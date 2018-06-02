Казантип. Как вторая команда «Локомотива» почти вырвалась в ФНЛ

«Казанка» существует только год, но ей уже почти удалось выйти во второй по силе российский дивизион. Не хватило самого малого: не ошибаться в матчах с «Чертаново», не допускать обидных просчетов в играх с равными соперниками и оппонентами номинально слабее. Корреспондент еженедельника «Футбол» провел с «железнодорожниками» два дня и выяснил, как команда тренируется, почувствовал на себе атмосферу внутри коллектива и узнал, что главный тренер говорит игрокам перед выходом на поле.

Без права на ошибку

— Вульф, Пояра, Лапша! С вами сегодня работают новые люди, так что давайте без выкрутасов, — обращается к тройке весельчаков главный тренер «Казанки» Денис Клюев. За несколько дней до решающего матча со «Знаменем Труда» тренировку «железнодорожников» доверили провести двум специалистам, работавшим в Оренбурге и Краснодаре, которые, как и сам Клюев, получают тренерскую лицензию Pro.

«Смотри, половина уже отключилась», – тихо шутит на десятиминутной установке пресс-атташе команды Евгений Кириллов. Впрочем, сразу после нее парни вышли на поле достаточно сосредоточенными – развеселило их только упражнение, которое два тренера назвали «салками».

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«Слушай, ты говоришь, что у нас неплохая раздевалка. Она прикольная, спору нет, но ты видел, какая у «молодежки»? О, там вообще, как у «Реала», — заявляет один из футболистов. Раздевалка у «Казанки» и правда достаточно неплохая – просторная и удобная. Некоторые клубы РФПЛ позавидовали бы. Разве что не хватает командных красно-черных цветов. Среди молодой компании игроков, распрыскивающих в разные стороны адреналин и энергию, нет только самого спокойного и мотивированного звена коллектива – Дмитрия Сычева. Бывший нападающий сборной России периодически пропускает командные беседы перед тренировками ради занятий в зале. Почти год назад, когда Cычев давал интервью еженедельнику «Футбол», Дмитрий говорил, что полон решимости попасть в основную команду «Локо» через «Казанку». Однако сезонная статистика нападающего не впечатляет: в девятнадцати матчах, из которых лишь в четырех он выходил в основе, Сычев поразил ворота один раз (в матче первого тура против «Знамени Труда», где москвичи забили семь безответных мячей).

Болельщики хотят, чтобы некогда опасный страйкер задержался, и ради этого готовы приходить на каждую игру «Казанки» в ПФЛ и примерно в середине второго тайма призывать тренера выпустить Сычева. Кстати, на открытой тренировке за Дмитрием тоже наблюдала компания, но уже из известных зрителей – Дмитрия Лоськова, Дмитрия Булыкина и Дмитрия Кириченко, которые громко аплодировали после фирменного гола Сычева с левой ноги в двухсторонке. Все наблюдали за занятием не просто так – они тоже учатся на тренерскую категорию.

Занятия проходили в спокойном режиме, но все футболисты выкладывались по полной программе. Приглашенные тренеры раздали небольшие указания, а Денис Клюев со стороны периодически подгонял своих футболистов. Главное направление тренировки – игра с мячом. Поле делилось на несколько зон, где игроки отрабатывали абсолютно все: начиная от обыкновенных квадратов и заканчивая сложными выходами в свободные зоны. Рабочий процесс несколько разбавлялся появлением футболисток женской команды «Локомотива», которые кое-как дотащили до газона стойки для упражнения на баланс.

— Видал, что делают, — смеется врач команды Юрий Куклин. – Наши бы и этого не подняли, ты чего!

Куклин – тот человек, который заряжает команду положительными эмоциями. В основном это выражается во взаимных подколах. Футболисты «Казанки», например, шутят, что Юрий может выполнять абсолютно любую работу в клубе, но не свою. Специалист же терпеливо выслушивает каждый прикол о себе и периодически проходится по игрокам персонально. Но все общение сводится лишь к позитиву – атмосфера в команде располагает. Тем более что молодежь четко понимает, где можно пошутить, а где пора остановиться: во время тренировки концентрация запредельная.

