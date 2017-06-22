Как Криштиану Роналду стал главным героем матча с Россией. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Португальские путешественники 13:27, 22.06.2017 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Роналду дарит радость детям Криштиану мог убежать даже от Зорро Когда спешишь домой после уроков Футбольные мстители Когда подмигнул Красаве Искусство укрощения мяча Прыжок отчаяния Когда фотогеничность — твой конек Фирменный полет Одни снимают, другие обнимают Поделиться:Португальские путешественникиБлог Ильи Егорова о сборной Португалии, в котором вы можете найти самые интересные новости и материалы о жизни действующих чемпионов Европы на Кубке конфедераций. Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра