Kazan is red. Обзор соцсетей сборной Чили перед игрой с Португалией

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций

Вчера южноамериканцы в столицу республики Татарстан. Чилийский штаб восхищен городом на Волге

К сегодняшнему матчу с Португалией готовы!

Команде нужны положительные эмоции, поэтому игроки вспоминают успехи былых лет. Год назад La Roja добилась триумфа на юбилейном Копа Америка

Эдуардо Варгас наслаждается казанскими красотами

и продолжает скучать по детям

Los amo preciosuras😍😍

A post shared by Eduardo Vargas (@eduardovargasrj1) on

Гари Медель: +1 человек, влюбившийся в местную обстановку

Косплей пушкинских «трех девиц» на заокеанский лад

Muy entretenida sobremesa con @josepfuenzalida y @claudiobravo1 vamos equipó👏👏👏👏💂‍♀️ 💪💪💪💪

A post shared by Jean Beausejour Coliqueo (@jbose15) on

Клаудио Браво и Артуро Видаль — совсем разные люди

Пока один готовится к важному поединку, ожидая поддержки от второй половинки

Другой ритмично отплясывает в гостинице

А вот и боекомплект чилийцев на ближайшие несколько часов. Традицонный вопрос — принесет ли форма удачу их хозяевам?

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Детские эмоции, третье пришествие в Москву. Сборная Чили, обзор соцсетей

Чили

Собачье счастье Алексиса Санчеса, чудеса чилийской рекламы. Сборная Чили, обзор соцсетей. День четвертый

Битва за Казань. Сборная Чили, обзор соцсетей перед игрой с Германией

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 