Калининград и красная линия. Максим Михалко — о том, каким во время ЧМ-2018 предстал самый западный город России

Калининград после матча Англия — Бельгия (0:1) попрощался с чемпионатом мира, хотя закончился для города турнир пока лишь формально. Волонтеры на вокзале рассказали, что в отличии от коллег работавших на «Арене Калининград», их раньше 16 июля не распустят. Лето для столицы Янтарного края – пик туристического сезона, иностранные болельщики будут еще прибывать и прибывать. На фанзону с окрестностями и бары нагрузка обещается увеличиться заметно.

Главный вывод после поездки в самый западный город России – если б на футбольной карте чемпионата мира не было Калининграда, его б стоило придумать Символично, что железнодорожный путь туда лежит через границу Литвы — страны Евросоюза. Россияне, впервые ступающие в городе с семивековой немецкой истории на мостовую с брусчаткой, встречающие нетипичную архитектуру и явно подозрительную чистоту, ловят себя на том, что оказались в Европе. «Хочу теперь здесь жить», — это признание за двое суток автор слышал и от смолян, и от белорусов, и от соседей по купе-нижегородцев.

На берегу моря в Зеленоградске встретил приехавшую в местный санаторий петербурженку. Женщина, весьма в жилищных вопросах осведомленная, ввела в курс дела. Пристойную «двушку» в курортном Зеленоградске можно купить по цене, за которую в обеих столицах и однушку найти проблематично. Перспективы из уст собеседницы звучали заманчиво: «Море. Калининград в получасе езды на «Ласточке». Природой местный край одарен столь щедро, что и ягоды здесь растут любые, и грецкий орех. Красота! В прямом смысле. Даже маленькие домики вдалеке от столицы края впечатляют эстетичной архитектурой и внешней ухоженностью. Хибар на курьих ножках здесь не встретишь, ну а если даже и найдешь, поискать придется основательно.

Балтийское море – тоже символ уникальности региона. Вода сначала прохладой обжигает. Но окунувшись и несколько раз прокатившись на волне, хочется наслаждаться этим «аттракционом» без лимита времени. При том, что температура воды в эти дни выше 16 градусов не поднималась. Набережная тоже притягивает колоритом. Иностранцы округляют глаза, глядя на шахматные фигуры размеров в полметра. Особый интерес такие шахматы вызывают у детей: наперегонки стремятся подвигать короля с ферзем.

Калининград – город контрастов. Болельщики после матча Англия — Бельгия пели, пили и расходились долго.

Чем дольше расходились, тем больше дробились их компании. Беспечно заснувшего на скамейке в скверике болельщика, будят внимательные полицейские. Болельщик открывает полные замешательства глаза, отрывает голову от сумки-подушки. О чем-то с назиданием в голосе его спрашивают, потом просят до зарубежного гостя донести: «Скажите ему, что так засыпать на улице опасно. Проснуться можно уже без сумки. И без документов». Я не верю своим ушам. «Неужели и в благопышашем крае это возможно», — cпрашиваю. «И здесь возможно», — предупредительно отвечают полицейские.

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Строгость и лояльность здесь трутся друг об друга. В зале ожидания вокзала растянулись на скамейках бельгийские болельщики. Здесь на такой способ ожидания поезда стражи порядка посягать и не пытаются, скорее посматривают за гуляющими по залу. Чтоб на покой отдыхающих не засматривались. Гости с красно-желтых футболках это как чувствуют – даже сон у них какой-то расслабленный.

Бельгийцы в один голос утверждали, что Калининград им позволяет чувствовать себя в привычной обстановке центральной Европы. «Идешь по набережной, видишь дома, присматриваешься к мосту и кажется, что приехал в соседнюю Германию», — рассказывает Мишель, болельщик «красных дьяволов» из Льежа. — Настоящая – Германия».

