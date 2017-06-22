Как Криштиану Роналду стал главным героем матча с Россией. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Португальские путешественники 0
Роналду дарит радость детям
Криштиану мог убежать даже от Зорро
Когда спешишь домой после уроков
Футбольные мстители
Когда подмигнул Красаве
Искусство укрощения мяча
Прыжок отчаяния
Когда фотогеничность — твой конек
Фирменный полет
Одни снимают, другие обнимают
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Португальские путешественники

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