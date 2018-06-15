Из России по новому. Как Питер офутболивается

Кто был в Санкт-Петербурге даже раз и всего лишь полдня, как дважды два усваивает аксиому: «погода на берегах Невы переменчива». Чемпионат мира по футболу показал, что переменчивым и кардинально отличным от себя вчерашнего может Питер способен быть не только погодой.

В среду, за сутки до открытия мундиаля праздник в городе уже вроде как начался. Аккуратно развешенные флаги вдоль галерки Гостинного двора, в какой проулок центра города не загляни – везде высок шанс встретить веселяющуюся мультинациональную компанию. Зашел в салон связи – перед тобой уже очередь из окутанных в национальные цвета марокканцы. Извольте. А новые друзья-болельщики из Перу сначала учтиво расскажут, что их национальное блюдо – рыба с лимоном, а потом уверенно закажут борщ, а потом подозрительно рассмотрев, все же поставят на поднос и стакан томатного сока. Но мы о чем?

Ощущение… нет, понимание…Нет, пожалуй, осознание чего-то редкого, грандиозно-планетарного уже несколько дней витало на Невских берегах, но оставалось… нет, не сомнение. Затишье какое-то. Словно отрепетированное.

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В день «икс» Питер «переобулся». Как жару за полдня может сменить на промозглую прохладу, так и приободрился Питер за одну ночь. Офутболился. Даже на окраине города, в непиковый полдень все стало учтивей, основательней. Дорога свободна, а полупустой автобус на окраине Питера катит медленно и грациозно, с почтением к большому событию.

Знакомое кафе на севере города в обеденное время обычно пусто – выбирай любой из мягких кожаных диванов. 14 июня 2018 года все здесь по -другому, да так, что недоверчиво смотришь на часы, потом осведомляешься: не выходной ли наступил в честь матча-открытия.

Ну думаю, в транспорте, дух переведу. Бабушка на соседнем сиденье хитро улыбалась, словно потешаясь моей наивности. Ткнула пальцем в мою аккредитацию: «на футбол пойдешь? Знаю, знаю. Самый дорогой в мире стадион у нас построили. Думаешь, стоил того?»

Пытаюсь перейти на тему поспокойнее, а бабуля призывает к исполнению, даром чтоль журналист: «За такие деньги, которые нашим платят, во всем мире играют получше. Странный у нас футбол – вон, хозяева «Тосно» поигрались с командой и бросили ее». Когда она отправилась к выходу, я уже готовился спрашивать: «Не ветеран ли вы, футбольной журналистики».

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Еще вчера висящая на груди аккредитация, куда не зайди, возбуждала интерес, к любому на улице подойти – пока не рассмотрит, на тебя даже глаза не подумает поднимать. Но только не в день открытия чемпионата мира! И не только на пути к фан-зону на Конюшенной, но и в отдаленных районах. Я даже с пристрастием наблюдать стал. Но нет – сколько б народу и где не проходило, нет дела никому, что там у тебя и кто ты. Футбол сегодня.

Невский. Два часа до матча Россия — Саудовская Аравия. Час до церемонии открытия. Триста метров до главного сегодня футбольного места Питера. В подавляющем большинстве — марроканцы. Но берут не количеством – идут по Невскому и поют столь бодро и слаженно, что почтительно приподнимаются над столиками кафе даже бывалые мексиканцы в огромных Самбреро. Марроканцы рады всем, но у них свое тайное вечеря. Останавливаются, в полголоса репетируют новую песню, внимательно выслушивая старшего. По возрасту старшего. Похоже, аксакала. Репетиция закончена – излучая мощное единение шагают по каналу Грибоедова, разглядывая вместе со Спасом на Крови место скорой дислокации. Чудные ребята. Обязательно завтра пойду на стадион за них поболеть. Сначала за них – потом уже за сборную Марокко.

Перед входом в фан-зону вдребезги разбивается миф о русских. Кто вот сказал, что лишь мы все делаем в последний момент?! Опроси футбольных болельщиков – каждый знает, что на матч, в том числе матч-трансляцию на улице , надо приходить заранее. Если зайти хочешь побыстрее. А тут куда не глянь – со всех сторон припозднившийся интернационал. Немцы, готовые говорить с кем угодно и о чем угодно. Главное – обстоятельно. Иранцы с надписью «Сардар» на футболках. Тоже, кстати, ребята веселые. Сначала скандировали в честь своих, потом подбодрили Россию, затем что-то про завтрашних соперников, марокканцев, используя «зеро», прокричали. Что ж завтра и посмотрим, кто кого – на трибунах будет ох как увлекательно.

Артем Дзюба про потенциальных заезжих нарушителей порядка сказал без компромиссов: «Кто к нам с агрессией придет, за нее и ответит». Это в мягкой формулировке.

Потянуло в толпе дымом – кто ж в такой куче додумался закурить? Неужто иранцы столь бесцеремонные? Нет, это наши родные, словно в назидание иностранцам – привыкайте, мол. А мы у себя дома. Устал стоять в толпе паренек с триколором – махнул через решетку, не глядя далеко. И кажется, не думая. Иностранцы на него смотрели с изумлением, но это сначала. Когда парень на двухметровой высоте завис, смотрели уже с ужасом.

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Говорят, язык футбола универсален. Интернационален. Оказывается, не только он. Хотя узнаешь это на футболе. «Осторожно, не толкаемся, здесь детей много», — голос из толпы звучал уважительно-просящим. Но только слова прозвучали, толпа как радиоуправлемая замерла, некоторые на цыпочках в стойке «смирно» вытянулись. Полтора десятка языков разом на шепоток перешли – вдруг следом еще одна важная инструкция последует, не пропустить бы. Футбол, он ведь объединяет!

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»