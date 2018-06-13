Камон энд дэнс. Главные саундтреки чемпионата мира-2018

Чемпионат мира-2018 — настоящий праздник. А на праздниках принято много танцевать. Еженедельник «Футбол» собрал плейлист треков, посвященных мундиалю. Усидеть на месте почти невозможно.

Бодрый рэпчик от Уилла Смита, финты Роналдиньо, кони и много футбола стали идеальным сочетанием для клипа к официальному гимну ЧМ-2018. Трек американского музыканта Ника Джема и певицы из Косово Эры Истрефи “Live It Up” («Жить на всю катушку») еще успеет надоесть за ближайший месяц. В копилку меломанам — альтернативные версии главной песни футбольного лета.

Американец Джейсон Деруло подготовил гимн для одного из главных спонсоров ФИФА “Coca-Cola”. Любители порезаться в FIFA 18 уже выучили его наизусть. Песня “Colors” («Цвета») стала источником вдохновения для локальных каверов. Деруло подпели из Танзании, Эфиопии, ЮАР и Мозамбика — настоящее единство флагов всех цветов. Российскую версию презентовал рэпер Баста — «И пусть банально и не талантливо».

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро никогда не скрывала нежных чувств к России. Композиция “United by Love” («Объединенные любовью»), написанная специально к мундиалю, исполяется сразу на трех языках — русском, английском и испанском. Кокошник сидит на «диком ангеле», как влитой, а русский наша Наташа знает явно лучше Жерара Депардье. Даешь гражданство!

Восставшему из пепла российской эстрады Александру Малинину, кажется, так и не рассказали, что дискотека 80-х осталась в прошлом веке. Певец вместе с дочкой Устиньей представил кавер «Москва встречает чемпионат» на песню немецкой группы Dschinghis Khan “Moskau”. Нафталиновые мотивы заценит разве что Игнашевич.

Главный спортивный телеканал «Матч ТВ» тоже не мог остаться в стороне. Композицию «Все на футбол. Все на Матч» записала группа UMA2RMAN. В музыкальном видео Валерий Сюткин повторяет финт Зидана, а Евгений Маргулис, оказавшись в раме, ломает мизинец. И все под комментарий Георгия Черданцева. Слабонервным не смотреть.

Фото: официальный сайт ФИФА

Источник: YouTube-канал NickyJamTV , YouTube-канал Jason Derulo , YouTube-канал Warner Música , YouTube-канал Александра Малинина , YouTube-канал «Матч ТВ» .