Для Мишеля поездка в Калининград еще и возможность совместить посещение футбольного праздника с полезными делами. Здесь работают его русские партнеры – вместе они производят ковролин. Бельгийско-российский. Или бельгийско-калининградский, как тут правильно?

Есть у города и своя тайна. Ведущая на Октябрьский остров, где новый стадион стоит. Согласно легенде, затаилась где-то в недрах острова древнейшая янтарная комната. Как рассказывают некоторые знатоки истории, даже воображение начинает барахлить, когда пытаешься представить величину богатства этих чудных запасов. Увы, существует комната лишь виртуально. Вследствии затопления острова найти хранительницу янтарных запасов у исследователей так и не получилось. Сколько б не пытались. Впрочем, есть и калининградцев на сей счет и более прозаичная версия. Согласно ей, комнату давно нашли, а запасы распотрошили…

Но давайте о приятном, вот вам еще повод. Исключительной особенностью Калининграда во время чемпионата мира стала красная линия, связывающая все главные пункты пребывания болельщиков и журналистов — вокзал, стадион и фан-зону. Выходите с поезда, находите тротуар с красной линией и нужным вам направлением, дальше можете дорогу не спрашивать.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 6: Калининград

Даром ли бельгийцы узнают в Калининграде знакомую Германию – на остров Канта большими группами стали захаживать сразу после приезда. И не просто на прогулки с фотоссессиями. Что ни группа в ярко-красных футболках, то рядом гид-переводчик. Кафедральный собор – главная достопримечательность острова и всего Калининграда. Здесь и фотоссесию местного художника фотографа сможете увидеть, и музей, через средневековую лестницу посетить, и концерт с участием флейты и бас-гитары послушать. Комната с фотографиями настойчиво напоминает военное время, когда Калининград был еще немецким Кенегбергом. До войны функционировали в городе 33 немецкие кирхи (церкви), но большинство из них были разрушены британской авиацией. На катере по реке Прегуле катают с утра до вечера. И пасмурная погода не помеха. Самый популярный траспорт для водных экскурсий – маленькие катерочки. Хотя цены на это удовольствие вполне столичные – 500 рублей.

Ассортимент кафе для гостей из центральной Европы – дополнительный повод чувствовать себя, как дома. Бельгийцы, оккупировавшие кафе на набережной в райончике «Рыбная деревня», пиво предпочитают темное и свое же, бельгийское «Гриндеберг». На качество местного разлива, как заверяет персонал, не жаловались. Но те, кто предпочитает светлые сорта, брали местное «Янтарный край», и тоже были вполне себе довольны. Кстати, в мешанине светлого с темным бельгийцы не замечались.

Если массовые компании представителей Бенилюкса встречались и до матча, и на стадионе, и после, то англичан, похоже, только матч и обьединил. В остальное время самый популярный вид компании в футболках с тремя львами – два человека. «Хотят в столь тесном мире впечатлениями делиться, да шансы своей сборной обсуждать, чтоб изобилие мнений мыслям не мешали?, — обстановка вынуждала подозревать британцев в излишней скрытности.

Но встретил я глубокой ночью двух англичан. Разговорились. Тем то общих нашлось – только напоминать им успевай. Зря мы думали, что покер Аршавина «Ливерпулю» — лишь наше локальное достижение. Спустя девять лет и англичане тот матч на «Энфилде» поминутно вспоминают. Зря мы всех подданных ее Величества снобами считали.

Футбол некоторые англичане любят больше, чем свою сборную.

Для одного из собеседников чемпионат мира в России — уже четвертый. Был дедуля из Лондона и в ЮАР, и в Корее с Японией, и в США в 1994-м. Англии там не было, а он был.

К фарсу, на который смахивал матч Англия — Бельгия (0:1), отнеслись спокойно. «Не в первый раз и не в последний, — говорит бывалый болельщик. Я уже столько матчей на чемпионатах мира и Европы посмотрел, что воспринимаю это как часть обязательной программы перед плей-офф. Одни хотят основе отдохнуть дать, другие еще к тому же и соперника поудобней выгадать. Дождемся полуфиналов – там и посмотрим, было ли за что бороться», — вердикт собеседников оказался общим.

