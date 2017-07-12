KFC BATTLE 2017: Меняя судьбы

В Парке Горького прошел Суперфинал шестого сезона Международного молодежного проекта KFC BATTLE. Двухдневный фестиваль собрал 50.000 человек и стал самым масштабным молодежным событием этого лета в Москве.

В течение двух дней звездные наставники проекта выбирали и награждали победителей, которые своим упорством, талантом и огнем в глазах покорили столицу. На футбольном поле состоялись финальные матчи между командами-победителями отборочных этапов, а команды по стритболу боролись с возросшей силой после общения и напутственных слов от наставника направления Тимофея Мозгова.

Финалисты творческих батлов проявили себя на главной сцене. Рэперы импровизировали и качали толпу, блогеры делились своими креативными идеями и приобрели тысячи новых подписчиков, танцоры показывали невероятную технику и эмоции, удивляя наставников Сашу Шерман и Ильшата Шабаева. Участники по направлению вокал показали свои номера, которые были доработаны буквально за одну ночь репетиции с Егором Кридом.

Гости фестиваля тоже играли в футбол, пели, танцевали, сражались в батле по футфристайлу, слушали увлекательные лекции признанных профессионалов трендовых направлений, болели за друзей, общались с любимыми блогерами на автограф-сессиях, ставили личные рекорды в спортивной зоне. И конечно, зажигали вместе с Егором Кридом и L’One, их концерты завершали каждый вечер фестиваля и заставляли петь и танцевать всю Пушкинскую набережную.

В 2017 году проект KFC BATTLE прошел с необыкновенным размахом. Праздник спорта и музыки объединил не только всю Россию, но и страны СНГ. Прошли отборочные этапы в 32 городах России и СНГ, отгремели региональные полуфиналы и городские праздники в Краснодаре, Самаре, Алматы, Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске. Более 100.000 гостей посетило региональные фестивали, более 10.000 автографов раздали блогеры и наставники проекта, а участники за это время пробежали 104 387 километров — это 2,6 длины экватора! За несколько месяцев проведения проекта в нем приняли участие более 100.000 человек — а это 12 750 команд (!) — в спортивных направлениях и 8 800 — в онлайн-батлах. 56 участников получили от скаутов приглашения в профессиональные футбольные и баскетбольные клубы.

В торжественных церемониях награждения приняли участие не только наставники проекта, но и известные общественные деятели, звезды спорта и почетные гости. Все с нетерпением ждали объявления имен победителей. Наставники признались, что выбирать им было очень сложно, потому что каждый участник проявил себя на максимум и был достоин победы. Свои решения Егор Крид, L’One, Саша Шерман, Ильшат Шабаев и Катя клэп озвучили на глазах у тысяч зрителей. Победителями стали:

Дарья Зайцева, 18 лет, Ульяновск (Россия) — победитель KFC BATTLE: вокал

Даниил Ким, 19 лет, Уральск (Казахстан) — победитель KFC BATTLE: блог

Руслан Высоцкий, 26 лет, Санкт-Петербург (Россия) — победитель KFC BATTLE: рэп

Кирилл Мамаев, 20 лет, Оренбург (Россия) — победитель KFC BATTLE: танцы

Победители творческих конкурсов выступили вместе с наставниками проекта, и в ближайшее время запишут свои треки вместе с лейблом Black Star Inc., снимут собственные клипы, подпишут контракт на продюсирование блога, и поставят танец вместе с наставниками.

В спортивных соревнованиях первые места и кубки победителей получила мужская команда по стритболу «Grey Sharks» из Краснодара и женская команда «Позитив» из Челябинска, в Чемпионате KFC по футболу победителями стали «1:0 Поехали» из Сургута в категории 14-16 лет и «U-20» из Петрозаводска в категории 17-21 год. Именно эти 4 команды поедут в долгожданную спортивно-развлекательную поездку в Барселону.

Параллельно с основными батлами в сети прошел конкурс идей на лучший спортивный челлендж. Победила идея 14-летнего Льва Попова с хэштегом #моеактивноелето. По замыслу Льва, участник челленджа выкладывает фото или видео о том, как он активно проводит свое лето, и вдохновляет трех друзей последовать своему примеру. Также была выбрана Мисс KFC BATTLE, ею стала 17-летняя Диана Шершун из Санкт-Петербурга, которая торжественно обещала достойно нести миссию проекта. А также на сцене прозвучало предложение руки и сердца, и для участника KFC BATTLE стал не только новым профессиональным стартом, но и началом истории целой семьи.

Все семьи и друзья могли болеть за участников в прямой трансляции VK Live, которая за 2 дня набрала более 1,6 млн просмотров в официальной группе проекта. Трансляция доступна в записи и сейчас, чтобы вновь и вновь переживать волнующие моменты фестиваля и радоваться за победителей.

KFC BATTLE открывает реальную перспективу достижения успеха и признания. Это стартовая платформа для активных людей, которые стремятся стать успешными. Проект следует современным трендам и дает равные шансы на успех для каждого!

Источник: KFC BATTLE

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.