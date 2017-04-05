Ивица Олич: «Франк Рибери перепрятывал вещи футболистов «Баварии» и иногда кидался мокрыми гетрами»

Существуют разные мнения о том, кто лучший легионер в истории чемпионата России. Некоторые называют Вагнера Лава, кого-то воодушевляют достижения Неманьи Видича в «Манчестер Юнайтед», а многие вспоминают голы Ивицы Олича. Хорват приехал в ЦСКА из загребского «Динамо», несколько раз выигрывал Премьер-лигу, побеждал в Кубке УЕФА, а потом отправился в Германию и сделал там потрясающую карьеру. В интервью еженедельнику «Футбол» Олич рассказал, чем ему запомнился Валерий Газзаев, что творил Франк Рибери в раздевалке, и ответил на очень важный вопрос для армейца: согласился бы он на предложение «Спартака».

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— Вам 37 лет. И вы согласились играть во второй Бундеслиге. Как так получилось?

— На самом деле я был готов завершить карьеру прошлым летом, когда у меня закончился контракт с «Гамбургом». Но потом мне позвонили из «Мюнхена 1860», и мой хороший друг, тренер, спросил, есть ли у меня возможность задержаться в футболе еще на один сезон. Я ему ответил, что мне не хочется играть во второй лиге – это нелегко. Но его это, похоже, не убедило. Он позвонил второй раз, потом пятый, десятый, и в конце концов мы договорились о беседе. Я приехал в Мюнхен – и остался.

— Сейчас получаете то же удовольствие от футбола, что и раньше?

— Не знаю. Да сейчас для меня это и не особо важно. Я сразу сказал руководству, что хочу попробовать поиграть полгода. Если колено не подведет, то отыграю оставшуюся часть сезона.

— А когда вы играли за ЦСКА, вас не мучили вопросы о здоровье?

— У нас была самая лучшая команда. Конечно, против нас выходили сильные соперники, но они не были такого высокого уровня, как ЦСКА. Из-за этого мы могли четыре года легко бороться за чемпионство. Но потом укрепился «Зенит», два года подряд побеждал «Рубин», «Локомотив» временами очень давил. Стало сложнее. Сейчас все по-другому. ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд. А в этом году команде будет особенно тяжело. Но еще есть много матчей до конца, и я верю в лучшее.

— То есть вы следите за ЦСКА, так?

— Конечно.

— Тогда напомню вам об обещании посетить новый стадион армейцев.

— Сезон в Германии заканчивается в мае. По возможности, если успею на какие-нибудь игры, приеду в конце весны.

— Самый памятный момент в ЦСКА?

— Один момент я буду помнить всю жизнь. День, когда мы взяли Кубок УЕФА. Мало кто верил в нашу победу. В Лиссабоне стадион был забит болельщиками «Спортинга». Давление было очень сильным. Но мы их обыграли. И для меня это самый большой успех в карьере.

— И премиальные – тоже?

— Да я уж не помню. Скажу одно: деньги тогда и близко не были на первом месте. Поэтому мы больше радовались победе, а не сумме, которую получили за нее.

— Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

— Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

— А чем запомнился Валерий Газзаев?

— Он очень здорово умеет мотивировать. Для Валерия Георгиевича было важно, чтобы футболисты усердно работали на каждой тренировке. Его тренировки иногда получались тяжелыми, но все было в меру. То есть за пару дней до игры он никогда не нагружал нас сильно.

— Терпели даже бразильцы?

— Тогда было немало в команде хороших игроков. Но для меня самым лучшим оставался Даниэл Карвальо. Он был просто великолепен! Когда не был травмирован.

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— Кто в ЦСКА отвечал за атмосферу?

— Василий Березуцкий. Он смешной, шутил вечно. Но это никак не отражалось на игре: на поле он превращался в серьезного и ответственного парня.

— Какие впечатления остались от российского футбола?

— Ваши разные поля. Когда один день играем на искусственном поле, потом – на настоящем. Это же трудно! Очень! Сложно перестроиться, угадать, как отскочит мяч, как правильно ударить, чтобы он покатился точно в ноги партнеру.

— Большие расстояния не бесили?

— Это было даже интересно. Ведь Россия – самая большая страна в мире! Она очень красивая. А я жил в Москве, и посмотреть другие города возможности не было.

— Даже Грозный? Многие иностранцы, приезжая в Чечню, удивлялись количеству вооруженных людей.

— Мой знакомый тренер раньше работал в «Тереке» и рассказывал, что там очень нелегко жить: в восемь вечера мало народу на улице. И это было непривычно. Но меня больше поразил выезд в Томск. Мы летели туда 5–6 часов. А там трехметровый слой снега. В городе была одна маленькая гостиница, плюс нам дали очень мало номеров. Ну, и стадион: он маленький, а поле ужасное. Такое невозможно забыть. Надеюсь, там сейчас все изменилось в лучшую сторону.

— И наверняка вам запомнились дерби со «Спартаком». Вы могли себя представить в красно-белой футболке?

— Точно! Кстати, у меня было предложение от «Спартака» до перехода в ЦСКА. Но я хотел сражаться за золотые медали, и в ЦСКА у меня появилась такая возможность. Но если бы я сел на скамейку в ЦСКА, то я бы ушел в другую российскую команду за игровой практикой. Для меня место в основе всегда было важно. Поэтому я и ушел из «Баварии», кстати. А если «Спартак» вдруг захочет меня приобрести сейчас, то я откажусь. Слушайте, мне уже 37, мне пора заканчивать с этим.

Луи ван Гал, финал Лиги чемпионов, шутник Рибери

— Что для вас было непривычным после переезда в Германию?

