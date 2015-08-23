24 августа матчем за Кубок Открытия стартует восьмой сезон КХЛ. Отечественный хоккей встречает его традиционными нововведениями, а также новым старым участником. Если помешать оттоку за океан добротных игроков Лиге не удалось, то половина чемпионского тренерского тандема Быков–Захаркин в КХЛ осталась. Кроме того, лето подарило историю-анекдот о том, как не надо давать интервью.
КХЛ – продукт устоявшийся. Можно менять руководителя, как и случилось в минувшем сезоне, но изменить уклад – задача почти неподъемная. Лига нередко щедра на нововведения, которые почему-то не приживаются. В прошлом сезоне мы имели двух чемпионов: ЦСКА выиграл «регулярку» и получил титул победителя первенства страны, а СКА стал обладателем Кубка Гагарина. Уже в декабре решение короновать два клуба отменили, поэтому теперь победитель «гладкого» турнира получит Кубок континента, а единственным чемпионом будет триумфатор плей-офф.
Один город — две команды. Как футбол и хоккей делят Санкт-Петербург
Текст: Александр Неценко
Фото: Global Look Press
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One thought on “Клюшки с минусом. Александр Неценко − о новом сезоне КХЛ”
That’s an inoiengus way of thinking about it.