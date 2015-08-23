Клюшки с минусом. Александр Неценко − о новом сезоне КХЛ

Вспомним, как на время евротура в КХЛ не было «окон» в расписании, из-за чего Олег Знарок возил, к примеру, в Чехию экспериментальный состав. Прошел год. Паузы в календарь вернули, составив его под сборную. Теперь нас ждут ранние старт и финиш. Настолько ранний, что после 18 февраля 12 клубов, не попадающих в Кубок Гагарина, сезон завершат. К ним в первых числах марта присоединятся еще 8 клубов, вылетевших из плей-офф. А сборная России начнет подготовку к домашнему чемпионату мира в начале апреля. Выходит, если в этих 20 клубах будут кандидаты в национальную команду, месяц они должны будут поддерживать свою форму через индивидуальные тренировки.

Можно менять руководителя, но изменить уклад – задача почти неподъемная.

За неделю до его начала в правах с россиянами уравняли белорусов и казахов, которые теперь не подпадают под лимит на легионеров, оставшийся на уровне пяти иностранцев на команду. Объяснения? Во-первых, Евразийский экономический союз. КХЛ как турнир международный должен поддерживать партнеров по политической карте. Во-вторых, очередной скачок курса валют. Он отдалил от нас иностранных звезд, а свято место пустовать не должно. Без конфуза, правда, не обойдется. Теперь в Лиге вне лимита будут выступать натурализованные белорусы и казахи Плэтт и Лаланд, а также Даллмэн, Боченски и Доус.

Другая новинка – возвращение «Спартака». Болельщики красно-белых, правда, ломают голову, что это за команда. То ли смертельно захворавший, но переживший реинкарнацию «Атлант», ведь под два десятка игроков «Спартака» – оттуда. Да и генменеджер Алексей Жамнов – тоже. То ли самый ненавистный в Лиге — СКА, поскольку все эти игроки прошли через питерскую команду. Играть «Спартак» собирался на Ходынке, а будет в «Лужниках» и немножко в запрещаемых ранее «Сокольниках».

Финансовая конъюнктура и желание бросить вызов судьбе способствовали внушительному отъезду известных россиян за океан этим летом. Панарин, Тихонов, Петров, Калинин, Бурмистров, Медведев, Плотников… Это далеко не весь список. Заменить их смогут только новые взрослеющие звездочки, чьих имен мы пока не знаем.

Зато знаем клубы, шансы которых на победу в Кубке Гагарина котируются высоко. На Западе к СКА, ЦСКА и «Йокериту» собирается добавиться «Локомотив». На Востоке «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» разбавит «Салават Юлаев». Уфа сначала вернула себе в спонсоры «Башнефть», затем заполучила успешного генменеджера Леонида Вайсфельда, после чего укрепила штаб Игорем Захаркиным. В лиге сейчас шутят, что тандем Быков–Захаркин никуда не распадался и ассистент Вячеслава Аркадьевича готовит почву для очередного громкого возвращения дуэта чемпионов.