Каррера снова бьет посуду. Считает, что команда хочет его сплавить

В раздевалке «Спартака» после матча с «Тосно» (2:2), где москвичами была упущена победа после счет 2:0, у главного тренера красно-белых Массимо Карреры состоялся неприятный разговор с командой. Итальянец спросил: «Вы это делаете специально? Вы хотите, чтобы меня здесь не было?», разбил бутылку и ушел. Уже не в первый раз Каррера разносит посуду в раздевалке. В конце прошлого сезона, когда «Спартак» выиграл у «Томи» всего 1:0 итальянец бросал тарелку в стену и ломал доску для теоретических занятий. Сейчас все серьезнее.

«Спартак» уже третий раз в этом чемпионате упустил победу, ведя по ходу матча в два мяча. Если бы встречи с «Динамо», «Локомотивом» и «Тосно» были бы доведены до побед, сейчас бы у чемпиона страны было бы на 6 очков больше, и он находился бы в лидирующей пятерке с небольшим отставанием от зоны Лиги чемпионов. И если раньше считалось, что дело в эмоциональном выгорании, то сейчас, видимо, действительно между тренером и командой произошел разлад.

«Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков», — заявил Массимо Каррера на пресс-конференции после игры с «Тосно».

Конспирологи уже в качестве доказательств изучают твиттер пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга. В январе он в память о бывшем тренере «Спартака» Владимире Федотове написал: «Они безобразно играли с Нальчиком. Позорно с Москвой. Кое-кому было обидно, что у Кавенаги большой контракт. В общем, предали Папу! И Федотов ушел». После матча с «Тосно» Трахтенберг сам же и ретвитнул эту запись с комментарием «Увы, это правда». Вскоре пресс-атташе сделал опровержение: «Дамы и господа! Между ситуацией, в которой оказался мой друг Григорьич, и нынешней — нет вообще ничего общего. Как бы Вы этого не хотели…». Но слухи уже не удержать.

Источник: Фейсбук Игоря Рабинера

Фото: Сергей Дроняев

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»