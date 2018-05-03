Карвальял вместо корвалола. Португалец спасает «Суонси» от вылета

До конца чемпионата осталось всего ничего, и если в верхней части таблицы многое уже ясно, то внизу начинается самое пекло. Хотите увидеть в последних турах бескомпромиссное побоище – следите за «Суонси»: в последних турах календарь уготовил «лебедям» встречи с прямыми конкурентами в войне за выживание.

Гиблое дело

Два заключительных матча «Суонси» сыграет с «Саутгемптоном» и «Сток Сити» – командами, которые отстают от «лебедей» на одно и три очка соответственно. Валлийский клуб находится на спасительной 17-й строчке, так что для обоих противников обыграть «Суонси» – вопрос жизни и смерти. Прежде «лебедям» предстоит встретиться еще и с «Борнмутом», которому тоже пока рано расслабляться. Поэтому выяснять, кто останется в Премьер-лиге, а кто провалится в ад Чемпионшипа, командам со дна таблицы придется в драках непосредственно друг с другом, так что искры должны лететь во все стороны.

То, что многострадальный «Суонси» после 35 матчей находится вне зоны вылета, – само по себе чудо, если вспомнить, как начинался сезон. С уходом Сигурдссона команда окончательно начала превращаться в желе. У Пола Клемента так и не получилось научить ее внятно атаковать, а отказываться от схемы 4+3+3 в пользу более оборонительного варианта он упорно не хотел. За что в декабре поплатился отставкой. Положение «лебедей» выглядело катастрофой: после 20 туров «Суонси» шел на последнем месте с 13 очками, уступая даже беспросветному «Вест Бромвичу». Тут-то на сцене и появился Карлуш Карвальял.

Лебедка для «лебедей»

За 20 лет тренерского стажа уроженец Браги объездил все закоулки Португалии и поработал в десятке местных клубов, отметившись завоеванием Кубка лиги с «Виторией Сетубал» в 2008-м. После неудачного сезона в «Спортинге» (4-е место) Карвальял уехал практиковаться в Турцию, а летом 2015-го всплыл в Чемпионшипе. С первой попытки ему удалось втащить «Шеффилд Уэнсдей» на 6-е место: «совы» остановились в шаге от АПЛ, уступив в финале плей-офф «Халлу». На второй сезон Карвальял прыгнул еще выше – на 4-ю строчку. Вновь не повезло: «Хаддерсфилд» выбил его команду в серии пенальти. Приглашение в «Суонси» в какой-то мере было похоже на подставу: даже от опытного тренера трудно было ожидать чуда в виде всплытия «лебедей» со дна.

Но у Карвальяла словно оказалась под рукой какая-то волшебная лебедка: он с ходу начал вытягивать «Суонси» из трясины. С середины января по середину февраля команда выдала умопомрачительный по ее меркам отрезок, где помимо прочего были обыграны «Ливерпуль», «Арсенал» и «Бернли». Учитывая, что первый матч под руководством Карвальяла – с «Уотфордом» – тоже стал победным, легко подсчитать: в период с 21-го по 27-й тур «Суонси» набрал 14 очков, то есть больше, чем за 20 туров до португальца.

Невозможное возможно

Обойма команды зимой пополнилась лишь возвращенным из «Вест Хэма» «блудным братом» Андре Айю (пришлось выложить рекордные 18 млн фунтов) и арендованным у «Лестера» Энди Кингом. Искать объяснение столь яркому оживлению команды только трансферами вряд ли уместно, а вот работа тренера видна невооруженным глазом. С первой же игры Карвальял выкинул в мусорку 4+3+3 и стал пробовать новые формации. Начал с 4+4+2 против «Уотфорда» (2:1), вернув в основу Сэма Клукаса, который при Клементе не вписывался в схему; с «Тоттенхэмом» (0:2) опробовал 5+3+2; на «Ньюкасл» (1:1) выставил 4+5+1; на «Ливерпуль» (1:0) – 5+4+1, и этой же расстановкой были биты «Арсенал» (3:1) с «Бернли» (1:0). Так модель с тремя центральными защитниками стала для «Суонси» основой.

В апреле команда сбавила обороты, но по уважительной причине: «МЮ», «Сити» и «Челси» — не самые удачные соперники под конец турнира. Несмотря на это, рывка, совершенного зимой, может хватить для спасения, в которое четыре месяца назад поверить было просто невозможно. Теперь все более чем реально: если в двух решающих домашних матчах «лебеди» не напортачат, экспресс-работа Карлуша Карвальяла должна быть признана лучшей спасательной операцией сезона.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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