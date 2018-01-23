Из России с любовью. Что происходит в Англии с бывшими игроками РФПЛ

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор анонсировал возвращение Ахмеда Мусы в ЦСКА. Камбэк видится вполне реальным, ведь за «Лестер» в этом сезоне форвард не сыграл ни минуты. У остальных пришельцев из чемпионата России дела в АПЛ идут как минимум интереснее.

Заковыристее всего складывается после отъезда из «Локомотива» карьера Умара Ниасса. После слезного рассказа о том, что в «Эвертоне» ему запрещали пользоваться клубной столовой и не выделили даже шкафчика в раздевалке, представлялось, что Рональд Куман отнял у сенегальца паспорт и отправил заниматься попрошайничеством в окрестностях «Гудисон Парка». Однако, вернувшись из аренды, он начал играть: выбора не было, «Эвертон» по факту остался без нападающих. Времени Ниассу дают не много, но он тратит его с пользой. И дело не в том, что Умар стал первым в истории АПЛ игроком, получившим послематчевую дисквалификацию за симулирование. В этом сезоне он забил уже 6 голов за те 597 минут, которые ему отвели. По средней скорострельности Ниасс с показателем 98,3 мин./гол идет в топ-7 лиги, опережая Стерлинга, Марсьяля и Габи Жезуса.

Экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон неплохо устроился в «Вест Бромвиче», третий сезон проводя в статусе основного нападающего. Голов у венесуэльца мало, но таков стиль его команды: последний раз «дрозды» забили больше двух мячей в Премьер-лиге в марте 2017-го «Арсеналу» (3:1). В матче с «Эвертоном» Рондон запомнился жуткой травмой, которую он нанес Джеймсу Маккарти. Вины Саломона не было: он собирался прошить Пикфорда могучим ударом, когда Маккарти выбил мяч прямо из-под него. Венесуэлец сломал сопернику ногу в двух местах и не сумел сдержать слез, увидев раскуроченную лодыжку хавбека «Эвертона». Сентиментального Рондона пришлось успокаивать всей командой.

Бразильский вингер Виллиан, имеющий в активе 11 матчей за «Анжи», так и не закрепился в основе «Челси», довольствуясь ролью игрока ротации. Однако она не так плоха, как кажется. Судите сами: матч против «Брайтона» стал для него 50-м кряду в АПЛ. С 26 ноября 2016 года Виллиан хоть на минуту, но появлялся на поле в каждом матче «пенсионеров» в Премьер-лиге, и это рекорд среди всех полевых. До ноября 2017-го по суперграфику шел Сесар Аспиликуэта: его достижение – 74 игры подряд. Серия бразильца продолжается, но нет сомнений, что ему хочется быть в игре чаще. В августе Виллиану исполнится 30 – пожалуй, есть смысл поискать клуб, где ему предложат больше практики. Либо все-таки дождаться ухода Эдена Азара.

Экс-спартаковец Маркос Рохо окончательно осел в запасе «Манчестер Юнайтед». Хотя в прошлом сезоне был момент, когда защитники «МЮ» один за другим поломались и Рохо оказался в основе. Порой даже казалось, что Маркос «умеет и могет», но в апреле 2017-го аргентинец порвал «кресты». Вернулся лишь в ноябре, не сказать, что удачно. За шесть матчей Маркос получил пять желтых карточек и запомнился лишь тем, как ловко избежал дисквалификации за их перебор. Он не получил бан, так как в правилах АПЛ говорится: «19-я игровая неделя является серединой сезона 2017–2018, и это последний тур, в котором игрок может получить дисквалификацию за пятую желтую карточку». Свою пятую Маркос получил на 20-й неделе. Не иначе, штудирует на лавке запасных свод правил АПЛ.

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Зато Александр Зинченко чувствует себя в Англии отлично: его «Сити» уверенно лидирует, а сам он в 24-м туре впервые попал в стартовый состав. Травмы Менди и Делфа открыли украинцу дорогу в основу, и теперь бывший футболист «Уфы» на полном серьезе играет в окружении топ-звезд. Что еще круче: среди вышедших на поле с первых минут Зинченко оказался самым юным. Гвардиола лепит из него универсального флангового игрока. Украинец номинально исполняет роль левого защитника, часто смещается в центр, не тушуется бить издали (кажется, даже слегка этим злоупотребляет) и главное – чувствует себя очень уверенно. Да, «Ньюкасл» забил после паса ему за спину, но от оплошностей не застрахован никто. Доверие Гвардиолы сулит Зинченко хорошие перспективы: он может стать одним из немногих игроков постсоветского пространства, удачно влившимся в Премьер-лигу.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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