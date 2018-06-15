Йерровидение. Кто поведет Испанию к Кубку мира

Автор: Никита Котов 0

Накануне старта ЧМ-2018 в сборной Испании случился переполох. Главный тренер «Красной фурии» Хулен Лопетеги, несмотря на протесты футболистов, был отправлен в отставку президентом Федерации футбола Испании. Выручать сборную призвали спортивного директора национальной команды, имеющего скудный опыт тренерской работы.

Хулен Лопетеги

Предательство

Вечером 12 июня мадридский «Реал» официально объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером команды. Приступить к своим обязанностям на тот момент действующий коуч сборной Испании должен был по окончании ЧМ-2018, но это произошло гораздо раньше. Как оказалось, эта новость стала настоящим шоком для руководителей Федерации футбола Испании. А ее президент Луис Рубиалес и вовсе узнал об этом назначении буквально за несколько минут до официального объявления.

Рубиалес в срочном порядке вылетел из Москвы в Краснодар, где базируется испанская команда, для жесткого разговора с Лопетеги. Длительные переговоры так и не привели к компромиссу и президент испанской футбольной федерации настоял на немедленном увольнении Лопетеги. За два дня до первого матча «Фурии рохи» на ЧМ-2018. Это по-настоящему вопиющий случай для чемпионатов мира. Особенно учитывая тот факт, что эта история приключилась с одним из фаворитов турнира. И это еще не говоря о статистике сборной под руководством Лопетеги: ни одного поражения в 20 сыгранных матчах.

Фернандо Йерро

Отряд спасения

Одним из тех, кто пытался отговорить Рубиалеса от карательных мер, был Фернандо Йерро, спортивный директор национальной команды. Он был одним из первых, с кем связался президент Федерации футбола Испании как только узнал новость о контракте Лопетеги с «Реалом». На вопрос о том, был ли Йерро в курсе переговоров мадридского клуба с тренером сборной, тот ответил отрицательно. Когда же Фернандо понял, что его попытки переубедить Рубиалеса не увенчались успехом, он предложил свою кандидатуру в качестве возможного сменщика Лопетеги. Именно его и утвердили в роли нового главного тренера сборной Испании.

Фернандо Йерро — новый главный тренер сборной Испании

На первый взгляд, это не самая очевидная кандидатура. По окончании футбольной карьеры Йерро работал главным тренером лишь на протяжении года в «Овьедо» в Сегунде. Еще один сезон он провел в роли ассистента Карло Анчелотти в «Реале». Куда лучше ему удавалось справляться с обязанностями менеджера. Впервые он получил должность спортивного директора в национальной сборной осенью 2007 года. За время его работы испанцы выиграли Евро-2008 и ЧМ-2010. Причем его роль в победе на Кубке мира особенно велика: именно Йерро после поражения от швейцарцев убеждал руководство и футболистов «Красной фурии» в том, что их игра не нуждается в изменениях и испанцы непременно добьются успеха.

В качестве своих оруженосцев Фернандо избрал Карлоса Марчену, Хулиана Калеро и Хуана Карлоса Мартинеса Кастрехона. Карлос Марчена недавно получил назначение на должность помощника нового спортивного директора «Севильи» Хоакина Капарроса. Но на время ЧМ-2018 андалусийский клуб позволил ему присоединиться к штабу Йерро. Марчена будет отвечать за связь между командой и Королевской испанской футбольной федерацией. Хулиан Калеро был помощником Лопетеги в «Порту», ассистировал Йерро в «Овьедо» и даже работал в России – в 2011 году он входил в тренерский штаб Дмитрия Черышева, возглавившего нижегородскую «Волгу». Кастрехон же будет отвечать за физподготовку игроков.

Серхио Рамос и Жерар Пике

Разногласия

Увольнение Лопетеги породило настоящий бунт среди игроков испанской сборной. За своего главного тренера до последнего бились лидеры команды – Серхио Рамос, Андрес Иньеста, Жерар Пике и другие. Но их аргументов также оказалось недостаточно, чтобы переубедить Рубиалеса. Пока президент Федерации футбола Испании всячески опровергал слухи о недовольстве игроков, капитан команды Серхио Рамос выступил с огненным заявлением. На пресс-конференции он обрушился с критикой на Рубиалес, но поспешил подчеркнуть профессионализм своих партнеров и их готовность биться за нового тренера. «Мы не признаем решений Рубиалеса. У него есть власть, и он может решать. Мы, как игроки, решаем на поле. Я надеюсь, что ни один игрок моей команды больше не будет говорить об этом до конца чемпионата мира», — подчеркнул Рамос.

Луис Рубиалес: «Никакого бунта в сборной Испании нет, игроки горой за Йерро»

Еще категоричнее высказались фанаты сборной Испании. Согласно опросу среди свыше 120 тысяч болельщиков, лишь половина поддержала решение об увольнении Лопетеги. 52% процента респондентов признались, что им не импонирует выбор в пользу Фернандо Йерро. Тогда как 77% из них убеждены, что теперь шансы «Красной фурии» на победу на ЧМ-2018 значительно снизились. Лишь 15% уверены в победе испанцев на турнире, а 21% опрошенных и вовсе ожидают вылета команды по итогам группового раунда.

Spain national football team

Едины больше, чем когда-либо

«Я спокоен и у нас нет причин не бороться за то, ради чего мы приехали сюда. Нельзя позволить этим двум дням стать нашим оправданием», — заявил Йерро на пресс-конференции перед игрой с Португалией. Фернандо оставил заметный след в испанском футболе, и он очень уважаем среди игроков. А его статус человека, хорошо знакомого со всеми футболистами сборной, лишь добавляет ему веса в глазах нынешней команды. После вступительного обращения Йерро к игрокам во время его первой тренировки, слово взял Серхио Рамос. Он лишний раз подчеркнул необходимость сплотиться в этот непростой момент ради фанатов, тренера и самих себя.

Серхио Рамос: «Сборная Испании как будто на похоронах, а не на чемпионате мира»

Чуть позже интересную запись в твиттере оставил Жерар Пике: «Университет Мичигана. Баскетбол. 1989 год. Чемпионы NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта – Ред.). Это будет не первый случай, когда случилось подобное. Мы едины, теперь больше, чем когда-либо». Пике ссылался на эпизод 29-летней давности, когда команде университета Мичигана пришлось столкнуться с той же проблемой, что настигла сборную Испании. Перед стартом турнира NCAA тренер Билл Фридер объявил о своем уходе по окончании сезона в команду штата Аризона. Фридера незамедлительно сняли с должности, а новым главным тренером стал его ассистент Стив Фишер, приведший команду к титулу. Похоже, испанцы нашли для себя верный ориентир, теперь нужно лишь следовать ему.

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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