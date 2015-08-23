Клюшки с минусом. Александр Неценко − о новом сезоне КХЛ

Автор: Александр Неценко 1 Comments

24 августа матчем за Кубок Открытия стартует восьмой сезон КХЛ. Отечественный хоккей встречает его традиционными нововведениями, а также новым старым участником. Если помешать оттоку за океан добротных игроков Лиге не удалось, то половина чемпионского тренерского тандема Быков–Захаркин в КХЛ осталась. Кроме того, лето подарило историю-анекдот о том, как не надо давать интервью.

КХЛ



КХЛ – продукт устоявшийся. Можно менять руководителя, как и случилось в минувшем сезоне, но изменить уклад – задача почти неподъемная. Лига нередко щедра на нововведения, которые почему-то не приживаются. В прошлом сезоне мы имели двух чемпионов: ЦСКА выиграл «регулярку» и получил титул победителя первенства страны, а СКА стал обладателем Кубка Гагарина. Уже в декабре решение короновать два клуба отменили, поэтому теперь победитель «гладкого» турнира получит Кубок континента, а единственным чемпионом будет триумфатор плей-офф.  

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Вспомним, как на время евротура в КХЛ не было «окон» в расписании, из-за чего Олег Знарок возил, к примеру, в Чехию экспериментальный состав. Прошел год. Паузы в календарь вернули, составив его под сборную. Теперь нас ждут ранние старт и финиш. Настолько ранний, что после 18 февраля 12 клубов, не попадающих в Кубок Гагарина, сезон завершат. К ним в первых числах марта присоединятся еще 8 клубов, вылетевших из плей-офф. А сборная России начнет подготовку к домашнему чемпионату мира в начале апреля. Выходит, если в этих 20 клубах будут кандидаты в национальную команду, месяц они должны будут поддерживать свою форму через индивидуальные тренировки.
Можно менять руководителя, но изменить уклад – задача почти неподъемная.
За неделю до его начала в правах с россиянами уравняли белорусов и казахов, которые теперь не подпадают под лимит на легионеров, оставшийся на уровне пяти иностранцев на команду. Объяснения? Во-первых, Евразийский экономический союз. КХЛ как турнир международный должен поддерживать партнеров по политической карте. Во-вторых, очередной скачок курса валют. Он отдалил от нас иностранных звезд, а свято место пустовать не должно. Без конфуза, правда, не обойдется. Теперь в Лиге вне лимита будут выступать натурализованные белорусы и казахи Плэтт и Лаланд, а также Даллмэн, Боченски и Доус.

Другая новинка – возвращение «Спартака». Болельщики красно-белых, правда, ломают голову, что это за команда. То ли смертельно захворавший, но переживший реинкарнацию «Атлант», ведь под два десятка игроков «Спартака» – оттуда. Да и генменеджер Алексей Жамнов – тоже. То ли самый ненавистный в Лиге — СКА, поскольку все эти игроки прошли через питерскую команду. Играть «Спартак» собирался на Ходынке, а будет в «Лужниках» и немножко в запрещаемых ранее «Сокольниках».
Финансовая конъюнктура и желание бросить вызов судьбе способствовали внушительному отъезду известных россиян за океан этим летом. Панарин, Тихонов, Петров, Калинин, Бурмистров, Медведев, Плотников… Это далеко не весь список. Заменить их смогут только новые взрослеющие звездочки, чьих имен мы пока не знаем. 
КХЛ

Зато знаем клубы, шансы которых на победу в Кубке Гагарина котируются высоко. На Западе к СКА, ЦСКА и «Йокериту» собирается добавиться «Локомотив». На Востоке «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» разбавит «Салават Юлаев». Уфа сначала вернула себе в спонсоры «Башнефть», затем заполучила успешного генменеджера Леонида Вайсфельда, после чего укрепила штаб Игорем Захаркиным. В лиге сейчас шутят, что тандем Быков–Захаркин никуда не распадался и ассистент Вячеслава Аркадьевича готовит почву для очередного громкого возвращения дуэта чемпионов.
Впрочем, у старых грехов большие тени, поэтому полностью избавиться от долгов в КХЛ не смогли. В проблемных клубах ходят «Адмирал», «Слован» и «Медвешчак». Долго мучился «Амур», а его бывший вратарь Сергей Борисов стал героем истории анекдота. Голкипер в интервью рассказал о жизни взаймы, о перелетах на матчи рейсовыми самолетами, после которых надо неделю приходить в себя, а также о том, что его попросили вернуть в клуб 11 клюшек, числящихся за ним. Ничего крамольного, только отечественный колорит. Но если в апреле дисциплинарный комитет КХЛ никакого решения по словам Борисова не принял, то в августе наказал его на 100 тысяч рублей штрафа за дискредитацию лиги. Оказалось, что виноват вратарь, а не бедовые менеджеры «Амура». Жаль, ибо игроки теперь будут действовать по правилу «меньше открытости, больше банальности».

Текст: Александр Неценко

Фото: Global Look Press

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Александр Неценко
Александр Неценко
Комментатор ВГТРК, ведущий радио «Маяк» и «Вести ФМ»

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