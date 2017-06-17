Киммихия футбола. Почему я буду следить за Джошуа Киммихом

Алексис Санчес, Денис Глушаков, Артуро Видаль, Криштиану Роналду – на Кубок конфедераций приедет много классных игроков. Но селебрити, поднимавшие кубок Лиги чемпионов, еженедельно пересчитывающие фунты в своем банковском мобильном приложении, или психи с панковской прической – это совсем не то, что нужно. Корреспондент еженедельника «Футбол» Илья Егоров призывает читателей отвлечься от дорогого и заезженного пафоса и начинать следить за Джошуа Киммихом, который реально может сделать этот турнир незабываемым.

Давайте будем откровенными друг с другом: Германия – фаворит предстоящего Кубка конфедераций. Португалия, если и выстрелит, то сделает это за счет мастерства и харизмы Криштиану Роналду. Чилийцев стоит бояться: они будут сражаться за победу в каждом матче до последнего здорового участка кожи на теле. Но на любого, пусть даже самого жесткого соперника, найдется управа. Австралия, Новая Зеландия и Камерун – не в счет. Победители кубков Азии, Океании и Африки выглядят достойно в своих конференциях, но, с большой долей вероятности, нервно и скромно зажмутся рядом с более именитыми оппонентами этим летом. Остается Россия, от которой мы ждем повторение 2008-го, но чаще получаем болезненные шлепки по лицу.

На фоне соперников немцы стали идеальным сочетанием чего-то убийственного и прекрасного. «Манншафт» за полтора месяца до главного турнира сборных потеряли Мануэля Нойера. Но это практически не отразилось на вратарской линии немцев (в Россию приехали Кевин Трапп, Бернд Лено и Марк-Андре Тер Штеген). В нападении команды Йоахима Лева будет бегать шпалообразный Сандро Вагнер. Однако, это не помешает немцам целиться прямо в голову Вагнеру и доводить моменты до эффектных голов со «второго этажа». В центре полузащиты Лев спокойно может выпустить одного из списка: Леон Горецка, Эмре Джан, Ларс Штандль, Себастьян Руди или Джошуа Киммих. Но только последний сможет реально повысить уровень средней линии немцев до космической отметки.

Есть ряд причин начать уважать Джошуа прямо сейчас.

Рост Киммиха – 176 сантиметров. Но весьма скромные габариты не мешают 22-летнему юноше, например, разносить одной передачей на Сандро Вагнера всю защиту и полузащиту Сан-Марино в салат. Для тех, кто хочет подтверждения высокого уровня Киммиха от более авторитетных личностей, есть слова Карло Анчелотти: «Киммих сможет заменить Лама, так как он играют на одной позиции. У него огромный потенциал, Джошуа ждет большое будущее, он станет фантастическим защитником»

В этих словах смущает одно. Киммих – центральный полузащитник. Но его все время тянет в опорную зону – на родную позицию кумира, Хаби Алонсо. А оба тренера, Йоахим Лев и Карло Анчелотти, рассказывают журналистам о том, каким бы классным правым защитником стал бы молодой игрок. В самом деле, Джошуа – универсал. Его называют наследником Филлипа Лама. И молодой футболист совершенно точно может примерить роль разрушителя или сконцентрироваться на создании атаки своей команды и обеспечении точными передачами партнеров. Правда под конец завершившегося сезона Бундеслиги Киммих все чаще говорил о недостатке игровой практики, а однажды и вовсе удивил своих болельщиков: «Для меня важна игровая практика, а не позиция на поле. Если бы у меня был выбор между выходом на поле и наблюдением за игрой со скамейки запасных, я бы в любом случае предпочел первое. Ради практики я бы играл левого защитника, нападающего или даже вратаря»

Еще Киммих – это история о скромном прошлом, скрывающаяся под оберткой будущей звезды мирового футбола. Полузащитник «Баварии» спокойно рассказывает в прессе, как в детстве ломал цветы в саду мамы, когда пинал мяч. Или, например, как с друзьями выбивал одно и то же окно много раз за несколько лет жизни в скромной деревне Безинген. «Помню, как ныли мои сверстники: «Джо, давай заканчивать». На улице был уже поздний вечер, но мне было этого мало, я хотел еще больше рубиться в футбол»

Вряд ли немцы ставят исключительно только на Киммиха. Когда в твоей команде есть Джулиан Дракслер, реанимировавший свою карьеру в «ПСЖ», и сверхнадежный защитник Йонас Хектор, трудно стать настоящим лидером. Но я верю, что именно невысокий худощавый юноша станет важнейшим героем в тактических играх Йоахима Лева.

Джошуа Киммих не забьет больше всех голов и не выиграет гонку лучших ассистентов на предстоящем Кубке конфедераций. Он не будет бороться за звание лучшего игрока турнира. Но именно этот парень должен стать тем, ради которых болельщики будут проходить бюрократические лабиринты при получении паспорта болельщика, отстаивать огромные очереди за билетами и толпиться около входов на стадионы.

Если уж есть возможность поугадывать, кто бы смог сделать Кубок конфедераций-2017 незабываемым, то пусть это будет Джошуа Киммих. Возможно тогда Карло Анчелотти будет выпускать молодого игрока на поле чаще, а в Россию приедет уже другой, более опытный и сильный, Киммих.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»