Как собрать пазл «сборная»? Алексей Андронов – о том, как поднять интерес к национальной команде России

Недавно Валерий Карпин очень точно оценил фон общественного мнения вокруг сборной России, проводящей серию не слишком удачных товарищеских матчей. «Самое страшное, что происходит вокруг сборной, — отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это гораздо страшнее критики».

Спорить с именитым в прошлом игроком, не самым удачливым тренером, а ныне — главным редактором футбольных трансляций «Матч-ТВ» практически невозможно. Достаточно просто погулять по социальным сетям во время игр — никакого ажиотажа там не наблюдается. Поток ехидства после ошибок, грусть после финального свистка, робкие мысли об очередной смене тренера. Но все это — вскользь, походя. Евро-2016 практически убил интерес широкой публики к матчам сборной. Немногочисленная (в рамках огромной страны) группа болельщиков, смотревших все ее игры и ранее, практически не прирастает новыми людьми. Для раскрутки сборной не делается ничего. Трансляции даже на Первом канале вряд ли являют команду популярной, а процесс ее монтировки в преддверии Кубка конфедераций — сколько-нибудь интересным для обывателя.

До чемпионата мира-2018 остается всего 14 месяцев. И сейчас, поскольку никаких спортивных задач сборной решать не предстоит, хочется призвать РФС (как головную организацию, отвечающую за развитие футбола в стране) обеспокоиться вопросами не спортивными, а репутационными. История с петицией о расформировании команды, собрание «народной» сборной России, показательное шоу «Кто хочет стать легионером» на единственном спортивном канале страны — все это ясно говорит о том, что сам по себе бренд «Сборная России» фактически мертв.

Посмотрите на информационный фон вокруг команды! Во время последнего матча в интернете больше обсуждали появление в подтрибунных помещениях сочинского стадиона «Фишт» группы ряженых казаков. В процессе сбора — любопытное отсутствие в команде именно тех игроков, фамилии которых, согласно некоторым данным, обозначены в докладе исследовавшего российские допинговые дела канадского профессора Макларена.

Ярко и смачно критикующий нынешнее положение дел Валерий Газзаев открыто называет игру сборной «безобразием». При всей спорной репутации Газзаева — к нему прислушиваются. Валерий Георгиевич имеет подтвержденную высшую пробу профессиональных умений: он единственный российский тренер, выигравший еврокубок. Его слово звучит и больно ранит. «Форменное безобразие», «Системный кризис», «Удручающее впечатление» — вот те определения, которые использует заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Спорить трудно, да и некому. Станислав Черчесов пытается сохранять спокойствие.

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Отдельный огонь Газзаев всякий раз открывает по лимиту на легионеров — теме, которая давно обсуждается с большим жаром и интересом, чем действия игроков на футбольном поле. При этом Валерий Георгиевич умалчивает, что лимит есть часть совершенно государственной политики развития спорта, а еще совсем недавно патронировавший работу Газзаева в оргкомитете так называемого Объединенного чемпионата Алексей Миллер говорил: «Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров — «6+5». Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно». Тогда Газзаев с ним соглашался, и было это менее двух лет назад.

Сейчас в большой моде выражение «повестка дня». Его используют везде. Так вот футбольная повестка глубоко негативна. И что можно констатировать совершенно точно, в последние годы (пожалуй, с 2012-го, когда из сборной после провала на Евро ушел Дик Адвокат) оттенки сгущаются. Кстати, тогда же РФС покинул Сергей Фурсенко, которому тот же Миллер красноречиво бросил вслед: «Это очень серьезное, правильное, знаковое решение, и прежде всего на будущее. Своего рода стандарт. Невыход на чемпионате мира или Европы из группы — заявление на стол. И только так». После невыхода сборной из группы на следующем Евро стандарт оказался забытым.

Забытыми оказались и совершенно несуразные с точки зрения цена/качество усилия Виталия Мутко по натурализации Романа Нойштедтера. Сегодня он — угловатый, неаккуратный и легкообыгрываемый — почти что символ сборной.

Сами футболисты, кстати, не в состоянии добавить оптимистичных нот. Вот, к примеру, рубрика «Свежий Дзюба»: «Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь». Сможет ли форвард «Зенита» привлечь сборной новых болельщиков или хотя бы не отторгнуть существующих? И ведь провоцируют подобные слова не озлобленность, а именно безразличие, о котором говорит Карпин. На слабого и немощного чего злиться? И ладно пузо — но к чему Артем приплел «кривые ноги»? Зачем запускать бумеранг?

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Надо отдать должное, Станислав Черчесов (в прошлом замечательный футболист с большим и разносторонним опытом) прекрасно отдает себе отчет в происходящем. Неслучайно он говорил о репутации игроков сборной с первого дня своего назначения. Но главному тренеру не под силу задавать тренд. Тем более что он и сам сейчас находится «под ударом».

«Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными» — так считает когда-то игравший вместе с Черчесовым Андрей Канчельскис.

Исключать смену тренера до ЧМ-2018 нельзя. Но вряд ли это решит проблему отношения к команде, и уж точно этого не решит кандидат Бердыев. Когда-то Вячеслав Колосков говорил: «Не надо искать мозг там, где его нет». Осталось слишком мало времени, чтобы обнаружить, где же он есть, и понять, что сделать с людской апатией. В ее атмосфере чемпионат мира не будет полноценным праздником.

Текст: Алексей Андронов

Фото: ФК «Краснодар»

Алексей Андронов Комментатор Viasat Sport, пресс-атташе сборной России с 2002 по 2003 гг.