Как закалялась «Томь». «Ростов» проэкзаменует томскую молодежь

После зимней спячки в российском футболе наступает самое горячее время — возобновляется чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру и напоминаем, в каких кондициях они подходят к продолжению турнира. Открывать весеннюю часть будут «Томь» и «Ростов».

«Томь» — «Ростов»: 03 марта 2017 года, 19:00, стадион «Олимп-2»



«Томь»

Год основания: 1957

Стадион: «Труд»

Место в сезоне-2015/16: 3 (ФНЛ)

Текущее место: 16

Трансферы

«У нас нет задачи остаться в премьер-лиге. Задача – сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут здесь, выступать в первенстве ФНЛ», – заявил гендиректор клуба Руслан Киселев. «Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для «Томи» – играть в ФНЛ», – вторит ему замгубернатора Томской области Чингис Акатаев. О трансферах и речи не идет: в клубе огромные финансовые проблемы, игрокам и сотрудникам не платят по полгода, все разбегаются кто куда. РФС запретил «Томи» приобретать новичков, пока не будут погашены долги.

Звезда: Евгений Баляйкин

На фоне молодежи, которая будет представлять «Томь» во второй части сезона, Баляйкин смотрится зрелым мастером. Хавбек дважды становился чемпионом России с «Рубином», привлекался в молодежную сборную России и получал приглашение от «Спартака». Странно еще, что Баляйкина не перехватил кто-то из конкурентов.

Тренер: Валерий Петраков

Более 15 лет назад Петраков начал тренерскую карьеру в «Томи». Вернувшись в клуб в 2006-м, он затащил его на 8 место. В 2016-м Петраков взялся за томичей в третий раз и вернул их в РФПЛ, но все было зря – у клуба кончились деньги.

«Ростов»

Год основания: 1930

Стадион: «Олимп-2»

Место в сезоне-2015/16: 2

Текущее место: 7

Трансферы

Главной задачей было сохранить в составе лидеров – Кристиана Нобоа и Сердара Азмуна. С этим ростовчане справились, хотя и не без труда. В клубе не самая благополучная ситуация, так что на серьезное усиление рассчитывать не приходилось. Все же обойму «Ростова» пополнили опытный форвард Марко Девич из «Рубина» и родной брат экс-защитника ростовчан Баштуша – Фернанду Жасинту по прозвищу Нандиньо. 18-летний футболист уже провел несколько игр за сборную Анголы и видится хорошим приобретением на перспективу. Под руководством Курбана Бердыева Жасинту может в ближайшие годы стать таким же оплотом обороны «Ростова», каким до этого был его брат.

Звезда: Сердар Азмун

Иранец здорово проявил себя в дебютной для «Ростова» Лиге чемпионов, забив 4 мяча, в том числе в ворота «Атлетико» и «Баварии». Да и без этого Азмун чрезвычайно полезен: он выполняет большой объем работы и здорово напрягает защиту соперников. Зимой Сердаром интересовались клубы из Испании и Англии, и все же как минимум до лета Сердар останется в России.

Тренер: Иван Данильянц

Главный тренер «Ростова» лишь формально руководит командой, на деле всем заправляет трио Бердыев-Данильянц-Кириченко, и последнее слово остается за Бердыевым. Ранее Данильянц работал с ним в «Рубине», так что проблем у них не возникает.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press