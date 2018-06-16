Из России по новому. Иранский третий тайм

Если кто забыл чемпионат мира в ЮАР, то трансляциями восьмилетней давности память надо освежить обязательно. Фишкой южноафриканского турнира стали дудки вувузелы, издававшие вечный гул в чаше стадиона. Вспомнили? Значит, уже ощутили атмосферу арены «Санкт-Петербург», на которой Марокко с Ираном схлестнулись. Нет грандиознее события, чем домашний чемпионат мира – можешь не выезжая из своей страны, каждый день окунаться в новую культуру.

Нашествие марроканцев

Беглый взгляд по трибунам – марроканцев больше, слышно их лучше. Такой же расклад и на поле просматривался. Марроко мяч разыгрывает деловито, вроде и неспешно, вдруг пас и уже чем-то предголевым в штрафной соперника запахло. Иран, отдавая сопернику должное, аккуратно, выжидательно. Даже с катеначчо сравнения удостоился. Ой, ли, думаю, катеначчо. Но присмотрелся – и ведь в самом деле. Линия из пяти защитников, тут же квартет хавбеков вторую оборонительную линию высекает, единственный форвард рассекает пространство в центральной круге.

Из России по новому. Как Питер офутболивается

Марокканцы создавали, наседали, сбрасывали, били. Но или защитник на себя удар примет, или вратарь в струнку вытянувшись из под штанги потащит. Иранские болельщики, казалось, притаились, надеясь на спасительную ничью. А может казалось на фоне жгучей марокканской поддержки. Добавил судья аж шесть минут. Стоило игроку бело-зеленых мяч прибрать после нарушения, на него соперники коршуном кинулись. Подумалось – не закончится матч после шестой добавленной, вот-вот сойдутся и запасные с тренерами в рукопашной. Наконец успокоилось.

Красавец-автогол

Иран мяч мяч от своих ворот отодвинул, вскоре и вовсе передвинул к угловому флажку марокканцевгде и нарушили те правила. Гневно штрафной оспаривали, словно предчувствуя. А потом все моментально на стадионе переменилось. Подача, удар головой с ближней штанги и вмиг замолкли, держась за голову, «красные сектора», вдруг всколыхнулись иранские флаги.

ЧМ-2018. 1-й тур. Иран вырвал победу у Марокко благодаря автоголу

Хотел было порадоваться за красивый гол, да пришлось сочувствовать. Лишь на повторе стало понятно, что красавец-автогол учудил Бухаддус, не зря ж форвард. Которого толпой утешали, толпой наигравшие на победу, но поверженные и ретировались. Результат вопреки игре, мгновенный перепад эмоций, с опасения на восторг, за это ж мы футбол то любим? И не столь важно, кто играет, что Криштиану в этот вечер в паре тысяч километров зажигает. 60 тысяч на трибунах «Санкт-Петербурга» — тому порука.

Тайна «вувузел»

А победители тем временем третий тайм устраивали. Сначала команда одной трибуне покланялась, потом разделившись на двойки-тройки у другой оттанцовывали, затем и на второй круг по стадиону пошли. Выходишь с трибуны – ох, как лучезарны иранцы, как жизнерадостны, и хором, и сольно скандируют. Идут слаженно, останавливаются у лестницы и поют, как после десятка репетиций. Выходишь на улицу – кажется и не было сегодня других болельщиков на стадионе, сплошной праздник Ирана.

Первый собеседник развеивает миф об африканском происхождении дудок типа «вувузел». Издаваемый ими монотонный звук, оказывается, давний атрибут атмосферы на каждом футбольном матче в Иране. Для убедительности, словно фокусник-иллюзионист, вмиг достал откуда-то дудку. И дунул так, что пронзило, как и в самой чаше арены. Видимо, эффект звука отразился на выражении моего лица – иранец сиял, даже поблескивал, как Финский залив на заходящем солнце.

Не успел распрощаться с этим собеседником, как появился другой в бело-зеленой атрибутике. Про стадион с видом летающей тарелки говорил исключительно «бьютифул». Итоги нежданной победы подвел так: «Все самое интересное только начинается, теперь бы Португалия с Испанией вничью сыграли. А там уж мы с ними посмотрим, кто кого. Вопрос о цене удовольствия – поехать в Россию на чемпионат мира – придал собеседнику озадаченный вид. Сначала начал подсчитывать в иранских риалах, но тут же упростил себе задачу: «Около 12 тысяч долларов посещение России обойдется». Дорогое ли удовольствие для обычного гражданина Ирана? Ответом стал задумчивое кивание головой.

Отбить «пять»

Работай арена «Санкт-Петербург» круглые сутки – иранцы бы здесь всю ночь и отмечали. Хороводы б водили по периметру. И только назидательные просьбы громкоговорителя вынуждали азиатских гостей искать выход. Попутно они раздумывали над методом празднования: танцам с плясками где-нибудь на Невском зажечь, как накануне, или устроить вечеринку в баре. Иранские женщины в активности нисколько мужчинам -болельщикам не уступали. Отбить «пять» идущему навстречу – запросто. Зарядить очередную кричалку – легко!

Если фотографироваться со своим бело-зеленым флагом, то обязательно с русскими барышнями-волонтерами. О марокканцах забыли – тех и не было. Или почти не было. Будто прятались в подтрибунных помещениях, не смея мешать радости соперника. Но стоило тем разойтись, как и красный цвет в глазах снова зарябил. Но и только. Шли ребята из Марокко тихо. Поражение принимали смиренно, деловито. Пару снимков тут, пара – там. Буднично, не привлекая внимания. Насколько день, казалось, остался за марокканцами, причем вчера и сегодня, а вот вечер в Питере стал иранским полностью.

Но теперь то мы знаем – те и другие ваши города разукрасят, новое покажут, радость разделят.Вы такого еще не видели! Ау, Казань, Москва, Калининград, Саранск! Встречайте.

Текст: Максим Михалко

Фото: FIFA

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»