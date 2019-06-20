Клан Азаров покоряет мир. У них есть даже свое агентство — Hazard Boys Team

Эден Азар исполнил мечту детства — перешел в «Реал» к своему кумиру Зинедину Зидану. В форме «галактикос» капитан сборной Бельгии должен утвердиться в звании одного из лучших игроков планеты. Но для семьи Азаров это только начало, ведь у Эдена есть еще три брата, которые избрали футбольную карьеру вслед за ним и рассчитывают повторить его успех.

Мама, папа, я — спортивная семья

Тьерри Азар, глава будущей футбольной династии, не был выдающимся игроком: пиком стал выход во второй бельгийский дивизион с клубом «Ла Лувьер». Азар-старший был капитаном команды и выступал на позиции опорника. Сам он вспоминает, что его сильными сторонами были техника и проникающие передачи. Эден описывал игру папы несколько по-другому: «Отец больше играл в обороне – спокойно, без паники и риска».

Со своей будущей женой Азар-старший тоже познакомился на футболе. «Когда было нечем заняться, я приходил на игры женских команд», – признается Тьерри. На одном из матчей высшего женского дивизиона он увидел Карин. Она играла в нападении, а главным ее козырем была скорость: «Из-за того что я бегала быстрее остальных, меня всегда ставили в атаку. За счет скорости я часто убегала от защитников и забивала немало голов». К 20 годам Карин пробилась в высшую лигу и играла на этом уровне шесть лет, пока они с Тьерри не решили завести ребенка.

Через год после рождения Эдена она забеременела снова. С карьерой было покончено: оба родителя переквалифицировались в учителей физкультуры и сконцентрировались на детях. Судьба подарила им четверых мальчиков, и все они, образно выражаясь, росли меж бутс и мячей. В таких условиях от судьбы уйти было невозможно.

Эден: звездный первопроходец

«Благодаря маме с футболом я познакомился еще у нее в животе», — с улыбкой вспоминает старший. Карин перестала играть лишь на третьем месяце беременности. Более того, из роддома мама с первенцем поехали не домой, а на стадион — болеть за папу. Когда Эдену исполнилось четыре, родители отвели его в футбольную школу, а в 14-летнем возрасте он приглянулся скауту французского «Лилля». Родители были очень довольны, полагая, что уровень школ во Франции выше, чем в Бельгии.

Дальнейшая история известна: Азар «взорвал» Лигу 1, затем дважды завоевал «золото» Англии, став одним из лучших игроков АПЛ последних лет, а теперь отправился покорять Испанию. После заявлений Эдена о том, что его кумиром был нынешний тренер мадридцев Зинедин Зидан, завистники раскопали в архивах фото, где бельгиец еще мальчишкой бегает в футболке «Барсы».

Несмотря на это, сомневаться в словах Эдена не приходится. На стыке 1990-х и 2000-х великого Зизу обожало как минимум все франкоговорящее население Земли. Когда он уничтожал бразильцев в финале ЧМ-1998, Эдену было семь лет, так что эмоции не могли не остаться на всю жизнь. «Из-за Зидана я больше смотрел матчи Франции, чем сборной Бельгии», — признавался он. И да, футболка «трехцветных» с 10-м номером у него тоже была.

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С другой стороны, еще в 2009-м Зизу говорил Флорентино Пересу: «Азар одарен технически и очень быстр. Я бы подписал его в «Реал» даже с закрытыми глазами». Спустя 10 лет желание француза сбылось. Мадрид обеспечил бельгийцу теплый прием: на его презентацию пришли 50 тысяч человек. Не обошлось без целования эмблемы, но фанаты «Челси» не должны быть в обиде: трансфер Эдена принес клубу 100 млн евро и принесет еще порядка 30–40 млн бонусами. Кроме того, сотрудничество семьи Азаров и «пенсионеров» на Эдене не заканчивается: все братья, кроме младшего (но ему наверняка это предстоит), прошли через «Челси».

Один из тех, кому принадлежит заслуга в появлении Азара в Лондоне, — легендарный голландский скаут Пит де Виссер. Когда-то он привез в Европу Ромарио и Роналдо, а с 2004-го началось его сотрудничество с Романом Абрамовичем, которое продолжается по сей день. Став личным советником босса «Челси» и ведущим скаутом клуба, селекционер отыскал для него целую плеяду будущих звезд — от Дидье Дрогба и Джона Оби Микела до Давида Луиза, Кевина де Брюйне и Натана Аке.

