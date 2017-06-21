Карты, лица, два стекла. Электронные ноу-­хау, уже внедренные в России

Система видеопомощи арбитрам будет не единственным технологическим достижением на форуме в России. Проведение мероприятия столь высокого уровня и появляющийся на горизонте силуэт чемпионата мира заставили сделать шаг вперед в плане использования электронных ноу­-хау как организаторов турнира, так и тренерский штаб нашей сборной.

Система идентификации болельщиков через персональные карты

Созданием паспорта болельщика (FAN ID) Россия задала новый вектор в организации масштабных спортивных мероприятий. Систему впервые обкатали на Олимпиаде­-2014 в Сочи. Тогда паспорт болельщика решал лишь две проблемы: позволял находиться на территории проведения соревнований и облегчал иностранцам процедуру получения визы. Теперь к привилегиям обладателей FAN ID добавился бесплатный проезд на всем общественном транспорте и в специальных поездах, которые курсируют между городами, принимающими турнир. А у гостей из других стран окончательно отпала необходимость получать визу: на время Кубка конфедераций могущество болельщицкой «корочки» затмевает все.

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Ее сила в чипе – хранителе вашей личной информации, занесенной в общую базу. Прежде чем выдать кому-­то FAN ID, человека обязательно пробивают по Системе идентификации болельщиков (СИБ). Если выяснится, что он злостный хулиган и нарушитель, то даже с билетами наперевес он не будет допущен на стадион. Более того, если кто-­то из болельщиков отличится в худшую сторону уже по ходу турнира, его могут занести в черный список, и тогда его FAN ID перестанет быть действительным.

Система опознавания лиц на «Казань­-Арене»

Дальше всех в плане безопасности на стадионе пошли в Казани. Местная арена была оборудована камерами высокой точности, благодаря чему, по словам министра по делам молодежи и спорта Владимира Леонова, можно опознать в лицо каждого присутствующего на трибунах. «Если вдруг происходит какой­-то инцидент или кризисная ситуация, то мы можем идентифицировать конкретного человека, то есть это фотографическое качество», – убеждает Леонов.

Впервые новшество опробовали 17 мая в ходе тестового матча «Рубин» – ЦСКА. Организаторы клятвенно заверяют, что пронести на стадион что­-то запрещенное фактически невозможно, и камеры со столь четким изображением, разбросанные по всему периметру арены, играют в этом ключевую роль. Система биометрической идентификации на «Казань­-Арене» на сегодняшний момент – лучшая из тех, что имеется на российских стадионах. Подобные камеры также обещали установить во всех российских аэропортах.

Стробоскопические очки для вратарей

Российская сборная тоже старается не отставать от времени и находит необычные новинки. На сборе в Австрии журналистов озадачили очки, в которых тренировались вратари российской команды. Это ноу-­хау подсмотрели у швейцарцев, которые первыми стали закупать у японцев стробоскопические очки для голкиперов. Они могут создавать различные оптические эффекты, такие как замедленное или убыстренное изображение, временное ослепление – словом, устраивают носителям визуальный дискомфорт, преодолевая который, человек дополнительно развивает реакцию, внимание и координацию.

По некоторым сведениям, занятия в таких очках в перспективе могут положительно влиять на резкость зрения, которое будет меньше подвержено возрастным изменениям. Не все однозначно оценивают пользу от «стробоскопов»: в частности, Леонид Слуцкий выразил мнение, что тренироваться следует в условиях, максимально приближенных к игровым, а значит, очкам тут не место. Однако нынешний тренерский штаб сборной активно использует их в тренировочном процессе. Будет ли от этого толк – увидим по ходу турнира.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, инстаграм Владимира Габулова

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