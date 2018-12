Каталонское дерби, фантастические четверки в Эйбаре, летучий бельгиец Куртуа. Главные события 15-го тура испанской Ла Лиги

Драма на «Месталье», бенефис «Барселоны», скаутинговая находка Бышовца. Еженедельник «Футбол» – о главных событиях 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Матч тура

Матч «Эйбара» и «Леванте» включал в себя все главные составляющие футбола. Прессинг и острые атаки, сумасшедший камбэк валенсийцев при счете 2:4, восемь голов за 90 минут — эта игра вполне претендует на звание матча всего сезона. Басконцы и «лягушки» из Валенсии выдают лучший отрезок в чемпионате: обе команды за последние пять игр потерпели только одно поражение. В домашних стенах «Эйбар» не знает неудач уже четыре игры подряд, в то время как «Леванте» принимает эстафету от «Жироны»: клуб в гостях пятую игру подряд отбирает очки у соперников.

Драма тура

«Севилья» не удержала победный счет на «Месталье». Команда Пабло Мачина второй тур подряд играет вничью. Хотя безвыигрышная серия клуба продолжается, тренер нервионцев едва скрывал разочарование на послематчевой пресс-конференции: «Футбол не прощает ошибок и потери сосредоточенности, играть надо до финального свистка, все 90 минут. Мы сегодня потеряли два важных очка».

Пару туров назад андалусийцы возглавляли турнирную таблицу, но теперь отрыв от лидирующей «Барселоны» составляет три очка. А мадридский «Атлетико» уступает «Севилье» лишь по количеству побед. Первая строчка в чемпионате страны видится пока что тяжелой и неподъемной ношей для команды из Андалусии.

Герой тура

В Арагонии случился аншлаг — к «Уэске» приехал действующий победитель Лиги Чемпионов. Мадридский «Реал» одержал победу, но итоговый счет на табло стадиона «Эль Алькорас» не отображал настоящей баталии на футбольном поле. Оскенцы быстро пропустили гол, но, к их чести, рук они не опустили и всю игру отчаянно боролись. Немалая заслуга в победе «Королевского клуба» — игра Тибо Куртуа. Летучий бельгиец совершал сумасшедшие сэйвы и спас команду от эйбарского дежавю.

Команду Франсиско Родригеса тяжело упрекнуть в отсутствии самоотдачи и желания побеждать, но сказывается класс игроков. Сантьяго Солари, в свою очередь, одерживает четвертую победу за последние пять игр. Игру едва ли можно назвать галактической, но результаты команды позволили «Реалу» нагнать основных конкурентов и войти в лигочемпионскую зону. Аргентинец наверстывает все то, что упустил ранее его предшественник Лопетеги.

Дерби тура

Тур был открыт противостоянием команд из пригородов Мадрида. «Леганес» и «Хетафе» к этому матчу подошли серьезно. Хоязева встречи снова привлекли к себе внимание благодаря твиту: «Ривер» и «Бока»? Вот настоящее дерби будет, ребятки, в пятницу, на «Бутарке». Принципиальное противостояние и максимум уважения».

Официальный твиттер Ла Лиги подхватил тему и раскрутил бренд. Противостояние хотя и носит локальный характер, но объединяет практически весь мир. Встреча вышла хорошим разогревом перед воскресным финалом Кубка Либертадорес — в равной борьбе команды победителя так и не выявили.

Днем позже «Эспаньол» встречался с «Барселоной». С начала ноября дела у команды с «Корнельи Эль-Прат» идут неважнецки: три поражения кряду с разницей мячей 2:8. Победа в дерби могла исправить кризисную ситуацию, но в итоге настроение болельщиков «попугаев» стало хуже некуда уже к концу первого тайма. Интрига встречи так и вовсе была убита в середине первой половины встречи, настолько Месси и компания играли вольготно, что на перерыв «Барселона» уходила с преимуществом в три мяча. Будь воля тер Штегена — даже он ушел бы с поля с результативным действием.

Дебют тура

После очередной потери очков руководство басконского «Атлетика» указало на дверь Эдуардо Бериццо. Пост главного тренера доверили Гаиске Гаритано. Забавный факт: специалист является родным братом Асьеру Гаритано, который возглавляет непримиримого соперника из Сан-Себастьяна — «Реал Сосьедад».

Сам же дебют у нового главного тренера удался. Исход встречи решил пенальти в компенсированное время второго тайма, который хладнокровно реализовал Ариц Адурис. «Атлетик» одержал победу и прервал кошмарную безвыигрышную серию, которая составляла 13 игр. К слову, «львы» нанесли первое гостевое поражение «Жироне», которая ранее оставалась единственной командой Примеры, забиравшей очки в гастролях по Пиренеям. Осталось только братьям Гаритано удержать свои тренерские посты, чтобы афиша главного дерби Страны Басков носила особый характер.

Цитата тура

«Когда я работал директором шотландского «Хартса» в 2004-2005 годах, я однажды приехал в Загреб и увидел там молодого Модрича. Он сразу бросился в глаза. Но в Шотландии был забракован, потому что не подходил под силовой футбол. Я пытался взять его в «Локомотив» в 2007 году. Но…его не взяли»,

– оказалось, именно Анатолий Бышовец первым распознал будущего обладателя «Золотого мяча» из Хорватии. Интересно, кусает ли сейчас локти «Локомотив» от того, что не прислушался тогда к просьбе Анатолия Федоровича.

Результаты 15-го тура:

Леганес – Хетафе – 1:1 (0:1)

(Ньом, 64; Кабреба, 39).

Атлетико – Алавес – 3:0 (1:0)

(Калинич, 25, Гризманн, 82, Родри, 87).

Валенсия – Севилья – 1:1 (0:0)

(Диакаби, 90; Сарабия, 55).

Вильярреал – Сельта – 2:3 (0:1)

(Бакка, 83, 87; Мендес, 44, Йокушлу, 49, Макси Гомес, 51).

Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)

(Месси, 17, 65, Дембеле, 26, Суарес, 45).

Эйбар – Леванте – 4:4 (1:2)

(Энрич, 8, Эскаланте, 57, Диас, 61 — с пенальти, 65; Моралес, 9, Пиер, 25, Оливейра, 75 — в свои ворота, Майораль, 90).

Уэска – Реал Мадрид – 0:1 (0:1)

(Бэйл, 8).

Реал Сосьедад – Вальядолид – 1:2 (0:1)

(Оярсабаль, 62; Вилья, 16, Антоньито, 54).

Бетис – Райо Вальекано – 2:0 (0:0)

(Ло Чельсо, 59 — с пенальти, Сидней, 76).

Атлетик – Жирона – 1:0 (0:0)

(Адурис, 90 — с пенальти).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 11 — Стуани (Жирона), Месси (Барселона); 10 — Л.Суарес (Барселона), Аспас (Сельта)

