже начали оценивающе посматривать на сам Кубок УЕФА. Тем более что в 1/16 плей-офф команде будет противостоять не обещающий больших проблем ПАОК.

В офисе клуба, впрочем, трудятся более приземленные люди. И они понимали: команде нужны инъекции бодрости и задора, которые будут работать не только во время гастролей по Европе, но и в Бундеслиге. Потому зимой «Шальке» был очень активен на транферном рынке. Клуб приобрел у «Вольфсбурга» Даниэля Калиджури (помните того парня, который блистал пару лет назад вместе с Басом Достом, выбирал между сборными Германии и Италии и в итоге оказался не нужным ни тем ни другим?). У «Нюрнберга» «Шальке» купил австрийца Гвидо Бургшталлера, забившего за клуб в первом же матче. Ну и, конечно, арендованный Хольгер Бадштубер стал одним из самых громких и противоречивых трансферов этой зимы.

Бадштубер в первом же матче решил оправдать все опасения: он совершил результативную ошибку и «сломался». Но эта игра с «Баварией» может стать переломной для «шалькеров». «Бавария» явно не ожидала такой наглости от 11-го места Бундеслиги. Несколько раз гости могли выйти вперед, но лидеров раз за разом спасали: то Нойер, то перекладина. Ну и тот самый Бадштубер, обеспечивший своему бывшему клубу ничью – 1:1.

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Сейчас «горняки» практически не имеют шанса подняться в зону еврокубков. Первые 7 команд уже вряд ли просто так отдадут свои места. Сегодня Вайнцирль должен сосредоточиться на двух целях. Во-первых – продолжать буянить в Лиге Европы. А во-вторых – начать строить команду на предстоящий сезон и исправлять ошибки ушедшего года. Лишь тогда «Шальке» сможет вернуть утраченные позиции в Бундеслиге.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press