Каникулы в школе магии. Куда пропало волшебство «Лестера»

Даже отчаянные фанаты действующих чемпионов понимали, что в этом сезоне «Лестеру» ничего не светит. Оказывается, все же светит – правда, недобрыми лучами. Творцы главного футбольного чуда 2016 года рискуют вылететь в Чемпионшип и повторить уникальный антирекорд «Манчестер Сити» 80-летней давности.

«Лестер» напоминает себя образца сезона-2014/15, когда они творили чудеса совсем другого уровня – выживали в Премьер-лиге. Еще не успели отшуметь овации, как они потеряли свою удивительную магию и вернулись обратно в свой провинциальный мирок. Чтобы ощутить разницу: год назад у команды было 53 очка и всего два поражения, сейчас – 21 очко и 14 проигранных встреч.

Кто-то скажет: а как же Лига чемпионов? Выход в плей-офф в дебютном розыгрыше – большой успех. Это, разумеется, так, только лишних иллюзий болельщикам «лис» по этому поводу питать не стоит. «Лестер» изначально бросил остатки сил на ЛЧ, понимая, что в чемпионате ловить уже нечего. А здесь команде здорово подфартило с группой: «Брюгге» и «Копенгаген» не того калибра, чтобы их следовало опасаться любой команде из АПЛ. «Порту» же три года не может выиграть чемпионат Португалии, причем в последний раз «драконы» отстали от чемпиона, «Бенфики», на 15 очков. Команда находится на пути становления, только обретает стабильность и в первую очередь заботится о внутреннем чемпионате. По ходу турнира португальцы стали прибавлять, что в последнем матче вылилось в уничтожение «Лестера» со счетом 5:0.

На лисьем шаге. Как изменится «Лестер» в новом сезоне

В 1/8 финала «лис» ждет «Севилья», которая теснит «Атлетико» из топ-3 Примеры. Шанс пройти испанцев у «Лестера» тоже есть, но больно уж призрачный, даже если учесть, что «красно-белые» очень много сил тратят в Ла Лиге. Месяц назад «Севилья» нанесла первое поражение в сезоне «Реалу», так что трудно представить, что англичане в своем нынешнем состоянии способны что-то противопоставить команде Хорхе Сампаоли. Вчерашние герои «Лестера» выглядят так, будто истратили весь запас маны, а обычных «лисьих» сил еле хватает на выживание в собственном лесу.

Верховный маг

Чудной итальянец, который привез в Лейчестер тайные знания, стал главным счастливчиком ушедшего года. Признание Клаудио Раньери лучшим тренером мира – мощнейший ответ на многолетние издевки, которые он терпел от коллег по ремеслу и журналистской гильдии. Он блестяще подтвердил, что все гениальное просто. Он внушил команде, что вовсе не обязательно играть с позиции силы, чтобы добиваться побед в любом матче. Что владение мячом, вопреки мнению Гвардиолы и других тренеров-«доминаторов», не столь важный показатель, гораздо важнее – воспользоваться шансом в нужный момент. Что схема 4+4+2, досконально всеми разобранная и отложенная на самую дальнюю полку, в умелых руках и ногах оказывается смертельным оружием. Что можно всю дорогу играть с деревянной защитой, кормить футболистов пиццей, ставить задачей все что угодно, кроме чемпионства, – и в итоге все равно победить.

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В текущем сезоне клуб, казавшийся эталоном единства, сыпется на конфетти. И кроме как главному тренеру, предъявить претензии некому: атмосфера в команде – его вотчина. А она после демарша Леонардо Ульоа накалилась до предела. Аргентинец обвинил Раньери в предательстве, после того как подал клубу официальный запрос на трансфер, но получил отказ. Странно слышать упреки в адрес тренера, который полгода назад был для всех них чуть ли не вторым отцом. В конце концов, у Ульоа мало шансов выиграть еще что-то значимое, и он должен быть благодарен. Но Леонардо хочет играть, а наставник, судя по всему, сам толком не понимает, что происходит с его командой и на кого теперь делать ставку.

Это заметно и по проваленной трансферной кампании. Из всех приобретений к месту пришелся только Слимани. С остальными вопросов пока больше, чем ответов. Нампалис Менди не знает заклинания «Раздвоение», которым блестяще владел его предшественник Канте. За двоих в центре поля Менди работать не может. Более того, уже в сентябре новичок травмировался и заставил «Лестер» срочно искать замену. Так в команду попал 19-летний опорник Ндиди — юноша вполне перспективный, но в одночасье повернуть ход сражений на английских полях в пользу «лис» ему пока трудно.

