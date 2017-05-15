Каменная болезнь. «Рубин» снова ищет нового главного тренера?

«Рубин» провалил последнюю локальную задачу в сезоне. В Ростове-на-Дону казанцы вчистую уступили команде своего бывшего главного тренера Курбана Бердыева. Принципиальное поражение — еще один камень в полную корзину слухов о скорой отставке Хави Грасии.

Почему это худший сезон «Рубина»

Девятое место, поражений больше, чем побед, отрицательная разница забитых и пропущенных, антирекорд посещаемости домашних матчей… С Хави Грасией «Рубин» проводит один из самых ужасных сезонов за последние десять лет. Хуже было только год назад: итоговое 10-е место с 33 очками. Но сравнивать два сорта провалов — это не то, к чему стремится Казань, еще несколько лет назад спорящая за статус спортивной столицы России.

Еще несколько цифр. Бюджет «Рубина», по оценкам казанских СМИ, составляет 7 млрд рублей (110 млн евро). В России больше за сезон тратят только «Зенит» и «Спартак». На трансферы в Казани перед чемпионатом выделили 40 млн евро. Самые дорогие покупки — Максим Лестьенн и Рубен Рочина, трансферы которых оценены по 10 млн евро, забили всего 5 голов на двоих (2 из них — «Томи»). Два игрока «Рубина» с контрактами по 4 млн евро входят в список самых высокооплачиваемых футболистов России. Тем не менее именно дорогие легионеры попали в самый громкий скандал футбольной Казани этого года — Сонг и Лестьенн появились на одной из тренировок с запахом алкоголя и были изгнаны в молодежный состав.

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Плюс к тому — вылет из Кубка России от «Урала» и 3 тысячи зрителей на новой домашней 45-тысячной арене. Что еще должно случиться, чтобы Хави Грасия был отправлен в отставку?

Сколько стоит уволить Грасию?

Контракт испанского тренера был заключен на четыре сезона. Его зарплата оценивалась в 2,5 млн евро в год. Согласно неофициальным сообщениям, в случае досрочного расторжения соглашения вся сумма должна быть выплачена полностью. Таким образом, цена расставания «Рубина» с Грасией составляет 7,5 млн евро. В процессе переговоров, она, впрочем, может быть снижена. Но любая отставка — это прежде всего назначение следующего тренера. И тут в «Рубине» нет готового варианта.

Кто следующий?

После того как в конце 2013 года Курбан Бердыев покинул клуб, в Казани не могут найти тренера уже третий год подряд. Три раза в «Рубине» делали рискованные ставки на русских специалистов. Но Владимир Маминов, Валерий Чалый и Ринат Билялетдинов с задачей не справились. Год назад у казанского клуба был такой же мучительный выбор. В качестве кандидатов назывались Юрий Семин, Георге Хаджи, Дан Петреску и Сергей Семак. Кстати, сейчас Семак, который в 2016-м выглядел аутсайдером, после успешной самостоятельной работы в Уфе смотрится одним из самых приличных вариантов. Но тогда была сделана ставка на иностранного специалиста, и она тоже не оправдала себя. То есть «Рубин» попробовал все, кроме камбэка.

Возможно возвращение Бердыева?

Каждый раз, когда клуб начинает поиск нового главного тренера, первым делом всплывает кандидатура Курбана Бердыева. Теперь появились сообщения, что в Казань его хочет вернуть один из спонсоров «Рубина». Штаб Бердыева вчера дал понять, что открыт к предложениям. «Все проблемы, которые были в «Ростове» с первого дня, сохраняются, — заявил после матча с «Рубином» главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. — Это отсутствие финансовой стабильности, программной работы на развитие, где завтрашний день продуман и финансово обеспечен – этого по-прежнему нет… Я думаю, вопрос, останется ли тренерский штаб работать в «Ростове», зависит от того, как сложатся финансовые и инфраструктурные составляющие».

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Через три года после ухода из «Рубина» Казань остается едва ли не единственным топ-клубом для Курбана Бердыева в России. «Спартак», «Локомотив», а когда-то давно и «Динамо» от него отказались, «Зенит» все еще хочет иностранца, владельцы ЦСКА и «Краснодара» вряд ли отдадут всю полноту власти в своих командах чужой бригаде. Так что если Бердыев и его штаб хотят финансовой стабильности, им нужно искать пути в Казань. А там полностью «зачищать» клуб от оппонентов.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»