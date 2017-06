Как сборная Германии прилетела в Россию. Обзор соцсетей

Еженедельник «Футбол» рассказывает, как сборная Германии прилетела в Россию.

Рано утром сборная Германии вылетела в Сочи.

Марк-Андре тер Штеген знакомился на борту с культурой и традициями России.

Getting ready for Russia with some informations about country&people! 😃

Next stop: Sochi ✈️🇷🇺⚽ #DieMannschaft #ConfedCup pic.twitter.com/Gq4h7tdVOy

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) June 15, 2017