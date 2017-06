Kazan is red. Обзор соцсетей сборной Чили перед игрой с Португалией

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций

Вчера южноамериканцы в столицу республики Татарстан. Чилийский штаб восхищен городом на Волге

К сегодняшнему матчу с Португалией готовы!

Команде нужны положительные эмоции, поэтому игроки вспоминают успехи былых лет. Год назад La Roja добилась триумфа на юбилейном Копа Америка

#OnThisDay last year, 🇨🇱@LaRoja won Copa America Centenario 2016! Will they be lifting another trophy on 2 July? #ConfedCup pic.twitter.com/L895PHfbZm

