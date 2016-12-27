Китайский гороскоп. Что можно пожелать Серии А в 2017 году

«Ювентус» до сих пор первый, и от этого уже подташнивает. «90 минут» пишет записки с пожеланиями, которые «Рома», «Наполи» и «Милан» должны будут в новогоднюю ночь сжечь, а пепел растворить в шампанском и выпить как лекарство для всей Серии А.

Чтобы громкие трансферы совершали не только толстосумы. Бренчание монет захватило футбол. Прошлым летом «Ювентус» подтвердил королевский статус на трансферном рынке. Из Рима туринцы украли Миралема Пьянича, из Неаполя – за бешеные деньги – Гонсало Игуаина, подарили Загребу почти 20 миллионов за Марко Пьяцу, подписали свободного Дани Алвеса, взяли в аренду Хуана Куадрадо и Мехди Бенатиа. Клубы-соперники смогли похвастаться только точечными усилениями: в «Наполи» спасать ситуацию в атакующей зоне приехал Аркадиуш Милик, «Рома» выкупила контракты Эль-Шаарави и Мохамеда Салаха, «Интер» укрепился Антонио Кандревой, Эвером Банегой и Жоау Мариу. На фоне грандов трансферная политика большинства середняков выглядит скучно и неэстетично. А ведь только меткие покупки помогут им немного сбить корону с зазнавшихся туринцев.

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Чтобы в Италии из молодых был не только Доннарумма. Футбольный мир сходит с ума. Семнадцатилетний школьник поехал на Суперкубок Италии в Доху, дотащил свою команду до серии пенальти в матче с «Юве», а потом и выиграл ее. Джанлуиджи Доннарумма еще очень молод, но уже закрепил за собой место в воротах «Милана» и добился многочисленных сравнений с другим Джиджи – Буффоном. «Джанлуиджи – как Модильяни. Он Пеле и Марадона среди вратарей» — пафосных похвал юного Доннаруммы будет еще много. Важно не отвлекаться на них и на дорогие предложения от команд со всего мира. Ведь обычно так делают многие молодые игроки. У Джиджи, которого все поголовно называют лютым «миланистом», есть хороший шанс разнести в щепки этот стереотип.

Чтобы вернулся прежний «Милан». «Я бы хотел, чтобы победа в Суперкубке стала для «Милана» началом новой эры» — краткое резюме матча в Дохе против «Ювентуса» стало настоящим девизом «дьяволов» в первой половине сезона. Монтелла пришел в команду в августе, наладил микроклимат, окончательно перешел на схему 4+3+3 и сделал «россонери» настоящим открытием этой осени. Пока что «Милан» обитает в зоне еврокубков и старается как можно ближе подобраться к «Ювентусу». Сверхамбициозных задач ни главный тренер, ни руководство перед командой не ставят. Попадание в Лигу Европы – хорошо, путевка в Лигу чемпионов – просто великолепно. «Милан» должен жечь. Винченцо Монтелла ради этого и работает.

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Чтобы китайское руководство «Интера» не подвело команду. На первый взгляд в «Интере» все хорошо: банковские счета активно худеют из-за покупок хороших игроков, вместо непонятного Франка де Бура рулить «нерадзурри» пришел многоуважаемый Стефано Пиоли, китайские владельцы предсказывают яркое трофейное будущее команды. Плохая новость заключается в том, что весь этот винегрет из звездных футболистов так и не может расшевелиться. При Пиоли ситуация постепенно стабилизируется. Но команда продолжает терять очки даже тогда, когда, казалось бы, сделать это трудно.

Чтобы приз «За верность клубу» вернулся в Серию А. Наступило то время, когда контракты перевешивают слова о преданности и желании играть за команду всю карьеру. Есть и бодрые исключения из сложившихся денежных стереотипов. Франческо Тотти выступает за «Рому» дольше, чем живут на свете многие болельщики римлян. Фанаты «волков» охотно верят, что Даниэле Де Росси также не покинет их любимый клуб. Яркие представители преданности одной команде в Серии А – это Иньяцио Абате, Алессандро Флоренци, Марек Гамшик. Последний, кстати, совсем недавно заявил, что очень рад заключить новый контракт с «Наполи» и откажется даже от самых щедрых предложений других клубов в пользу неаполитанцев.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press