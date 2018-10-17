Кленовая полка. Главные достижения Рика Нэша

Карьера Рика Нэша в НХЛ приближается к завершению: 34-летний нападающий давно не набирает больше 40 очков за сезон, хотя в лучшие годы он доходил до результата в 79 баллов. Перед новым сезоном он не подписал контракт с «Бостоном» и пока сидит без практики. А 9 октября в СМИ появились сообщения, что Нэш завершил карьеру. И хотя через несколько часов агент игрока опроверг эти слухи, пора вспомнить об основных достижениях ветерана уже сейчас. Чтобы потом это не стало мейнстримом.

Снайперская юность

Помимо хоккея в детстве Рик занимался волейболом, бейсболом и лакроссом, поэтому к началу профессиональной карьеры хорошо развил ловкость рук, силу и точность своего броска. Это и помогло ему рвать хит-парады еще в OHL: в дебютной для себя «регулярке» он набрал 66 очков (гол+пас) и получил звание лучшего новичка лиги Онтарио, а в следующем сезоне стал первым бомбардиром «Лондон Найтс» во второй раз подряд. Бомбардирские подвиги помогли 18-летнему форварду: на драфте-2002 он был выбран «Коламбусом» под общим первым номером.

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Личные награды > Кубок Стэнли

Из очередного новичка «Блю Джекетс» Нэш превратился в местный символ, проведя здесь 9 сезонов. Выступая за «Коламбус», нападающий завоевал приз лучшего бомбардира регулярного чемпионата-2003/04, стал главным снайпером в истории «мундиров» и 5 раз отправлялся на Матч всех звезд НХЛ от клуба из штата Огайо. Позже он попытался поиграть в «Рейнджерс» и «Бостоне», чтобы прибавить к индивидуальным наградам еще и командные. До финала Кубка Стэнли удалось дойти с «Нью-Йорком» в 2014-м, но в том розыгрыше Нэш не блестнул: всего 3 заброшенные шайбы и 17 безголевых игр подряд. Закономерно, что в серии «рейнджеры» уступили «Лос-Аджелес Кингз» — 1:4.

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Единственный клубный титул Рик завоевал в Швейцарии: во время локаута-2004/05 он отправился в «Давос» и выиграл плей-офф местной лиги, а потом был признан нападающим года в NLA.

Все лучшее — против России

Свои главные победы Нэш одержал в сборной, а история канадских триумфов часто переплеталась с нашей страной. Так, в 2007-м Рик выиграл свой единственный чемпионат мира и стал MVP турнира, который проходил в Москве. Первое «золото» Олимпиады он взял в Ванкувере, где путь к финалу лежал через разгромные 7:3 над командой Быкова (нападающий даже отметился одним голом). Вторую победу на Играх хоккеист одержал в Сочи, а «Морис Решар Трофи» в 2004 году Нэш выиграл, обогнав в бомбардирской гонке Илью Ковальчука и Джерома Игинлу.

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Но есть в биографии Нэша и не самый приятный момент, если речь идет о противостоянии с русскими. Именно Рик был удален в овертайме памятного финала домашнего ЧМ-2008: тогда Ковальчук воспользовался большинством, забил победную шайбу и принес России первый за 15 лет титул на мировых первенствах. Пока в глобальном противостоянии Ильи и Рика ничья, и было бы любопытно, если канадцу еще удастся сыграть против «Кингз» с Ильей в составе.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press