Не может пробиться в основной состав Ахмед Муса. Раньери очень осторожно вводит юркого нигерийца в процесс, хотя тот успел отличиться голами и в чемпионате, и в Кубке. Экс-«армеец» со стороны не выглядит хуже Грэя или Олбрайтона, однако на данный момент Раньери дает больше шансов именно им. Киснет на лавке и другой новичок – Бартош Капустка. «Интерес со стороны Раньери стал очень значительным фактором. Он спрашивал обо мне, хотел, чтобы я перешел в его команду. Я настроен оптимистично и думаю, что в этой команде у меня будет реальная возможность получать игровое время», – заявил поляк перед отъездом в Англию. Его оптимизму не суждено было сбыться: за полгода Капустка сыграл в футболке «Лестера» всего две неполных встречи, и те в Кубке. При всех этих недешевых покупках «лисы» не удосужились подыскать хотя бы одного толкового защитника. Испанец Луис Эрнандес, присоединившийся к команде свободным агентом, попутешествовал с «Лестером» по Англии, Бельгии, Дании и Португалии, отыграл за «Лестер» десяток матчей, в том числе в Лиге чемпионов, и зимой отправился в «Малагу».

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Раньери пытается быть непредсказуемым и переиграть оппонентов тактически: он пробовал «ромб» в центре поля, ставил Мареза центрфорвардом, играл в три защитника, тасовал состав. Но есть ощущение, что запасной план нужно было придумывать летом, а не сейчас. Соперники приспособились к стилю «Лестера», раз за разом находя серьезные бреши в обороне. И вот уже Клаудио приходится запрещать игрокам есть куриные бургеры, лишая ее одной из своеобразных традиций. В целом ситуация не настраивает футболистов на оптимизм. Среди недовольных – как и новички, которым не дают возможности проявить себя, так и игроки старой обоймы, у которых ничего не клеится.

Повелитель хаоса

Ярчайший кудесник прошлого сезона, лучший футболист АПЛ и Африки Рияд Марез гаснет так же стремительно, как и вспыхивал. Когда он включал фирменные переступы и отправлял мячи по углам так, будто владеет телекинезом, казалось, что алжирца невозможно остановить. Теперь же соперники уделяют «лису пустыни» заметно больше внимания, и Рияд заметно сник. Трудно представить, но в текущем турнире Марез ни разу не забил с игры: всего его три мяча были забиты с пенальти.

По сравнению с прошлым сезоном у Мареза прилично снизилось количество обводок (вместо 3,5 в среднем за матч – 2,2), за счет этого на нем стали существенно меньше фолить (вместо 2,2 фолов за игру – 1,6). Это связано не столько со спадом самого алжирца, сколько с тем, что его постоянно опекают двое, а то и трое защитников, и пускаться в дриблинг становится нецелесообразной затеей.

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В декабре Марез не попал в основу на матч с «Эвертоном», и Раньери прокомментировал его отсутствие в старте так: «Рияд сейчас не в лучшей форме, я хотел его мотивировать. Он не самым лучшим образом работал на тренировках, он должен больше работать на команду. Я хочу от него большего». Тут еще подоспел Кубок африканских наций, где Алжир не одержал ни одной победы и остался за бортом плей-офф. Все это сильно давит на Рияда психологически, и есть подозрение, что только смена клуба поможет Марезу преодолеть этот стресс.

Пожиратель душ

Годом ранее чародей из Шеффилда Джейми Варди поразил всех убийственной реализацией, которая ранее была ему не свойственна. Особенно запомнилась его рекордная серия из 11 результативных матчей подряд, что никто ранее в АПЛ не проделывал. Однако теперь форвард, в январе отпраздновавший 30-летие, испытывает большие проблемы с результативностью. Начиная с 10 сентября, он не мог забить в 14 турах подряд. К началу февраля на счету Джейми оказалось каких-то пять мячей, три из которых были забиты с пенальти.

Среднее количество ударов по воротам у Варди снизилось в 2,5 раза – с 3,2 до 1,3. Заметно упал и показатель «обводки»: если годом ранее Джейми в среднем шел в обыгрыш 1,1 раз за встречу, то сейчас – всего 0,3. Другими словами, на сегодня от Варди не исходит практически никакой угрозы чужим воротам. Разумеется, ключевую роль в этом играет зависимость атакующего потенциала «Лестера» от Рияда Мареза. Без главного ассистента Варди оказывается бессилен.

Любопытно, что и оборонительные показатели нападающего упали: он делает вдвое меньше отборов (0,4 вместо 1) и перехватов (0,2 вместо 0,5), то есть в целом не так активно участвует в игре. Учитывая, что все отзываются о Варди как о суперстарательном игроке, причиной его относительной пассивности может быть предсезонка. Легко допустить, что эйфория от чемпионства обратилась для «Лестера» не самой лучшей подготовкой.

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К тому же Варди в душе так и остался парнем с завода, живущим реалиями третьего дивизиона. Его имя у всех на устах; маски с его изображением в знак поддержки против дисквалификации надели более 30 тысяч человек; наконец, про него собираются снимать фильм в Голливуде – о чем еще может мечтать обычный работяга? Слава свалилась слишком внезапно, и хотя Джейми не проявляет никаких признаков звездной болезни, не расслабиться в такой обстановке крайне тяжело. Да, он по-прежнему чертовски быстр, однако на сегодня ни физические, ни психологические кондиции Варди, как и его партнеров, не позволяют «Лестеру» расправляться с соперниками с тем же убийственным хландокровием.

