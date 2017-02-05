Каникулы строгого режима. Чем клуб Премьер-лиги занимается на сборах

Когда чемпионат России застывает из-за холодов, его команды уезжают в другие страны и готовятся там к продолжению турнира. Корреспондент еженедельника «Футбол» поехал на сбор в Турцию вместе с тульским «Арсеналом», чтобы увидеть весь процесс изнутри и понять, чем именно занимаются зимой российские клубы в пятизвездочных отелях у моря.

10:30–12:00. Утренняя тренировка

– Ножку выше, ножку выше! – Команда тетрисовой змейкой бежит вприпрыжку по одному из двух тренировочных полей под команду тренера. В другие дни футболисты еще будут растягиваться, ускоряться, обводить и резко менять направления. По сосредоточенным лицам понятно, что эта часть суток для них самая напряженная.

– «Арсенал» тренируется два раза в день. Утром проводим работу неспецифического характера, в основном бег. А вечером у нас работа с мячом, то есть техника/тактика, – рассказывает в камеру клубной пресс-службе новый тренер туляков по физподготовке Андрей Дмитриев, в карьере которого ранее были «Анжи» и «Локомотив».

Дмитриев проводит тренировки на вечном энтузиазме. Задорно раздает команды, слышимые на другом конце поля, через раз использует уменьшительно-ласкательные суффиксы, подгоняет темп и сам показывает все упражнения. Как оказалось, позитив – это фон к жестким требованиям. «Любая нагрузка с хорошим настроением переносится лучше, чем с унылым лицом», – объясняет он. В клубе про суровые методики Дмитриева стабильно шутят. «Это очень опасный человек, его надо бояться», – улыбается полузащитник Илья Максимов.

Белек турецкий. Где русские клубы проводят сборы

Только в формате первого сбора понимаешь, как много в команде значит толковый тренер по физподготовке. «Физика» – вообще центральная тема любого первого сбора, поэтому этот человек из штаба проводит с командой чуть ли не больше времени, чем сам главный тренер. Во всем коллективе больше отдельной работы только у тренера вратарей.

– Вот смотрите: ситуация, – однажды подходит Вячеслав Чанов, – до конца сборов осталось несколько дней. Как будет правильнее: нагрузить вратарей по полной, потому что впереди все равно три выходных, или наоборот – дать им в эти дни облегченную нагрузку?

– Эм-м… ну…

– Не знаете? – хитро улыбается он. — Так вот я вам расскажу. Надо снижать нагрузки. Все просто: мои ребята десять дней подряд по два раза в сутки прыгают, падают и ловят. Им этот футбол уже вот здесь (показывает пальцем на шею). Они психологически очень устали, и надо их плавно подводить к отдыху. Это такой тонкий момент, о котором многие не задумываются.

Вячеслав Чанов – тот самый специалист, что дал ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева. В последнее время он не очень-то был востребован в армейском клубе, но теперь возвращается в Премьер-лигу в качестве тренера голкиперов «Арсенала», и, судя по его горящим глазам, это будет славная работа.

Как правило, трансферы «вне поля», то есть переходы членов тренерского штаба, — это то, чего зрители почти не замечают. На самом деле – зря. Если по приобретениям игроков «Арсенал» уступит, например, «Зениту», то по административной активности Тула сработала плотнее всех. Тренер вратарей, тренер по физподготовке, еще врач из ЦСКА и Игорь Семшов как помощник главного – одних этих изменений хватит, чтобы на весну вышла фактически новая команда. Даже если визуально кажется, что ничего не изменилось.

13:00–14:00. Обед

«Арсенал», как и все остальные команды, живет в обычном отеле и ест все то, что тут предлагают постояльцам. У команды есть отдельный зал, но никто не запрещает подходить к шведскому столу для туристов. Сначала такая свобода удивляла, но потом стало ясно, что сегодняшние футболисты просто не нарушают – ни за столом, ни по вечерам в баре. У всех контракты и более-менее развитая культура профессиональных обязательств. Истории про кокаин Еременко или литры кока-колы Карвальо – одиночные исключения.

