Кейн-момент. Главные этапы карьеры лучшего нападающего мира

Власть в АПЛ окончательно перешла в руки «Манчестер Сити», но в Премьер-лиге есть герой-супербомбардир, который выходит на поле в другой форме. Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забивает больше всех, захватив уверенное лидерство в споре снайперов. Еженедельник «Футбол» выделяет главные моменты карьеры форварда, которые сделали его лучшим английским нападающим на данный момент.

Отчислили из «Арсенала» за лишний вес

Раньше соперничество «Арсенала» и «Тоттенхэма» подогревали доминирование «канониров» над «шпорами» и продолжавшийся много лет день святого Тоттенрингема (отмечается в том случае, если «Арсенал» заканчивает сезон в таблице выше вечных оппонентов). Сейчас расстановка сил в Северном Лондоне поменялась на диаметрально противоположную. И главная причина этого заключается в успешном выступлении форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

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Все могло быть иначе. В детстве Кейн выступал за «Арсенал», но боссам «канониров» не понравился лишний вес мальчика. «Мне было восемь лет, когда мы с папой пошли в парк. Там он положил мне руку на плечо и сказал: «Сынок, мне нелегко это говорить, но тебя отчислили из «Арсенала», — вспоминает Гарри. Важное решение форварда заключается в том, что он не стал приостанавливать футбольную карьеру. Транзитом через бывший клуб «Риджуэй Роверс» и «Уотфорд» Кейн попал в «Тоттенхэм» и получил шанс отомстить.

Гарри Кейн – идеальный пример того, как футболист портит жизнь своему бывшему клубу. «У него горят глаза уже за несколько дней до матча с «Арсеналом». На такие игры Гарри настраивается по-особенному. Если у любого другого участника дерби от волнения могут дрожать ноги или руки, то Кейн спокоен и настроен убивать», — характеризует игру своего футболиста Маурисио Почеттино. В последних четырех матчах АПЛ против «канониров» Кейн забил три гола, два из них – в одинаковой манере, выпрыгнув выше Лорана Косельни и отправив головой мяч в сетку ворот Чеха.

Ориентируется на звезду НФЛ

Гарри не сразу стал игроком основного состава «шпор». Перед этим было несколько аренд – в «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер». В последнем клубе «лисы» не давали форварду достаточно практики. Нападающий погрузился в депрессию: раз не может пробиться в команду уровня Чемпионшипа, то стоит ли ждать игр с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге.

В это тяжелое время Гарри помог пример квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди. В начале 2000-х тот отбирался на драфте под номером 199. На него практически никто не ставил, и вряд ли бы нашлись такие отчаянные ребята, которые смогли бы тогда поверить, что Брэди вырастет в настоящую звезду НФЛ. Но игрок справился и стал величайшим представителем своего амплуа в истории лиги.

Нападающий сборной Англии на этом примере усвоил: никогда нельзя сдаваться. «Однажды я наткнулся на документальный фильм о Томе Брэди. Кино взорвало мне мозг. В Томе сомневались все. Даже в колледже тренеры старались заменить его другим квотербеком. Он напомнил мне меня самого. Я часто слышал подобное в свой адрес: «Знаешь, ты не выглядишь как толковый нападающий». Фильм вдохновил меня. Брэди верил в себя с такой силой! Он продолжал и продолжал работать, чтобы стать лучше. Я увидел в нем себя», — рассказывает Кейн, ныне ставший главной английской звездой АПЛ.

Дебютировал при Тиме Шервуде

За полгода тренерской карьеры в «Тоттенхэме» Тим Шервуд опустил «шпор» с пятого на шестое место, продемонстрировал худший результат в истории клуба по набранным очкам за матч (в среднем – 1,91 балла за игру), но принял одно очень важное решение. Шервуд стал тренером, при котором Гарри дебютировал в клубе. Кстати, в первых трех своих матчах за «Тоттенхэм» Кейн забил три гола.

В обойме Шервуда были и другие нападающие, такие как Сольдадо и Адебайор, но лучший процент реализации моментов в сезоне-2013/14 оказался именно у Кейна – 49%. Наверное, это был главный фактор, который и сделал его основным нападающим «Тоттенхэма», но это случилось уже при Маурисио Почеттино.

Познакомился с Почеттино и стал лучшим

«Я доверял Гарри с первого дня в «Тоттенхэме», поскольку чувствовал в нем потенциал. И Кейн заслуживает полного уважения за свои достижения. Он может уйти в любой момент, но только если на него поступит привлекательное предложение. Сто миллионов? Нет. Триста? Пятьсот? Посмотрим. В этом безумном мире может быть все», — говорит о нападающем Маурисио Почеттино. Аргентинский алленаторе бесит почти всех болельщиков соперников «Тоттенхэма» своими провокационными речами в микст-зонах и на пресс-конференциях, публичной поддержкой подлого Деле Алли, открытым и колким троллингом в адрес коллег по ремеслу. Единственное, что восхищает абсолютно всех, – его работа с Гарри Кейном.

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Симбиоз Кейна и Почеттино стал удачным и для тренера, и для футболиста, и для команды. «Тоттенхэм» четвертый сезон подряд играет наравне с лучшими командами АПЛ. А Кейн тем временем бьет рекорд за рекордом. Во-первых, он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим девять мячей в девяти стартовых встречах. Во-вторых, Гарри повторил рекорд результативности Джеррарда за один лигочемпионский сезон. В-третьих, оказался лучшим бомбардиром Европы в прошлом году. Кажется, если слухи, связывающие Почеттино с «Реалом», дорастут до конкретного предложения, в столицу Испании аргентинец отправится в комплекте с лучшим нападающим Премьер-лиги.

Обогнал Месси и Роналду

В конце декабря 2017-го Гарри Кейн помог «Тоттенхэму» уничтожить «Саутгемптон». «Шпоры» победили 5:2, а форвард сборной Англии оформил хет-трик и благодаря последнему голу оставил позади себя Лионеля Месси, Криштиану Роналду и остальных селебрити современного футбола. В 2017 году на счету Кейна было 56 мячей, на счету Месси – 54, а у ближайших преследователей – по 53. Своими бомбардирскими качествами Гарри оставил позади легендарного Алана Ширера. Нынешний нападающий сборной Англии за календарный год настрелял 39 голов в АПЛ, а у Ширера, державшего планку до выступлений Кейна, было 36.

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Кажется, пора заканчивать шутки про отвратительные выступления сборной Англии на международных турнирах. Весь стеб насчет неуверенных действий в защите, несогласованности в полузащите эффектно бьется козырем в виде игры Гарри Кейна. Похоже, у «трех львов» появился футболист, способный на чемпионате мира-2018 дотащить национальную команду до самых максимальных стадий.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram Харри Кейна