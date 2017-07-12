Капитан Германия. О лучшем игроке Кубка конфедераций

Решение присудить «Золотой мяч» Кубка конфедераций-2017 Юлиану Дракслеру было, мягко говоря, неочевидным. На звание лучшего игрока форума хватало претендентов. Тот же Леон Горецка едва ли смотрелся хуже Дракслера на этом турнире, заставив говорить о себе как о главном его открытии. На высочайшем уровне выступил вожак чилийцев Артуро Видаль, до последнего тащивший свою сборную к «золоту». И все же на правах капитана команды, ставшей обладателем трофея, Дракслер вполне заслужил свою личную награду.

Хавбек «ПСЖ» показал уверенную и зрелую игру: поучаствовал во всех пяти матчах, забил гол в дебютной встрече с Австралией, а также сделал отменную передачу пяткой на гол Керему Демирбаю в матче с Камеруном. Его влияние на игру немецкой команды было действительно внушительным. Юлиан исполнял роль главного плеймейкера и конструктора атак, умело варьируя их темп и вовремя снабжая партнеров мячом. Статистика утверждает, что 71% обостряющих передач Дракслера успешно дошли до адресата, так что по умению создать опасный момент равных немцу на турнире не было.

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Кроме того, немецкий капитан отметился рядом достойных поступков вне поля. Это он написал открытое письмо российским болельщикам со словами благодарности за теплый прием и отличную организацию. И он же в преддверии групповой игры с Чили вышел из подтрибунного помещения с мальчиком в инвалидном кресле. А перед финалом Юлиан отдал должное чилийской сборной, назвав ее лучшей командой на этом турнире.

В Германии многие недолюбливают Дракслера с точки зрения личностных качеств: его переход из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» расценили как клубную измену, а фотографии на отдыхе в объятиях известной модели, а не своей возлюбленной заставили говорить об измене личной. Тем не менее, в сборной авторитет Дракслера не подвергается сомнению. 23-летний полузащитник – один из самых взрослых в этой команде, и более молодые партнеры чувствуют его поддержку. Неудивительно, что впервые он примерил капитанскую повязку еще в 2014 году, став самым молодым капитаном в истории Германии. «Юлиан – вожак. Он не самый громкий на поле, но своей игрой ведет всех за собой. Его футбол всегда полон страсти и желания, он опытен, дает много советов», — подчеркивает партнер Дракслера по сборной Эмре Джан.

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Да и в новом клубе немец быстро набирает висты. За полсезона в «ПСЖ» Юлиан успел забить 4 гола и отдать 3 голевые передачи. Постепенно он становится одним из лидеров французского гранда, и успех на Кубке конфедераций должен поспособствовать еще большему прогрессу талантливого полузащитника. «Капитанская повязка — это новая для него роль и он хорошо с ней справляется. Этот игрок через несколько лет может стать лидером поколения, которое придет на смену Нойеру, Хедире, Хуммельсу и Боатенгу», — уверен главный тренер немцев Йоахим Лев.

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Антон Муша

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