Вообще, главное открытие для дилетанта: сборы – это чисто рабочая история. Никаких чумовых эпизодов о нарушении режима, о которых закончившие с карьерой игроки однажды наговорят в диктофон интервьюера. Когда русские клубы пропадают из наших телевизоров, они всего лишь переезжают в территорию нужного климата, где удерживают набранную форму и прокачивают сыгранность. Та реформа Сергея Фурсенко по переходу на схему «осень–весна» фактически только переставила круги местами. Поэтому настоящее межсезонье сейчас по-прежнему происходит именно зимой. Отсюда в весну доигрывать чемпионат некоторые клубы выходят еще более измененными, чем в новый сезон.

У каждого клуба сборы идут под собственное настроение. Наполовину чемпионский «Спартак» все любят и бережно рассказывают о каждом его шаге, иногда доходя до абсурда – вроде видео пустой раздевалки или новостей, что сегодня игроки поужинали с женами. В «Анжи» новый тренер Александр Григорян руководит игроками с вышки и не разрешает пресс-службе отвлекать команду от работы. «Уфа» и «Амкар» попали в скандал, став жертвами румынской бригады судей, которые судили их матчи под вымышленными именами и ставили левые пенальти для коэффициентов букмекеров.

Тульский «Арсенал» за эти сборы привыкает к новому уровню. Не только по именам, но и в действиях.

17:00–19:00. Вторая тренировка или контрольный матч

Тренировка с мячом – это либо упражнения на технику, либо отрабатывание схемы, перемещений, стандартов, либо обычная двусторонка. Иногда добавляют что-то необычное. Допустим, в первый вечер Кирьяков провел двусторонку на полполя, в которой игроки каждой команды держались за руки по парам. Кроме победы надо было не расцеплять рук во время игры и стараться как можно быстрее избавляться от мяча. Инстинкты функционировали четко: динамика шла в одно-два касания, а пары не разбивались, даже если один из участников терял равновесие или приземлялся в падении.

На одну из тренировок к «Арсеналу» приехали ученики из русскоговорящей школы Антальи. Пара десятков человек фотографировали, хлопали за каждый яркий удар и задавали неожиданные вопросы, к примеру: «А где Айдов?» Акция с приглашением детей вышла максимально неожиданной и максимально классной. Школьники получили связь с родиной и общение с профессиональными футболистами. Сами игроки – наглядное осознание, что их работа интересна не только во время сезона.

Для последнего «Арсенал» впервые в своей истории организовал другое событие – трансляцию товарищеских матчей.

– Мы договорились с бригадой хорватских телевизионщиков, которые часто работают для футбольных команд в межсезонье. Трансляция пойдет на клубном канале в ютубе и на региональном телевидении Тулы. Будет несколько камер, интервью, комментатор, – рассказывает директор по развитию «Арсенала» Глеб Золотовский. Только на ютубе каждый из двух матчей (против «Лудогорца» и «Шахтера» из Караганды) в прямом эфире или в записи в итоге посмотрели по 15–20 тысяч человек.

Сергей Кирьяков: «Недавно из Китая мне прислали статью о тульском «Арсенале», написанную иероглифами»

Матч с «Шахтером» «Арсенал» проиграл, зато на него вновь приехали те самые дети из русскоговорящей школы Антальи. Они раскрасили лица в триколор и красно-желтые цвета клуба, взяли с собой копья, щиты и шлемы и заняли половину всех мест. Еще заранее выучили длинную кричалку про стены древнего Кремля и скандировали ее по договоренности с комментатором, чей микрофон стоял в трех метрах от эпицентра детского фанатизма.

Плотное медиаосвещение и внимание на сборах – давно норма для больших клубов. «Арсенал» на своем пятнадцатом месте в эту категорию не попадает, но в Туле теперь делают все, чтобы не выглядеть как обычная провинциальная команда. Та, где презентация формы слеплена в Пейнте, административное здание каждый год продают за долги, а фамилии состава знают только в регионе.

