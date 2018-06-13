Из России по новому. На встречу с Кейлором Навасом — в Павловск

И зачем только мы к словам Леонида Слуцкого тогда прицепились – и страна видишь ли нефутбольная, и праздники спорта номер один — чуждое для нас явление. Как это нефутбольная, если в маленьком городе Павловске из Ленинградской области трехкратный победитель Лиги чемпионов тренируется! Это первая запись в моем блоге «Из России по новому», который я — Максим Михалко буду вести на протяжении чемпионата мира. Планирую побывать, помимо Санкт-Петербурга, на матчах в Нижнем Новгороде и Калиниграде и рассказывать об антураже ЧМ и всем происходящем со сборными, которые будут играть в этих городах!

… Базу сборной Коста-Рики еще найти предстояло. Выйдя из электрички обращаюсь к первому же попутчику, но без особой надежды. Дядечка азиатской внешности – ну где он и где футбол… Снова – заблуждение. Стоило назвать слово «стадион» — тут же, как по учебнику, провел инструктаж. Но это было только начало: «Коста-Рика сейчас там тренироваться будет»,- пока я в очередной раз убеждался, как порой обманчива внешность, глаза натыкаются на новое открытие. Шагаем то мы по улице… Слуцкой… Попутчик и тут среагировал быстро: «это же революционерка была такая, Вера Слуцкая».

А мы еще сомневались – нужен ли нам чемпионат или негоже так шиковать. Когда еще каждый день придется стереотипы на свалку отправлять, освежая полученные где-то и очень давно знания? А дорогу то мне еще понадобилось уточнять и уточнять. И чем дальше, тем ответы звучали убедительней. И школьник, и мама с ребенком, и бабушка с собачонкой – их уверенный инструктаж убеждал – знают все они, еще как знают, что происходит в их городке нечто грандиозно-футбольное.

Когда б еще без чемпионата мира в областных городках инфраструктура по сказочному сценарию стала б чем-то доселе нереальным?! Местные очевидны подтвердят – в прошлом году территория старенького стадиона «Олимпиец» заброшенный уголок напоминала, собачники там чаще спортсменов попадались. Ну или не реже. Нынче павловский «Олимпиец» — место серьезней некуда! Сам Кейлор Навас здесь тренируется.

На входе женщина-представитель костариканской делегации вручает билет -приглашение: «Открытая тренировка для зрителей». Это даже тем, у кого аккредитация на груди, выдают. Положено. Читаю пригласительный дальше – сектор, и ряд, и место. Весело, но серьезно, по-футбольному. А еще для профилактики неразберихи. Знали ведь иностранцы что говорят, утверждая, что Россия организацией чемпионата только восхищать будет.

Проходишь мимо педантичных , но почтенных охранников, оглядываешься вокруг и чувствуешь вибрацию изнутри. Эмоции с внутренним голосом в этот раз согласны полностью – ты свидетель чего-то большого. Праздничного. Светлого. Ребятня из футбольной школы периодически прерывает перепасовку, вглядываясь вдаль – не пора ли главных сегодня футболистов встречать. Костариканские болельщики речевки на трибунах прерывают на интервью. В прямом эфире, кстати. Чаще других звучат слова «Рашшиа» и «Санкт-Петербурго».

В синей форме оказался среди них и русский — оказалось, его сосед по трибуне – друг, с которым в Москве учились. Я — с вопросами к этому другу, благо по -русски шпарит будь здоров. То , что Коста-Рика четыре года над в полушаге от полуфинала остановилась, его в заблуждение не вводит. Соперники то нынче в группе один другого краше – Сербия, Швейцария, Бразилия. Из такой компании бы в 1/8 финала б выбраться. Для начала. Продолжение костариканская семья будет смотреть уже на родине – работа ждет. Хоть Бразилия намного ближе, раньше на крупных турнирах им бывать не доводилось. Но сейчас выбрались, пусть и растянулась дорога к нам почти на двое суток – через Майами да Лондон. Что ради чемпионата в России не сделаешь!

И мы еще про нашу нефутбольность говорили – тут бы после чемпионата мира как-то сподобиться поле резделить между всеми желающими. Изумительно ровный газон, трибуны хоть и простенькие, зато новенькие и удобные. А понадобится – можно быстро и еще одну-другую другую соорудить. Кто вместо традиционного просмотра предпочитает экзотичный, разглядит происходящее на поле и с крыш соседних домов.

Новенькие корпуса на территории павловского «Олимпийца» построили специально к чемпионату мира. Он гарант – все там для футболистов по высшему разряду – и раздевалки с душевыми, и столики массажные. С таким изобилием хоть новую команду в ленинградской области создавай, вместо покинувшего мир профессионального футбола «Тосно», например. Ой, ой, понесло меня. Праздник у нас!

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»