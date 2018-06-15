Йерровидение. Кто поведет Испанию к Кубку мира

Накануне старта ЧМ-2018 в сборной Испании случился переполох. Главный тренер «Красной фурии» Хулен Лопетеги, несмотря на протесты футболистов, был отправлен в отставку президентом Федерации футбола Испании. Выручать сборную призвали спортивного директора национальной команды, имеющего скудный опыт тренерской работы.

Предательство

Вечером 12 июня мадридский «Реал» официально объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером команды. Приступить к своим обязанностям на тот момент действующий коуч сборной Испании должен был по окончании ЧМ-2018, но это произошло гораздо раньше. Как оказалось, эта новость стала настоящим шоком для руководителей Федерации футбола Испании. А ее президент Луис Рубиалес и вовсе узнал об этом назначении буквально за несколько минут до официального объявления.

Рубиалес в срочном порядке вылетел из Москвы в Краснодар, где базируется испанская команда, для жесткого разговора с Лопетеги. Длительные переговоры так и не привели к компромиссу и президент испанской футбольной федерации настоял на немедленном увольнении Лопетеги. За два дня до первого матча «Фурии рохи» на ЧМ-2018. Это по-настоящему вопиющий случай для чемпионатов мира. Особенно учитывая тот факт, что эта история приключилась с одним из фаворитов турнира. И это еще не говоря о статистике сборной под руководством Лопетеги: ни одного поражения в 20 сыгранных матчах.

Отряд спасения

Одним из тех, кто пытался отговорить Рубиалеса от карательных мер, был Фернандо Йерро, спортивный директор национальной команды. Он был одним из первых, с кем связался президент Федерации футбола Испании как только узнал новость о контракте Лопетеги с «Реалом». На вопрос о том, был ли Йерро в курсе переговоров мадридского клуба с тренером сборной, тот ответил отрицательно. Когда же Фернандо понял, что его попытки переубедить Рубиалеса не увенчались успехом, он предложил свою кандидатуру в качестве возможного сменщика Лопетеги. Именно его и утвердили в роли нового главного тренера сборной Испании.

Фернандо Йерро — новый главный тренер сборной Испании

На первый взгляд, это не самая очевидная кандидатура. По окончании футбольной карьеры Йерро работал главным тренером лишь на протяжении года в «Овьедо» в Сегунде. Еще один сезон он провел в роли ассистента Карло Анчелотти в «Реале». Куда лучше ему удавалось справляться с обязанностями менеджера. Впервые он получил должность спортивного директора в национальной сборной осенью 2007 года. За время его работы испанцы выиграли Евро-2008 и ЧМ-2010. Причем его роль в победе на Кубке мира особенно велика: именно Йерро после поражения от швейцарцев убеждал руководство и футболистов «Красной фурии» в том, что их игра не нуждается в изменениях и испанцы непременно добьются успеха.

В качестве своих оруженосцев Фернандо избрал Карлоса Марчену, Хулиана Калеро и Хуана Карлоса Мартинеса Кастрехона. Карлос Марчена недавно получил назначение на должность помощника нового спортивного директора «Севильи» Хоакина Капарроса. Но на время ЧМ-2018 андалусийский клуб позволил ему присоединиться к штабу Йерро. Марчена будет отвечать за связь между командой и Королевской испанской футбольной федерацией. Хулиан Калеро был помощником Лопетеги в «Порту», ассистировал Йерро в «Овьедо» и даже работал в России – в 2011 году он входил в тренерский штаб Дмитрия Черышева, возглавившего нижегородскую «Волгу». Кастрехон же будет отвечать за физподготовку игроков.

Разногласия

Увольнение Лопетеги породило настоящий бунт среди игроков испанской сборной. За своего главного тренера до последнего бились лидеры команды – Серхио Рамос, Андрес Иньеста, Жерар Пике и другие. Но их аргументов также оказалось недостаточно, чтобы переубедить Рубиалеса. Пока президент Федерации футбола Испании всячески опровергал слухи о недовольстве игроков, капитан команды Серхио Рамос выступил с огненным заявлением. На пресс-конференции он обрушился с критикой на Рубиалес, но поспешил подчеркнуть профессионализм своих партнеров и их готовность биться за нового тренера. «Мы не признаем решений Рубиалеса. У него есть власть, и он может решать. Мы, как игроки, решаем на поле. Я надеюсь, что ни один игрок моей команды больше не будет говорить об этом до конца чемпионата мира», — подчеркнул Рамос.

Луис Рубиалес: «Никакого бунта в сборной Испании нет, игроки горой за Йерро»

Еще категоричнее высказались фанаты сборной Испании. Согласно опросу среди свыше 120 тысяч болельщиков, лишь половина поддержала решение об увольнении Лопетеги. 52% процента респондентов признались, что им не импонирует выбор в пользу Фернандо Йерро. Тогда как 77% из них убеждены, что теперь шансы «Красной фурии» на победу на ЧМ-2018 значительно снизились. Лишь 15% уверены в победе испанцев на турнире, а 21% опрошенных и вовсе ожидают вылета команды по итогам группового раунда.

Едины больше, чем когда-либо

«Я спокоен и у нас нет причин не бороться за то, ради чего мы приехали сюда. Нельзя позволить этим двум дням стать нашим оправданием», — заявил Йерро на пресс-конференции перед игрой с Португалией. Фернандо оставил заметный след в испанском футболе, и он очень уважаем среди игроков. А его статус человека, хорошо знакомого со всеми футболистами сборной, лишь добавляет ему веса в глазах нынешней команды. После вступительного обращения Йерро к игрокам во время его первой тренировки, слово взял Серхио Рамос. Он лишний раз подчеркнул необходимость сплотиться в этот непростой момент ради фанатов, тренера и самих себя.

Серхио Рамос: «Сборная Испании как будто на похоронах, а не на чемпионате мира»

Чуть позже интересную запись в твиттере оставил Жерар Пике: «Университет Мичигана. Баскетбол. 1989 год. Чемпионы NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта – Ред.). Это будет не первый случай, когда случилось подобное. Мы едины, теперь больше, чем когда-либо». Пике ссылался на эпизод 29-летней давности, когда команде университета Мичигана пришлось столкнуться с той же проблемой, что настигла сборную Испании. Перед стартом турнира NCAA тренер Билл Фридер объявил о своем уходе по окончании сезона в команду штата Аризона. Фридера незамедлительно сняли с должности, а новым главным тренером стал его ассистент Стив Фишер, приведший команду к титулу. Похоже, испанцы нашли для себя верный ориентир, теперь нужно лишь следовать ему.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press