Де Виссер дал свою профессиональную характеристику Азару: «Он обладает великолепным мастерством, но никогда не станет машиной. Время от времени ему нужен перерыв. Вы не должны заставлять его выполнять определенные задания на поле. Не делайте его капитаном. Просто скажите ему, чтобы он наслаждался футболом».

Торган: успешная перезагрузка

Торган одно время занимался вместе с Эденом в школе «Тюбиза», но когда пришло время перебираться во Францию, пошел не в «Лилль», как старший брат, а в «Ланс» — к извечному сопернику «Лилля» по Северному дерби. Возможно, Торган сделал так из-за конкуренции со стороны старшего, ведь они играли в схожих амплуа. Позднее он признался: «Мне было бы трудно играть с Эденом за один клуб. Он лучше меня как футболист».

Благодаря трансферу брата в «Челси» Торган тоже получил шанс в Англии: «синие» купили его «прицепом» за 500 тысяч евро. И хотя он так и не провел за лондонцев ни одной встречи, клуб от него только выиграл: покупку отбили арендой в «Зюлте Варегем». На родине Торган раскрылся и был признан лучшим игроком чемпионата Бельгии сезона-2013/14, а также получил вызов в сборную.

Аренда в «Боруссию» Менхенгладбах оказалась еще более удачной. Торган хорошо зарекомендовал себя в Бундеслиге и был выкуплен за 8 млн евро. За пять лет в «Гладбахе» бельгиец набрал 46+45 по системе «гол+пас» и стал лидером команды. Как итог — трансфер в «Боруссию» Дортмунд за 25 млн евро, где его видят заменой ушедшему в «Челси» Кристиану Пулишичу.

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«Не думаю, что это легко, когда тебя каждый день сравнивают со старшим братом, который уже кое-чего достиг в футболе. Он заслуживает большего признания, чем я, потому что ему приходится сложнее. В его случае всегда говорили: «Он брат Эдена». Сейчас же он сделал себе имя», – радовался Эден за Торгана.

В октябре 2017-го историческое для семьи событие случилось в матче сборных Бельгии и Кипра (4:0): в старте у бельгийцев вышли сразу два Азара, причем обоим удалось забить. В теории через пару-тройку лет Азаров в сборной может стать уже трое.

Килиан: гаснущая надежда

Третий из братьев следует по проторенной дорожке: пройдя академию «Лилля» по примеру Эдена, он испытал силы в «Зюлте Варегем», как когда-то Торган, потом оказался в венгерском «Уйпеште», а в 2017-м по уже сложившейся семейной традиции присоединился к «Челси».

«Он быстр, может вести мяч, и у него лучший удар из нас троих», — говорит о Килиане Торган. А вот тренеров «синих» он не убедил: его отдали в аренду в «Серкль Брюгге». На уровне Лиги Жюпиле Килиан выглядел неплохо, в феврале сделал первый дубль в чемпионате Бельгии и даже рассматривался как замена Торгану в Менхенгладбахе, но в итоге «Челси» продал его в тот же «Серкль Брюгге». Хоронить карьеру 23-летнего Килиана еще рано, хотя в целом его считают наименее одаренным из братьев и отмечают, что ему не хватает характера.

Итан: загадочные перспективы

Младшему из братьев в августе исполнится 16. Пока Итан тренируется в той же школе «Тюбиза», где начинали его братья, и тоже играет атакующего полузащитника. В октябре 2018-го британская пресса уже писала, что «Челси» может пригласить Итана на просмотр в Лондон. Возможно, ему, в отличие от братьев, не придется делать выбор между «Лиллем» и «Лансом»: есть шансы напрямую попасть в Англию.

Но для этого он должен впечатлить лондонцев. Его отец и уже профессиональный агент (его агенство называется Hazard Boys Team) считает, что младший сын больше увлекается музыкой, чем футболом: «В его комнате висит плакат французского певца Кристофа Ма, и к успехам братьев он относится спокойно». Несмотря на это, вся семья настраивает Итана на футбольную карьеру.

«Из нас получилась бы отличная команда из пяти человек. Папа еще поигрывает. Мама была бы тренером», — считает главная звезда в семье и старший из братьев. На самом деле Азары близки к тому, чтобы спустя время собрать и полный состав: у Эдена уже трое детей, и все они тоже мальчики. Будто сам Бог велит Азарам строить футбольную династию. С такой наследственностью — почему бы и нет.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, инстаграм Итана Азара

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