Хранитель врат

Возможно, для многих Каспер Шмейхель так и останется сыном легенды «МЮ» и одного из величайших голкиперов конца XX века. Тем не менее, Шмейхель-младший добрался до звания чемпиона Англии в 29 лет, прямо как его прославленный отец. Причем путь Каспера был гораздо более тернистым и извилистым, а команда, с которой ему удалось взять заветный трофей, не идет ни в какое сравнение с тем «Юнайтед», в котором играл Петер Шмейхель.

Возможно, есть что-то мистическое в том, что у его сына не задалось в «Манчестер Сити»: фамилия Шмейхель уже на подсознательном уровне ассоциируется с «Манчестер Юнайтед». Однако Каспер нашел в себе силы не просто вернуться в АПЛ с «Лестером», а стать одним из главных творцов сумасшедшей победы. Каспер заговорил ворота таким мощным заклинанием, что «Лестер» пропустил за весь турнир лишь 36 мячей, и это – с Морганом и Хутом в обороне. 15 матчей «на ноль» для команды уровня «Лестера» – нонсенс, и он стал возможен во многом благодаря отличной игре голкипера. Награда лучшему футболисту Дании 2016 года стала еще одним подтверждением той лепты, которую он внес в чемпионство «лис».

В нынешнем розыгрыше «Лестер» пропустил уже за 40 голов. Возможно, Касперу можно предъявлять претензии по отдельным моментам, и все же слишком слабо смотрится команда в защите. Более того, в начала ноября Шмейхель сломал руку, однако уже через месяц вновь был в строю. Ответ Раньери на просьбы о продаже вратаря лучше всего дают понять, как ценят Каспера в команде: «Мы не продадим Шмейхеля ни на каких условиях. Нам не нужны деньги. Без шансов».

Впрочем, если «Лестер» будет выступать столь же неубедительно, надолго здесь датчанин не задержится. Он уже наигрался в Чемпионшипе, да и вообще сделал для «лис» очень много. Его волшебные трюки пригодятся в клубах, которые борются за призовые места чаще, чем раз в сто лет. Пожалуй, в бедах сегодняшнего «Лестера» меньше всего следует обвинять голкипера, и по окончании сезона Каспер должен стать одним из тех, на которого будут вести трансферную охоту. Эта охота и стала для «лис» губительной. Источником могущественной волшебной силы «Лестера» оказался тот Избранный, что покинул команду летом.

Архимаг

Он стремителен, он вездесущ, он самый навязчивый кошмар для любого, кто оказался в его владениях. Он отгоняет всех от штрафной площади с таким же остервенением, с каким в игре в «танчики» защищают «орла» на базе. Правда, база у него теперь в Лондоне, а не в Лейчестере.

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Неутомимый Н’Голо Канте был настоящим пятым элементом «Лестера», который оживлял всю систему и наполнял силой все вокруг. Насколько увереннее себя чувствовали Морган с Хутом, видя, как французский «энерджайзер» снова и снова устраивает зачистку опорной зоны и не дает опасным волнам докатиться до защитников. Как это облегчало жизнь Шмейхелю, которому не приходилось летать по углам каждую минуту, словно Человек-паук. Сколько свободы было у Мареза, который мог особо не задумываться об обороне и заниматься созданием голов. И как от этого расцветал киллер Варди. Без Канте в центре поля «Лестера» будто лампочку выключили – вообще не поймешь, что происходит. Зато «Челси», опираясь на Н’Голо, бодро идет на первом месте и вряд ли кому-то его уступит.

В среднем за игру 4,7 отбора, 4,2 перехвата, 81,6 % точность передач – таковы показатели Канте в сезоне-2015/16. С переходом к «сними» его жизнь стала немного другой: отборы – 3,6, перехваты – 2,4, точность передач – 87,7%. В новой команде Н’Голо не приходится быть таким бешеным, так как класс партнеров позволяет справиться без чрезмерного фанатизма. Тем не менее, свою высочайшую планку он держит. Теперь вместо Каспера Шмейхеля сухие игры коллекционирует Тибо Куртуа – пока у него их 13. «Челси» несется к чемпионству, все нахваливают Азара, Косту, Мозеса, Луиза… А Канте второй год демонстрирует выдающуюся игру и не менее выдающуюся скромность. Было бы так интересно взглянуть, смог бы «Лестер» бороться сейчас в топ-6, если бы сохранил опорника, но что теперь об этом думать.

«В прошлом сезоне все было удивительно, это был сумасшедший сезон. Мы знали, что в этом чемпионате топ-клубы вернутся на свой уровень и будут готовы бороться за титул, а потому команда изначально готовилась к трудностям. Таким образом, мы установили для себя ту же цель, что и годом ранее, — 40 очков. Прошлой сезон был сказкой, а этот — реальность», — бодрится Раньери. «Лестер» вновь попал в суровый и циничный мир маглов, где нет места волшебству. В этом мире за перспективы «лис» становится все тревожнее. Разве что хитрец Раньери бережет всю магию для Лиги чемпионов? Так все-таки хочется верить в чудеса.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press