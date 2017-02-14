Камбэк за две минуты от «Сампдории», историческая победа «Милана», ненавистные яйца Наингголана. Главные события 24-го тура Серии А

«Сампдория» и «Милан» в очередной раз доказывают, как важно играть до последних минутах матча, заочная битва бомбардиров первенства, история ненависти от полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать четвертого тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура

1. «Фиорентину» продолжает бросать из крайности в крайность. Еще неделю назад «фиалки» с треском провалились в Риме (0:4 от «Ромы»). А уже через несколько дней флорентийцы как ни в чем не бывало растоптали гостей из «Удинезе» — 3:0. Последние четыре тура клуб чередует победы с играми, где очки теряются. Куда заведет этот непредсказуемый итальянский лабиринт команду Паулу Соузы в конечном итоге?

2. «Сампдория» спасает тысячи ставок за две минуты. Весь матч с «Болоньей» «блучеркьяти» проигрывали и никак не могли забить. Только к 82-й минуте Луис Муриэль поразил ворота соперника, а через несколько секунд нападающий с подходящей для данного события фамилией Шик вырвал волевую победу для хозяев. Ко всем бедам болонцев прибавился автогол Мбайе. 3:1 — и коллектив Марко Джампаоло постепенно поднимается по турнирной таблице после неудачного осеннего отрезка. По силам ли «Сампдории» заскочить в еврокубковый «вагон»?

3. «Милан» проявляет чудеса воли. В игре против «Болоньи» «россонери» уже к 59-й минуте остались вдевятером: в «нокдаун» собственную команду отправили Габриэль Палетта и Юрай Куцка. Но и в таком неполноценном виде футболисты Винченцо Монтеллы на равных сражались с хозяевами, а гол миланца Марио Пашалича на последних минутах шокировал футбольную Италию. «Дьяволы» стали первой командой с 1994 года, которой удалось победить в подобном численном меньшинстве.

4. Второй тур подряд «Пескара» пропускает слишком много. За 180 с лишним минут в воротах голкипера «дельфинов» Альбано Бисарри побывало целых 11 мячей. И «Лацио», и «Торино» забивали сопернику на любой лад. Тяжелому положению северян посочувствовали бы и футболисты печально известного «Газмяса». Подобный «шторм» у собственных ворот не простителен даже для команды, занимающей последнее место в турнирной таблице. Игроки Массимо Оддо уже пакуют чемоданы в Серию Б?

5. Гонка бомбардиров итальянского первенства набирает обороты. Сначала форвард «Ромы» Эдин Джеко забил один гол аутсайдерам из «Кротоне» и улучшил свое лидерское положение. Но дубль Гонсало Игуаина в ворота «Кальяри» заставил Эдина нервозно подвинуться. Теперь оба нападающих — лидеры среди снайперов: за 24 тура они забили по 18 мячей. После просмотра данной статистики лидеры бомбардирской гонки РФПЛ судорожно икают. В аргентинскую и боснийскую спины уже вовсю дышат футболист «Торино» Андреа Белотти (17 мячей) и неаполитанец Дрис Мертенс (16). То ли еще будет.

Цитата тура

Раджа Наингголан рассказал об особой «любви» к «Ювентусу»:

«Я один из тех, кто всегда против «Ювентуса». Я их ненавижу. Во время выступления в «Кальяри» отдал бы яйца, чтобы обыграть туринцев. Почему я не переношу «Юве»? Ведь они всегда побеждают благодаря пенальти или штрафному! Причина моего перехода в «Рому» проста: хочу обыграть «Ювентус», которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, то точно завоюем Кубок Италии».

Герой тура

В начале игры с «Сассуоло» болельщики «Кьево» были готовы утопить Роберто Инглезе в Адриатическом море. Форвард желто-синих не реализовал пенальти и был одним из худших на поле. Но победный хет-трик игрока «Кьево» сменил фанатский гнев на милость. И пусть эта победа никак не выводит «летающих осликов» на высокие места в турнирной таблице, сейчас 25-летний итальянец — герой Вероны!

Антигерой тура

Если футболист «Кьево» стал лучшим по итогам матча, то защитник «Сассуоло» Тимо Летсхерт вычеркнет эту игру из памяти. Уже на 3-й минуте голландец совершил грубый фол в своей штрафной площади и был справедливо удален. По началу партнеры Летсхерта достойно сопротивлялись и даже открыли счет. Но последующий хет-трик Инглезе лишил черно-зеленых шансов на очки. «Благодаря» Тимо «Сассуоло» в очередной раз не сумел подняться выше 13-го места.

Цифра тура:

25,5 миллионов фунтов — и нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала переезжает на Туманный Альбион. На днях руководство «Манчестер Сити» предложило данную сумму за аргентинского форварда туринцев. Лидер атак «старой синьоры» может присоединиться к «горожанам» уже летом. Только хочет ли этого сам Паоло?

Результаты тура:

Наполи — Дженоа — 2:0 (0:0)

1:0 — Зелиньски (50), 2:0 — Джаккерини (68).

Фиорентина — Удинезе — 3:0 (1:0)

1:0 — Валеро (41), 2:0 — Бабакар (62), Бернардески (80, с пенальти).

Кротоне — Рома — 0:2 (0:1)

0:1 — Наингголан (40), 0:2 — Джеко (77).

Палермо — Аталанта — 1:3 (1:2)

0:1 — Конти (19), 0:2 — Гомес (26), 1:2 — Чочев (41), Кристанте (78).

Сассуоло — Кьево — 1:3 (1:1)

1:0 — Матри (24), 1:1 — Инглесе (39), 1:2 — Инглесе (56), 1:3 — Инглесе (67).

Интер — Эмполи — 2:0 (1:0)

1:0 — Эдер (14), 2:0 — Кандрева (54).

Торино — Пескара — 5:3 (3:0)

1:0 — Фальке (2), 2:0 — Айети (9), 3:0 — Белотти (15), 4:0 — Ляйич (53), 5:0 — Белотти (61), 5:1 — Айети (73, в свои ворота), 5:2 — Бенали (75), 5:3 — Бенали (83).

Сампдория — Болонья — 3:1 (0:1)

0:1 — Джемаили (18), 1:1 — Муриэль (82, с пенальти), 2:1 — Шик (83), 3:1 — Мбайе (88).

Кальяри — Ювентус — 0:2 (0:1)

0:1 — Игуаин (37), 0:2 — Игуаин (47).

Лацио — Милан — 1:1 (1:0)

1:0 — Билья (45, с пенальти), 1:1 — Сусо (85).

Перенесенные матчи 18-го тура:

Кротоне — Ювентус — 0:2 (0:0)

0:1 — Манджукич (60), 0:2 — Игуаин (74).

Болонья — Милан — 0:1 (0:0)

0:1 — Пашалич (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 18 — Эдин Джеко (Рома), Гонсало Игуаин (Ювентус), 17 — Андреа Белотти (Торино) 16 — Дрис Мертенс (Наполи).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А