Как Криштиану Роналду стал главным героем матча с Россией. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Когда фотогеничность — твой конек

Когда спешишь домой после уроков

Криштиану мог убежать даже от Зорро

Блог Ильи Егорова о сборной Португалии, в котором вы можете найти самые интересные новости и материалы о жизни действующих чемпионов Европы на Кубке конфедераций.