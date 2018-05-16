Калиду карт. «Наполи» может потерять лучшего защитника Серии А

В прошлом сезоне «Наполи» тащили реактивный Мертенс, вездесущий Гамшик и незаменимый Лоренцо Инсинье. В этом — бельгийский форвард подрастерял умение поражать ворота соперников, словак сник, Инсинье, как всегда, решает. И к списку лидеров прибавился Калиду Кулибали. Африканец настолько сильно прокачался в игровом плане, что, кажется, его продажа просто неизбежна.

Нет, совсем неправильно говорить, что ведущим клубам Европы Кулибали был не интересен прошлым летом. В июле о покупке сенегальца мечтал Пеп Гвардиола. В августе на защитника засматривались Антонио Конте и скаутская служба «Челси». Но Маурицио Сарри очень грамотно отогнал у Кулибали мысли об уходе. Сарри пообещал, что в сезоне-2017/18 «Наполи» по любому займет место в зоне ЛЧ, навяжет «Ювентусу» нелегкую конкуренцию в борьбе за чемпионство, а сам Калиду будет незаменимым звеном в команде Неаполя. И в общем-то обещания Маурицио сдержал.

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Правда, позитивные моменты постепенно сменились негативными. Спад отдельных футболистов плюс провальные трансферные кампании так и не позволили неаполитанцам выбить трон из-под пятой точки Турина. Есть подозрение, что Сарри также разочаровался в своем текущем месте работы и покинет его уже предстоящим летом. В услугах маэстро заинтересован не только «Зенит», но и европейских гранды. Этот фактор может повлиять и на трансфер Кулибали в том числе. Агент защитника уже заявил, что он и его клиент ждут концовки переговоров алленаторе с клубом. В противном случае вместе с тренером из команды уйдет и лучший защитник.

Есть несколько причин думать, что Кулибали лучший футболист чемпионата прямо сейчас. Во-первых, с ним не скучно. Как признавался сенегалец, в 2014-м, когда ему звонил Рафа Бенитес с приглашением перейти в «Наполи», он два-три раза сбрасывал разговор, потому что думал, что его лучший друг так подшучивает над ним. Во-вторых, защитник неплохо шарит в тактике. Недавно Сарри назвал его самым умным игроком обороны, с которым ему приходилось работать. Маурицио бомбанул крутым инсайдом: на тренировках «Наполи» Кулибали регулярно подсказывает своим партнерам по защите, а также советует Кальехону и Инсинье зоны для открывания, в случае если атака Неаполя начнется из глубины длинным пасом. В-третьих, сенегалец – представитель того типа защитников, которых особенно любят на Апеннинах. Макс Аллегри как-то сказал, что ценит Джорджо Кьеллини за умение подключаться к розыгрышам стандартных положений в самые нужные моменты. А потом добавил: в «Наполи» такое дело особенно любит Калиду Кулибали. Кстати, именно Аллегри и пострадал от этого: в недавнем поединке «Юве» и неаполитанцев единственный мяч в самой концовке встречи забил именно Кулибали.

CIES Football Observatory недавно набросал рейтинг футболистов по каждой позиции. Среди центральных защитников уверенно лидирует как раз Калиду. Причем сенегалец опережает Николаса Отаменди, Тиаго Силву, своего партнера по команде Рауля Альбиоля и многих других центрдефов. В среднем он вступает в отбор 3,4 раза за матч и побеждает в 2,7 случаев. Кулибали чаще остальных защитников Серии А выносит мяч из собственной штрафной – 1,87 раза за игру (у ближайшего преследователя, Леонардо Бонуччи, – 1,67). Сенегалец лучший в «Наполи» по проценту выигранных единоборств: на «втором этаже» его соперникам ничего не светит в 81% проценте случаев.

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«Люди меня спрашивают, что произойдет, если «Челси» сделает еще одно предложение касательно Калиду Кулибали. Наша защита не станет слабее, поскольку есть альтернативы. Я не хочу, чтобы кто-то уходил. Постараюсь удержать их. Но если футболисты захотят уйти или какой-нибудь безумец предложит выплатить сумму отступных, то мы с этим справимся, как уже делали в прошлом», — говорил прошлой весной президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Кажется, через пару месяцев топовые команды вернутся к идее подписать контракт с Кулибали. И если «Наполи» так ничего и не выиграет в этом сезоне (а это так примерно на 100%), то удержать своего лучшего защитника «ослам» будет очень непросто.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press