20:30–23:00. Теория и трансферы

На каждой тренировке или матче поле снимает отдельная камера. Все записанное ею потом изучает тренерский штаб. Сергей Кирьяков не ботаник тактики, но разбирает ее очень подробно. На тренировке он может лично показывать игрокам каждое перемещение или направление мяча, а несколько раз в течение сбора устраивает теоретическое занятие. Так, вечером на следующий день после матча с «Лудогорцем» команда подводила итоги полтора часа, а после Кирьяков дал часовое интервью еженедельнику «Футбол».

Еще вечером чаще всего подписываются контракты. Обычно все процедуры формальны. Кирилл Комбаров и Владимир Габулов уже летели на сбор вместе с клубом, оформили договор в первый вечер и к играм полностью втянулись в состав: через Комбарова шло большинство атак, а Габулов постоянно контролировал защитников подсказками.

Так же быстро было с Григалавой и почти неизвестным в России форвардом под два метра ростом Федерико Расичем. Аргентинец приехал во второй половине сборов, где-то спустя сутки устроился официально, а затем спокойно ходил по отелю с набором для мате и вежливым «Hello, my friend».

Сложности были только с Александру Бурчану. У румына очень колоритный агент – Ана Мария Продан, которая вышла замуж за главного тренера «Стяуа», снималась в глянцевых журналах, вела ток-шоу и дела Адриана Муту (что в общем-то одно и то же). Из-за дотошного характера Продан переговоры шли несколько дней и кончились только к полуночи, а сам Бурчану отказывался тренироваться без подписи на контракте.

Говорят, когда Кирьяков увидел видео с игрой румына, он сразу сказал, что тот ему очень нужен. Бурчану уже не на пике, но действительно в порядке: раздает передачи, жестко впрягается в единоборства и рулит центром поля. Весной он точно зажжет в Премьер-лиге. То же самое попробует сделать весь «Арсенал».

5 главных новых лиц «Арсенала»

Имя: Владимир Габулов

Возраст: 33 года

Откуда: свободный агент

Позиция: вратарь

Один из главных голкиперов России последних десяти лет полгода провел без клуба. Его контракт с «Динамо» закончился в тот момент, когда бело-голубые вылетели в ФНЛ. Все это время Габулов поддерживал форму сначала вместе с «молодежкой» ЦСКА, а затем самостоятельно. Его контракт с «Арсеналом» действует 2,5 года с возможным продлением.

Имя: Кирилл Комбаров

Возраст: 30 лет

Откуда: «Томь»

Позиция: правый защитник

Начинал вместе с братом в «Динамо», затем оба перешли в «Спартак», где Дмитрий играет до сих пор, а Кирилл, съездив в аренду в «Торпедо», перешел в «Томь». То, что их карьеры в какой-то момент пошли по-разному, Кирилл объясняет обстоятельствами и тем, что Дмитрий левоногий и поэтому меньше зависим от конкуренции.

Имя: Александру Бурчану

Возраст: 31 год

Откуда: «Стяуа»

Позиция: центральный полузащитник

Бурчану долго играл в низших лигах, пока его не заметил «Оцелул», откуда он через несколько сезонов в «Тимишоаре» переехал в главный клуб Румынии – «Стяуа». Там Бурчану выиграл три чемпионства, выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и вызывался в сборную. Также в его карьере был сезон в «Трабзонспоре», где он показал хорошую форму, но получил травму и был вытеснен из-за лимита на легионеров.

Имя: Игорь Семшов

Возраст: 38 лет

Откуда: дебют

Позиция: ассистент главного тренера

Семшов объявил о завершении карьеры 14 февраля 2015-го, потом исчез из активной деятельности, но вновь появился осенью. Сначала вместе со слухом, что он может стать спортивным директором «Арсенала», затем – с новостью, что он сдал экзамен в ВШТ на категорию «Б» и написал диплом по теме «Недельный цикл в подготовительном и соревновательном периодах».

Имя: Вячеслав Чанов

Возраст: 65 лет

Откуда: ЦСКА

Позиция: тренер вратарей

Чанов работал с вратарями ЦСКА с 1995 года, воспитав всех тех, кто прошел через армейский клуб за это время. В 2014-м его перевели в молодежный состав, объяснив это возрастом. «Сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном», – комментирует Чанов возвращение в Премьер-лигу и появление в «Арсенале».

Текст: Роман Абрамов

Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»