Задача – побеждать

— Мяч должен ходить быстро, тогда они не будут успевать перестроиться. Будьте внимательны в передачах. Не надо беречь силы, это заключительная игра – нужно выложиться. Не думайте ни о чем, кроме как о хорошем футболе. Думайте о каждом эпизоде, каждой передаче, не суетитесь, и все будет нормально. Старайтесь навязывать свои правила, чувствуйте партнера! Кайфуйте от футбола, — мотивирует игроков в раздевалке Денис Клюев. Задача на матч – выиграть, чтобы хоть как-то рассчитывать на серебряные медали. Правда, не все в этом вопросе зависело от «Казанки». В параллельном матче встречались «Чертаново», досрочно оформившее выход в ФНЛ, и «Текстильщик», которому точно так же нужно было второе место.

Клюев ничуть не переоценил «Знамя Труда». Весь треш в виде отсутствия одинаковых футболок (игроки из Орехово-Зуева появлялись на предматчевой разминке в майках «Спартака», «Тосно», ЦСКА и других команд) и непоявления главного тренера Андрея Семина отразился на поле и позволил «Знамени Труда» сыграть в ультразащитный футбол. Гости забили классный мяч дальним ударом со штрафного. Но в остальное время команда грубила и делала абсолютно нелепые попытки создать что-то с помощью контратак.

«Казанка» же на фоне захлебывающегося соперника летала по полю. И в этом «железнодорожникам» во многом помогали болельщики. Еще до встречи Клюев сказал, что надо отрабатывать перед ними, благодарить красивой игрой за поддержку. А во время матча, когда на трибуны пришло более тысячи человек, фанатский накал чувствовался еще больше. На фоне заполненного центрального сектора и игрового преимущества «Казанка» особенно окрылилась во втором тайме, когда счет оказался ничейным и «железнодорожникам» нужно было вырывать победу. Периодически вратаря «Знамени Труда» напрягал Галаджан. Великолепно замыкал атаки Дмитрий Рыбчинский. Полузащитник оформил дубль (2:1), а после матча пообещал, что в следующем сезоне будет стараться порадовать зрителей еще не раз. От этого, кстати, выиграет не только он сам, но и «Казанка», которая так и не смогла забраться выше третьей строчки турнирной таблицы зоны «Запад» ПФЛ.

Что дальше?

Изначально руководство «Локомотива» ставило перед Денисом Клюевым самые высокие задачи. Однако два поражения в матчах с «Чертаново» и какие-то мелкие ляпы не позволили «Казанке» достичь чего-то большего, чем «бронза». С другой стороны, результат для первого года в профессиональном футболе неплохой. Против еще неокрепших и весьма техничных ребят соперники выстраивали оборонительные редуты из опытных футболистов, поигравших уже на всех уровнях. Из главных позитивных моментов – понимание, что команда может выступать на высоком уровне, из отрицательных – нехватка агрессии, которой так и не хватило в решающих встречах. Многие футболисты «Казанки» вышли из того «Локомотива», что два года назад победил в молодежном первенстве, и, по словам Клюева, они не успели привыкли к темпу и уровню, которые требуются от них в ПФЛ.

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На данный момент важной задачей является сохранение состава. По неофициальной информации, некоторыми уже интересуются команды в том числе и из РФПЛ. К примеру, за вратарем Михаилом Мжельским следят «Урал», «Енисей» и «Химки», защитник Александр Ярковой привлек внимание клубов с юга страны.

«Я считаю, что ПФЛ – это отличный шанс для молодых футболистов показать себя, доказать, что они достойны чего-то большего. У нас не Германия, на матчи «Казанки» не ходят по 25 тысяч болельщиков. Но я считаю, что именно ради тех людей, которые стабильно выбираются на «Сапсан Арену», и стоит играть, биться и показывать зрелищный футбол», — говорит главный тренер команды Денис Клюев.

По пятибалльной системе исчисления за первый сезон своей команды он ставит четверку и говорит, что цели на следующий футбольный год по-прежнему самые высокие.

Средний возраст игроков «Казанки» – 21-22 года, и в своем первом сезоне во взрослом футболе они уже достигли того, о чем многие мечтали годами. Перефразируя главный девиз этой команды: их еще все узнают.

Текст: Илья Егоров

Фото: Instagram «Казанки»