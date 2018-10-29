Как стать легендой. Практическое руководство от Массимо Карреры

Так в России не прощались еще ни с одним тренером. Болельщики «Спартака» вышли на еженедельник «Футбол. Хоккей» с предложением выкупить полосу с постером Массимо Карреры, под которым разместили короткое сообщение: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera! («Вместе! Вперед! Массимо Каррера!» — итал.). Спасибо, тренер! Не прощаемся». Мы сделали это бесплатно — оформление такого контракта занимало много времени, а печатать нужно было уже сейчас. Постер расположен на обратной стороне обложки нового, 44-го, номера, который поступит в продажу с 31 октября.

Но дело не в деньгах. Никогда еще в России фанаты не провожали тренеров вот так. Вся эта история снова про то, что Массимо Каррера — нечто совершенно новое в российском футболе. Оставим споры, какой он тренер. Отложим разговоры, зачем он поменял 4+2+3+1 на 4+3+3. Закончим инвентаризацию «багажа Аленичева», на котором Массимо якобы выиграл чемпионство. Просто посмотрим, как так получилось, что итальянец из «Ювентуса», о котором 2,5 года назад 99,9 процента фанатов «Спартака» знать не знали и слышать не слышали, превратился в культовую фигуру красно-белых секторов.

Каррера стал легендой «Спартака», прямо сейчас затмевающей самого Романцева. Олег Иванович высунулся было с комментарием, что «Каррера — не тренер, что его «золото» — заслуга предшественников», и впервые самого титулованного тренера в истории клуба не подняли на знамена. Будь это кто-нибудь другой, а не Романцев, болельщики вообще бы его растоптали. А так лишь вежливо отвернулись в сторону со словами «завидует старик».

План «Е». Андрей Вдовин – о «Спартаке» Массимо Карреры

Возможно, через годы или даже месяцы всплывет немало странных воспоминаний о внутрикомандных делах при Каррере. Будут говорить про деньги, трансферы, снова про деньги… Налет разных слухов заставит чуть померкнуть славу итальянца. Но в данный момент Карреру готовы носить на руках. После прощальной пресс-конференции Массимо возле здания «РИА Новости» его встречала толпа. «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» — неслось по Зубовскому бульвару, и полицейское оцепление делало все, чтобы итальянца не задушили в объятиях. То же самое скандировали трибуны после матча Лиги Европы в Глазго, когда команда уже с другим тренером подошла поблагодарить болельщиков за поддержку. И кажется, еще не раз мы услышим этот итальянский девиз сопротивления руководству клуба.

Но как так получилось, что Каррера внезапно оказался причислен к лику красно-белых святых? Похоже, здесь смешалось многое. Первое — его природное обаяние и почти необъяснимая, но точно существующая симпатия русских к итальянцам. Гордый римский (о’кей — миланский) профиль, немного небрежная, но модная прическа, строгий и до умопомрачения крутой костюм… Назовите еще одного тренера в России, который бы выглядел точно так же продуманно стильно, и это не смотрелось бы наигранно. Только Олег Кононов? Возможно, поэтому он и стал главным кандидатом на место Массимо.

Второе — слова. Каррера мало говорил про футбол, и чаще всего — банально. Но когда тебе с итальянской хрипотцой выдают простые истины, они кажутся откровением. «Я не змея, я все унесу с собой», — отвечал он метафорами тем, кто хотел узнать, что произошло между главным тренером и капитаном команды Денисом Глушаковым. И это выглядело безумно крутым подтверждением: Каррера не сдает никого и никогда.

Третье — красивые и наверняка продуманные жесты. Взять переводчика за горло во время знакомства с командой со словами «Вот этого не хватает «Спартаку!» — это сильный ход. Но вы можете представить себе такой ход от кого-то из российских тренеров? Только от Александра Григоряна, и выглядеть это будет минимум странно.

Четвертое — отношение с трибунами. Каррера всегда знал, как надо разговаривать с фанатами: уважительно, но сохраняя между собой и ими прозрачную пуленепробиваемую стену. Она нужна для того, чтобы не превратиться из героя мафиозного триллера в обычного человека, которого можно панибратски назвать Валерой. При всем образе своего парня Каррера оставался закрытым человеком, к кому непросто было подобраться на слишком близкое расстояние. И, скорее всего, у Карреры были неплохие советчики, к которым он прислушивался.

Ну и все это не имело бы смысла без чемпионского титула. Когда слова и жесты Массимо Карреры отливают золотом, они не выглядят дешево.

Массимо, святой мученик — Андрей Вдовин о главном тренере «Спартака»

Возможно, кейс под названием «Массимо Каррера» надо разбирать в Высшей школе тренеров на занятиях по психологии. Можно ли это скопировать? Можно ли стать вторым Каррерой, повторяя за ним слагаемые успеха? Вряд ли. Когда делаешь нечто подобное, главное — самому верить в то, что ты говоришь, и жить этим. Каррера, кажется, верил. Поэтому верили и ему.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»