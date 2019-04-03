Каталонский андеграунд. Как живет сборная непризнанного государства

Сборная Каталонии является одной из старейших в мире, и на протяжении ее долгой истории многие могли только позавидовать именам тех, кто выступал в ее составе. Но Каталония никогда не являлась самостоятельным государством, и по этой причине ФИФА и УЕФА отказываются дать ей членство и возможность показать свою силу на международных турнирах. До сегодняшнего дня каталонцы так и не провели ни одной официальной встречи.

Заложники Испании

История каталонской сборной насчитывает уже 115 лет, и за это время команда провела более 200 матчей. Среди ее оппонентов были такие статусные команды, как Нигерия, Бразилия и Аргентина. Как раз над аргентинцами в 2009 году каталонцы одержали свою самую громкую победу – 4:2. В тот момент за регион играли сразу 8 игроков главной сборной страны: Виктор Вальдес, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Жоан Капдевила, Серхио Бускетс, Хави, Сеск Фабрегас и Серхио Гарсия. А возглавлял эту банду легендарный Йохан Круифф. Такая команда наверняка потрепала бы нервы многим признанным топ-сборным, но высшие футбольные организации так и не допустили Каталонию до официальных матчей.

В последние годы ФИФА и УЕФА стали более лояльны к появлению новых государств. Ярчайший пример — в 2016 году они приняли в свои ряды Косово, которое до сих пор остается непризнанным во многих странах. Но в случае с Каталонией у них просто связаны руки, поскольку последнее слово остается за испанской федерацией футбола. Испанцы ни под каким предлогом не согласны давать каталонцам независимость. Кроме того, им просто невыгодно терять добрую часть игроков, которые много раз приносили успех «Красной Фурии».

Таким образом, федерация футбола Каталонии на общих правах подчиняется Испании и ничем не отличается от сборных других регионов – Страны Басков, Андалусии и Галисии. Кроме того, федерация футбола Испании редко позволяет каталонцам ставить матчи своей сборной на даты проведения официальных матчей ФИФА. Что в свою очередь мешает Каталонии подобрать удобную дату для соперника.

По устоявшейся традиции сборная Каталонии за весь сезон играет один-единственный товарищеский матч – как правило, он выпадает на рождественские праздники. Выступать в другое время нет возможности из-за отсутствия свободных дат в международном футбольном календаре. Последние встречи каталонцы проводили против сборных Туниса (3:3), Кабо-Верде (4:1) и Страны Басков (1:1). А в предыдущие два года и вовсе не проводили матчей.

Конфликт интересов



Долгожданный прорыв произошел в этом году, когда обеим сторонам наконец-то удалось прийти к соглашению и каталонцы получили право сыграть матч во время паузы ФИФА. Согласно регламенту игрокам не запрещается совмещать выступления за сборные страны и региона. Но, словно по закону подлости, сборная Каталонии на этот раз столкнулась с другой проблемой. Играя в ту же неделю, что и сборная Испании, каталонцы лишились сразу нескольких игроков, вызванных на матчи «Красной Фурии» в квалификации Евро-2020.

Еще больше обострил ситуацию неожиданный конфликт с рядом клубов Ла Лиги, которые по разным причинам отказались отпускать своих футболистов. Сначала «Вальядолид» не позволил сыграть за каталонскую сборную Рубену Алькарасу и Жорди Масипу, сопроводив свой отказ официальным заявлением: «Клуб с уважением относится к Федерации футбола Каталонии, но в первую очередь должен следовать собственным интересам. В заключительной фазе сезона мы не можем подвергать игроков риску травм, которые они могут получить в матче».

Затем последовал отказ от «Райо Валькано» – Алекса Морено и Альберто Гарсию не отпустили из-за смены главного тренера. По их словам, возглавившему накануне команду Пако Хемесу необходимо лучше познакомиться с командой, а игрокам нужно время, чтобы узнать его требования. Решение клубов было встречено шквалом критики со стороны каталонских болельщиков, а сборной пришлось искать замену двум единственным вратарям. На смену им вызвали Эдгара Бадию из «Эльче» и Исаака Бесерру из «Настика».

Но даже отсутствие всех вышеупомянутых игроков оказалось не таким болезненным, как потеря главного лидера команды — Хави. 39-летний полузащитник не смог договориться со своим клубом и принять участие в матче, который должен был стать для него прощальным в составе каталонской сборной. Тем не менее, в матче с Венесуэлой у каталонцев хватало качественных исполнителей, и они оказались сильнее латиноамериканцев – 2:1. В игре приняли участие Жерар Пике, Серхио Гарсия, Боян Кркич, Жерар Деулофеу, Алеиш Видаль и Марк Бартра, имеющие на своем счету также матчи за сборную Испании.

Выхода нет

«Футбол вне политики» – это не про сборную Каталонии. Для многих она стала символом борьбы за независимость, а матчи с ее участием ассоциируются с митингами сепаратистов. Возможно, если бы каталонцы могли играть в официальных турнирах, про нее бы больше говорили именно со спортивной точки зрения. Но такой вариант уже кажется маловероятным.

Последняя попытка обрести суверенность региона провалилась в 2017 году. После референдума власти Каталонии провозгласили независимость, однако Мадрид не согласился с таким раскладом, заявив, что референдум был проведен незаконно. После чего регион на семь месяцев попал под прямое управление из столицы. Затем последовало отстранение властей Каталонии и начало политического кризиса в регионе. Таким образом, все осталось на своих местах, а каталонской сборной остается только собираться раз в год, как на званый ужин с дальними родственниками.

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press