Китай-город. Как «Милан» сменил владельцев

Оба клуба из Милана окончательно стали «китайскими». На днях «Милан» официально распрощался с эрой Сильвио Берлускони. Теперь там боссы — Хан Ли и его инвестиционный консорциум Rossoneri Sport. Планы у новых владельцев амбициозные: разобраться с внутренними проблемами, вложить море денег, поработить Серию А и в самое ближайшее время попытаться штурмовать еврокубки.

Первые слухи о продаже «Милана» китайцам появились еще в августе. Изначально сумма сделки составляла около 740 млн евро плюс 200 миллионов дополнительно – на покрытие долгов. Предполагалось, что эти деньги Хан Ли и его партнер Йонхонг Ли переведут на счет Сильвио Берлускони к концу ноября прошлого года. Однако власти КНР запретили бизнесменам перечислять из Китая такие суммы на европейские счета. Тогда Хан Ли организовал офшорную компанию Rossoneri Sport, через которую и прокачал нужные средства на покупку «Милана».

На первой пресс-конференции Йонхонг Ли и новый генеральный директор клуба Марко Фассоне, который раньше работал в «Интере», немного рассказали о своих планах. Сперва они объявили, что руководство «россонери» совершенно точно будет состоять из более молодых и амбициозных менеджеров. Практически сразу Фассоне поспешил угодить болельщикам «Милана» и заявил, что главная задача на ближайшее будущее — вернуть «легендарный клуб на вершину мирового футбола». Журналистам функционер пообещал как можно быстрее возобновить переговоры по новым контрактам с лидерами команды – Джанлуиджи Доннаруммой и Сусо. Кроме того, итальянец подчеркнул, что нынешнему тренеру миланцев Винченцо Монтелле выдан полный карт-бланш.

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Еще новое руководство пообещало в свободное время подумать о персональном стадионе команды. Пока китайцев устраивает «Сан-Сиро», но немного напрягает неприятное соседство с «Интером». Так что, как только Марко Фассоне и Хан Ли разрулят небольшие дела на старте управления «Миланом», так сразу же сделают запрос в мэрию Милана и начнут разрабатывать макет новой домашней арены «россонери». «Милан» должен играть на стадионе, чьи характеристики соответствуют современным требованиям. В нашей стране такие вопросы не решаются быстро, однако стадион важен, и мы хотим ускорить процесс», — рассказал Фассоне.

В Италии болельщики не могут прийти к единому мнению. Кое-кто считает, что китайские бизнесмены реанимируют «Милан» после 6 лет без побед в национальном чемпионате. А кто-то с помощью баннеров протестует против перенесения времени проведения миланского дерби с новыми владельцами в пользу Китая. Эксперты тоже не могут прийти к компромиссу. «Это действительно окончание эпохи, в которой я принимал участие. Удачи новым владельцам! Я надеюсь, что люди, которые будут управлять командой, обладают той же идеей, что и Галлиани, а также другие люди, которые руководили командой много лет», — прокомментировал сделку экс-полузащитник «Милана» Массимо Амброзини.

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А вот бывшему президенту «Милана» Джузеппе Фарине больно наблюдать за этой сделкой: «Не знаю, кто виноват: китайцы или Берлускони. Но кто вообще эти китайцы? У меня нет претензий к ним в целом, я не расист. Моя совесть не позволила бы мне вести переговоры с теми, кто не имеет никакого отношения к команде. А эта продажа — предательство традиций и истории».

Из футбола постепенно выходит романтика – этот вид спорта все больше обрастает купюрами. Если «Милан» облажается в концовке и не попадет в желанную еврокубковую зону, никто не будет расстраиваться. Всех интересует будущее лето. Китайские владельцы заинтриговали публику, пообещав 100 миллионов на ближайшую трансферную кампанию. И уже неважно, что это лето будет первым без краснощекого Сильвио Берлускони, который так любил фотографироваться со всеми трофеями, которые «Милан» завоевал за 31 год его работы.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»