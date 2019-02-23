Как в старые добрые времена. Репортаж с Кубка Легенд-2019

В День защитника Отечества стартовал одиннадцатый розыгрыш Кубка Легенд. Турнир памяти Константина Еременко сопровождался атмосферой ностальгии по звездам европейского футбола 1990-2000-х. Болельщики, пришедшие в морозный солнечный день на МСА «Лужники», однозначно остались довольны увиденным.

Андрей Тихонов: «Очень рад вернуться на Кубок Легенд»

Два хет-трика в первой же игре

Как и всегда, турнир начался с двух игр, и только затем состоялась торжественная церемония открытия. Первой афишей матча стала встреча Португалии и Германии. Российский болельщик особенно следил за Фернанду Мейрой и Кевином Кураньи – оба легионера знакомы по выступлениям в России. Экс-зенитовец и экс-динамовец решили не тянуть долго с голами и на двоих оформили по хет-трику. Их голы особенно тепло приветствовала публика.

Примечательно, что на трибунах присутствовали и болельщики сборной «европейских бразильцев». Стоило тому же Кураньи или Овомойеле забить гол – среди трибун нет-нет да и звучало настойчивое «Portugal!», а среди болельщиков нет-нет да и мелькали португальские флаги. Зал МСА «Лужники» едва не увидел камбэк от Паулеты и компании, но ныне знаменитый бодибилдер Визе не дал отыграться сопернику.

Экс-голкипер «Вердера» вообще был самым жестким на поле. Периодически полевые игроки хватали «нагоняй». «Патрик, ты почему такой момент не реализовал!?»

Голландия же не смогла оказать сопротивление России. Если в первом тайме команды ушли с равным счетом, то во второй части матча шансов у «Оранье» уже не было. Деми де Зеув после игры справедливо заметил: «Россия опытный соперник, они очень сыгранные». Персональной кричалки удостоился Андрей Тихонов. Экс-тренер «Крыльев Советов» вернулся в Кубок Легенд спустя 8 лет. Гол Андрей Валерьевич забил один, но болельщики особенно следили за действиями чемпиона России по футболу. В матче со сборной звезд Тихонов снова поскромничал в результативности.

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Таланты и поклонники

Тихонова никак не могли оставить в покое и после завершения матчей сборной. Легенда российского футбола, как и всегда, был востребован у спартаковских болельщиков. Тихонов никому не отказывает и улыбчив. Неожиданно голос сверху обращается с мольбой: мол, Андрей подпиши. На верхних ярусах новые болельщики. Тихонов оглянувшись оброняет: давай бросай, только быстрее. Секунду спустя фломастер и плакат летит в сторону болельщика.

Неожиданно появляется майка лондонского Арсенала. На ней красным написано: Arshavin и номер 23. Легендарная игра на «Энфилде» и 10 лет спустя вспоминается с улыбкой на лице. Аршавин не может отказать.

Женщины-судьи

На Кубке Легенд произошло интересное событие: матчи судила женщина — Екатерина Козырева. Делегаты турнира поставили арбитру высшую оценку. «Я лично не рвусь судить мужчин, да и зачем? Уже была одна, которая судила во второй лиге. Да и женщин судить не проще» — сказала Козырева.

Но Козырева не единственная кто может похвастаться таким достижением. Встречу Россия – Нидерланды обслуживала Наталия Авдонченко. В судейской бригаде также числились Алексей Николаев и Валерий Шавейко.

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Старые приятели

Кроме Кураньи и Мейры в турнире принимали участие игроки, для которых Россия не пустой звук. Деми де Зеув завоевал серебро со «Спартаком», Стипе Плетикоса знаком всем по тому же «Спартаку» и «Ростову». Смутно помнит свой вояж в Краснодар Джибриль Сиссе. На вопросы журналистов актер фильма «Такси 4» хмурит лоб и кратко отвечает: «Увы, ничего не помню такого особенного».

У Рафаэля ван дер Варта свои воспоминания о России. Голландец хотя никогда и не выступал в премьер-лиге, но помнит Романа Павлюченко, с которым два года они провели в «Тоттенхэме». Едва 23-й номер «оранье» открыл счет голам в Кубке Легенд, как его лично поздравил Павлюченко.

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На русском Альберт Риера рассказывал, как Испания хотела вернуться в турнир. Риера в общем-то и за нашу национальную команду мог бы сыграть. Испанец, проходивший просмотр в «Томи» в свое время, рассказывал о своей жизни на данный момент. «Сейчас я живу в Омске, там работает моя футбольная академия. В Испании сложилось отличное впечатление о России после чемпионата мира».

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Режим дня Ван дер Варта и задохнувшийся Аршавин

Хотя Ван дер Варт и рассказал о соблюдении режима питания, в разговоре вне футбольной площадки голландец был чересчур откровенен.

— Какие у вас эмоции от встречи со старыми добрыми знакомыми? Что почувствовали, когда встретились на поле с Романом Павлюченко?

— Да, мы играли вместе два года в «Тоттенхэме», я всегда счастлив видеть своих старых друзей. Рад, что есть такой хороший турнир.

— Как вы оцениваете свою физическую форму?

— Очень плохо, я пробегаю пять минут и уже выдыхаюсь, это невероятно. Сейчас я совсем не играю в футбол, до сегодняшнего дня около полугода не бил по мячу. Поэтому это очень сложно для меня. Хотелось бы играть чаще и быть в лучшей форме, но сейчас я только много ем и пью вино.

— Что вы думаете о матче «Аякс» — «Реал»?

— Матч мне очень понравился. Показалось, что «Аякс» был немного лучше, но им не повезло. Мы знаем, как они всегда сильно выступают, и собственно «Реал» смог потому победить. Хочу чтобы «Реал» прошел дальше.

Солидарен с ним по уровню турнира и Андрей Аршавин. Игрок, недавно завершивший карьеру, оценил свое выступление: «Думал, будет легче, уже в первом тайме устал и тяжело дышал. У голландцев столько знакомых лиц, как и 10 лет назад на Евро в Австрии и Швейцарии».

Текст: Андрей Синельщиков, Павел Зайцев

Фото: Сергей Дроняев