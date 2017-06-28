Kazan is red. Обзор соцсетей сборной Чили перед игрой с Португалией

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время Кубка конфедераций
Вчера южноамериканцы в столицу республики Татарстан. Чилийский штаб восхищен городом на Волге
К сегодняшнему матчу с Португалией готовы!
#LaRoja entrenó para la semifinal ante Portugal en la #ConfedCup
Mira las 📸: https://t.co/3LUupXGVtl#VamosChile ⚽️🇨🇱 pic.twitter.com/tLjFnglAjV
— Selección Chilena (@LaRoja) June 27, 2017
Команде нужны положительные эмоции, поэтому игроки вспоминают успехи былых лет. Год назад La Roja добилась триумфа на юбилейном Копа Америка
#OnThisDay last year, 🇨🇱@LaRoja won Copa America Centenario 2016! Will they be lifting another trophy on 2 July? #ConfedCup pic.twitter.com/L895PHfbZm
— #ConfedCup (@FIFAcom) June 26, 2017
Эдуардо Варгас наслаждается казанскими красотами
и продолжает скучать по детям
Гари Медель: +1 человек, влюбившийся в местную обстановку
Косплей пушкинских «трех девиц» на заокеанский лад
Клаудио Браво и Артуро Видаль — совсем разные люди
Пока один готовится к важному поединку, ожидая поддержки от второй половинки
Другой ритмично отплясывает в гостинице
А вот и боекомплект чилийцев на ближайшие несколько часов. Традицонный вопрос — принесет ли форма удачу их хозяевам?
¡Vestuario preparado en el Kazan Arena para el gran choque ante Portugal! #VamosChile ⚽️🇨🇱 #PORCHI pic.twitter.com/8QI5omirgS
— Selección Chilena (@LaRoja) June 28, 2017
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press