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Европейский облик Калининграда у них впечатление о России подтверждает. Даже ставит мажорный аккорд! «Здесь чисто, уютно, на просьбу о помощи откликаются сразу». Но проблема в России у англичан: не поговорить с русскими. «Атмосфера везде праздничная, люди дружелюбные, но за полторы недели почти не встречали тех, кто английским хорошо владеет».

Воспоминание о нашем общем знакомом ввело в замешательство. Не знал я радоваться солидарности или печалиться, что Виталий Мутко сильно промахнулся, приглашая Фабио Капелло. Стоило поинтересоваться мнением о Капелло, услышал уже знакомое: «It is was terrible». Слово «ужас» к периоду Дона Фабио в их сборной встреченные за неделю англичане применяют подозрительно часто.

Если вы любителей сдобы и прочих сладостей, заглянуть в Калининград вам надо обязательно. В городе очень популярны пекарни, за качество продукции которых готов ручаться. Более того – готов держать пари, что такого какао вы еще не пробовали. И чтоб вы в придачу не взяли, захочется закрыть глаза и наслаждаться. Что местная ромовая баба, что песочное кольцо способны пробудит желание срочно в разделе рациона «сладкое» сделать послабления.

Если же вы любитель марципана и хотите быть уверены, что отведали настоящего, вам тоже сюда. Дорога к магазину марципана указывает на городской контраст. Спускаетесь с моста под названием «эстакадный» и выходите на улицу… Виктора Гюго, где вас ждет «Марципановый домик». Тут вам и просто марципан кенигесбергский, и шоколад из него, и марципан для лепки. Все – местного производства. Есть и конфеты. Ценовой диапазон – от 100 до 300 рублей. Хотите местное качество сравнить с немецким – есть шоколад и оттуда, но раскошелиться придется еще на 700 рублей. Впрочем, с пустыми руками из этого домика не уйдете даже если тратиться совсем не готовы – батончик из марципана обойдется всего лишь в 35 рублей.

А через 500 метров вас встретит следующее знаковое место Калининграда – музей мирового океана. Сразу предупрежу – «заглянуть» туда не получится. Даже на беглое изучение всего изобилия понадобится часа полтора. Если же хотите и на огромный теплоход «Витязь» забраться, и в противолодочном самолете побывать, и на спасательные с рыбными катерами посмотреть, а еще историю возникновения вселенной послушать, готовьте на это полдня. И пару тысяч рублей – экскурсии на разных экспонатах музея стоят от 100 до 450 рублей. Жалеть не придется, ведь узнаете даже как на расстоянии в тысячи километров киты общаются. Из болельщиков самые любопытные посетители в эти дни – японцы. Приходят большими группами – при изучении вкрадчиво тыкают пальцем в надписи, отходя эмоционально увиденное обсуждают.

Музей – еще одно напоминание о корнях городах. Повторные надписи — только на немецком. Как и на острове Канта, как на памятных досках и зеленоградском артезианском источнике на берегу моря. Все большие магистрали обойдете тоже за полдня. На каждой магистрали окно в без малого восьмивековую историю. Около Южного вокзала — Бранденбургские ворота, в окрестностях нового стадион — а Фринландские и Заххаймские. У аусфальских, в сторону северо-запада Калининграда, стадион, знавший большой футбол и до чемпионата мира. Здесь, на местной «Балтике» нынешние гранды, особенно, «Зенит», пробоины получали регулярно.

Теперь Калининград границы расширил – всему миру себя показал. И если вы удивитесь, узнав, что этот город стал хозяином финала еврокубка, я удивлюсь вместе с вами. Тому, что такой футбол в столицу Янтарного края не приходил раньше.

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»