Карло Анчелотти: «Мне удобнее быть гибким»

Карло Анчелотти стал первым в истории тренером, выигрывавшим четыре из пяти топ-чемпионатов Европы. В Германии – с «Баварией», а ранее в Италии — с «Миланом», в Англии — с «Челси» и во Франции — с «ПСЖ». Кроме того, Анчелотти — единственный действующий тренер, который трижды выигрывал Лигу чемпионов (дважды с «Миланом» и один – с «Реалом»). В своей автобиографии, недавно вышедшей в издательстве «Эксмо», Анчелотти рассказал о теории «тихого лидерства».

О системе Лобановского

— У каждого менеджера свой собственный путь, мне же удобнее быть гибким. Мне нужно иметь некоторое пространство, чтобы суметь подстроиться, — мне требуется эластичность. Для других все иначе. Одним из тренеров, которым я восхищался больше всех, был украинец Валерий Лобановский. Он не признавал никакой гибкости и эластичности, выходящей за рамки его игровой системы. В пределах системы, говорил он, разрешается все, за ее пределами — все под запретом. Он считал, что гибкость уместна во время обсуждения системы игры, в разговорах о том, как команда будет играть, но как только решение принималось, оно было окончательным.

Об «Арсенале» Венгера

— Когда я играю против таких команд, как «Арсенал», любящих владеть мячом, я стараюсь действовать жестко. Нужно агрессивно выступать в отбор, нужно запастись терпением и не пугаться того, что у них мяч, потому что на самом деле этот факт может дать твоей команде преимущество на контратаках.

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О стиле Моуринью

— Он не любит пропускать, вообще Моуринью будет удерживать нули на табло долгое время и ждать, выжидать. Его не беспокоит перспектива так и не открыть счет. Его команды словно боксеры контратакующего стиля. Он готов 11 раундов кряду выматывать соперника, чтобы в двенадцатом отправить в нокаут. Его команды загоняют тебя до полусмерти, а затем, когда ты будешь уставшим и вымотанным, он тебя прикончит.

О ключе к успеху Гвардиолы

— Владение мячом – ключ к успеху для него. У его команды будет мяч, это надо сознавать и с этим надо мириться. Соревноваться с командой Гвардиолы по части владения невозможно, но это не так уж плохо. Когда у тебя нет мяча, тебе приходится решать меньшее количество проблем. Разрушать проще, разрушение игры соперника – вопрос организации и дисциплины, и любых игроков команды можно этому обучить. Креативности и изобретательности обучить трудно.

Об идеальной схеме

— Моя работа заключается в создании системы игры при помощи раскрытия характеристик имеющихся игроков, причем таким образом, чтобы игрокам в рамках этой системы было максимально комфортно. Я верю, что в вакууме лучшей схемой будет 4+4+2, поскольку благодаря ей удается создать максимально сбалансированную команду, в плане игры в защите это уж точно. Такая расстановка зеркально отображает поле, то есть прямоугольник. Но, как я уже говорил, самое важное – это игроки.

О принятии решений

— Я тот, кто должен с решением жить, так что я предпочту, чтобы оно было моим собственным. В конце концов, мне платят за принятие таких решений и увольняют, если я ошибаюсь в них. Умение управлять противоречивыми идеями и эго талантливых игроков и владельцев – одно из ключевых черт «тихого лидера».

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О гневе

— Я не имею склонности злиться на игроков за их ошибки. Они могут промахиваться с пенальти или совершать оплошности в игре, что, конечно, разочаровывает, но такое бывает. Если отношение к делу правильное, тогда о’кей, забыли и поехали дальше. Однако непрофессиональное и неуважительное поведение игроков — есть признак неправильного отношения к делу, и вот это злит меня.

О деньгах

— Люди говорили мне: «Зачем вам платить игроку больше, чем вы зарабатываете сами?» Для меня деньги – не ключевая мотивация, мной движет успех. Говорят, что если ты занят работой, которую любишь, то ни одного дня своей жизни ты не будешь по-настоящему работать, и это правда.

Фото: Global Look Press

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