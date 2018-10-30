Канадский стержень. В «Куньлунь» вернулся игрок, справившийся с серьезной травмой

История Войтека Вольски учит лучше множества книг о мотивации. Два года назад игрок магнитогорского «Металлурга» чуть не сломал позвоночник, а потом был вынужден переехать из топ-клуба в Китай. Но именно в «Куньлуне» форвард добился коренного перелома в своей карьере. Сейчас хоккеист снова вернулся в «Ред Стар».

В Россию за победами

К 2013 году польский канадец провел семь полноценных сезонов в различных командах НХЛ, но особых достижений не добился. Последней заокеанской командой Вольски стал «Вашингтон»: отработав там однолетний контракт на 600 тысяч долларов, форвард отправился в Нижний Новгород. В местном «Торпедо» он отыграл два сезона и успел установить рекорд лиги: 6 октября 2014-го нападающий стал автором самого быстрого хет-трика КХЛ, забросив три шайбы в ворота «Сибири» за 1 минуту 46 секунд.

В мае 2015 года Войтек пошел на повышение – его подписал магнитогорский «Металлург». Сезон-2015/16 стал лучшим в российском этапе его карьеры: Вольски набрал рекордные для себя цифры не только по ходу «регулярки» (47 очков), но и в плей-офф (10 очков). Тогда «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, а сам Войтек сделал 2 голевые передачи в финальной серии против ЦСКА.

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Не сломаться

Все шло успешно до роковой травмы, случившейся 13 октября 2016 года. На 48-й минуте матча против «Барыса» Вольски пытался завладеть шайбой, но соперник врезался в нападающего и случайно припечатал его головой к борту. Медики уносили игрока с площадки на носилках, а в больнице была определена степень серьезности травмы: Войтек получил перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга и сотрясение головного мозга.

Казалось бы, о продолжении карьеры думать надо было в последнюю очередь, и все же форвард сумел выйти на лед уже летом 2017-го. Правда, к тому моменту «Металлург» выбрал лимит легионерских позиций, и канадцу пришлось искать новое место работы. С предложением вышел «Куньлунь», и сам хоккеист остался доволен от смены обстановки: «В Магнитогорске нет обучающих программ, которые нужны моим детям. А в «Куньлуне» будет как минимум десять англоговорящих семей. В этом смысле в «Ред Стар» нам станет проще».

Награда за упорство

Вольски сразу адаптировался к условиям пекинской команды: в первых 7 встречах регулярного чемпионата-2017/18 он стабильно набирал очки. Дальше — больше: сначала Войтек был приглашен в сборную Канады на Кубок Первого канала, а позже его с помощью обмена вернул «Металлург». «Изначально отказал «Магнитке». Потом согласился. Все-таки я буду играть в плей-офф» — так свое решение объяснил игрок.

Войтек не испугался снова выходить на лед, как это часто бывает с хоккеистами после серьезных травм. Возможно, из-за этого он смог вернуться на прежний уровень так быстро и привлечь внимание олимпийской сборной Канады.

«Смотрю на фото из больницы – и плачу. Скорее всего это слезы счастья, но я переполнен эмоциями от того, что мне удалось превозмочь. Восхищен возможностью представлять Канаду на Олимпиаде и защищать золотую медаль» — Войтек был польщен своим достижением. В Пхенчхане он сыграл 6 матчей, набрал 3+1 и завоевал «бронзу».

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И снова Китай

Нынешняя осень стала очередным периодом испытаний для канадца: в 18 матчах текущего сезона он набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+2», но в октябре «Металлург» решил разорвать контракт с игроком. Вице-президент клуба Геннадий Величкин не упрекнул 32-летнего Вольски за игру, объяснив его уход ротацией в пользу молодых и скоростных.

28 октября хоккеист вернулся в «Куньлунь», подписав двухлетний контракт. Его прошлое выступление в Китае запомнилось, хоть и было коротким. Теперь боец может помочь новому клубу с низкой посещаемостью, заманивая людей на трибуны своим именем и биографией. Об этом говорил тот же Величкин: «Войтек – мужественный парень. Когда есть такие ребята, будет полный стадион».

Сегодня Вольски может провести первую встречу за пекинцев: в Санкт-Петербурге его старая-новая команда сыграет против СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press