— Я приехал в Бундеслигу после чемпионата мира 2006 года. Немцы построили новые стадионы, отличные арены, которые дышали очень футбольной атмосферой! Неважно, играешь ты в январе, или в феврале, или в декабре – поле всегда в одинаково хорошем состоянии. С российскими полями не сравнить: у вас погода жестче. Ну и, да, всегда полные стадионы. Когда вокруг тебя такое, ты во время матчей не можешь думать ни о чем, кроме как биться за три очка.

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— Вторая Бундеслига жестче первой?

— Конечно! Абсолютно другой стиль игры! Во второй лиге в настоящий футбол играют только три команды. «Штутгарт» — у них тут самые сильные игроки. А еще «Ганновер» и «Нюрнберг». Остальные могут забить гол со стандарта, а потом весь матч стоять на линии ворот, чтобы сохранить очки. По ногам здесь бьют намного чаще, поэтому и судьи показывают карточки гораздо больше, чем в Бундеслиге.

— Вы работали вместе с Луи ван Галом и как-то сказали, что он стал главным тренером в вашей жизни.

— Это точно. Я пришел в «Баварию», когда он стал главным тренером. Сразу возникли проблемы: на позиции нападающего было много конкурентов. Загибайте пальцы: Миро Клозе и Марио Гомес — два футболиста сборной Германии, плюс Лука Тони. Первое, что мне сказал Ван Гал: «Ивица, пробиться в основу будет совсем нелегко, так как «Бавария» будет играть в одного нападающего». Может, он хотел, чтобы я ушел. Но я решил остаться и попробовать закрепиться в одном из самых больших клубов мира. В итоге после двух-трех недель сбора в Италии Луи пришел и сказал: «Ивица, если ты будешь так тренироваться, у тебя есть все шансы играть в основе». Я не мог поверить, честно.

— Это был 2011 год.

— Да. Я сыграл матчей в Бундеслиге больше, чем другие форварды «Баварии». Практически стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, выступил в финале против «Интера», выиграл Кубок Германии и стал чемпионом страны. Это был лучший сезон в моей карьере. Я очень благодарен Ван Галу за доверие.

— Вы сказали про финал Лиги чемпионов против «Интера». Наверное, нелегко переживать такие поражения.

— У нас тогда не играл Рибери. «Интер» был в разы сильнее, поэтому наше поражение стало абсолютно справедливым.

— Мне кажется, что это было не главное поражение в вашей карьере?

— Это действительно так. Самое обидное – проигрыш в финале ЛЧ против «Челси». Тогда еще Дрогба забил гол под самый конец. Мы им раз пять могли забить! А в конце была очень обидная серия пенальти. И именно поражение от «Челси» меня очень сильно ранило. Я еще месяц думал об этой игре.

— Персонально для вас это был лучший период карьеры в Германии?

— Да. Я тогда забивал «Манчестер Юнайтед», соревновался по количеству голов с Лионелем Месси, три раза поражал ворота «Лиона», «Ювентуса». Но не могу не вспоминать и время в «Гамбурге», когда я только перешел туда из ЦСКА. Это было знакомство с немецким футболом.

— Это были не самые лучшие времена для «Баварии». Но сейчас она в Германии на первом месте во всем. Как так получается?

— Все очень просто. У «Баварии» в составе всегда лучшие игроки чемпионата Германии. Если кто-то из футболистов им приглянется, то есть большая вероятность, что в следующее трансферное окно он окажется в «Баварии». Вот, к примеру, дортмундская «Боруссия»: мюнхенцам понравился Роберт Левандовски – они его купили, им понравились Хуммельс и Гетце – они и их приобрели. Это политика чемпионов. Если они кого-то продают, то моментально находят игроку замену. Пеп Гвардиола пришел в «Баварию», отдал Тони Крооса мадридскому «Реалу», но быстро усилил эту позицию Тиаго Алькантарой.

— Сильнейший футболист, с которым вам пришлось вместе работать?

— Ох, таких было много. Но лучше всех – Франк Рибери.

— Слышал, он самый большой шутник в «Баварии».

— Ха-ха-ха, да! Мог гетрами мокрыми в нас кидаться.

— Так себе шутка, если честно.

— Ха, он придумывал новые шутки 3–4 раза в месяц. Франк постоянно что-нибудь брал у одноклубников и перепрятывал. К примеру, помылся после тренировки, вышел из душа – а у тебя нет или майки, или ключей от машины. Все знали, к кому обращаться в таких ситуациях. Подходили к Рибери и пытались выяснить, куда он все это спрятал.

— А Рибери вроде сам не любит, когда над ним прикалываются.

— Когда праздновали чемпионство, он был против того, чтобы его обливали пивом. Почему? Не знаю. Может, не любит?

Жесткий Магат, Октоберфест, традиция в «Вольфсбурге»

— Из России кажется, что в Германии самое главное – дисциплина.

— Все зависит от тренера. В «Гамбурге», «Баварии», «Вольфсбурге» и «Мюнхене 1860» дисциплина – это основа. Но это и в ЦСКА было. Без дисциплины – никуда, если ты хочешь занимать высокие места.

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— Вы сказали, что все зависит от тренера. Вы работали с Феликсом Магатом. Действительно его тренировки — ад?

— Ха-ха-ха, это точно! У него были настолько тяжелые занятия, что после них мы не могли думать ни о чем другом, кроме как о кровати и здоровом сне. У нас не было сил ездить после тренировок в ночные клубы или еще куда. Самые серьезные нагрузки были на сборах: мы «умирали» по два-три раза в день.

— Какие-то совсем изощренные пытки?

— Он мог заставить по горам весь день на велосипедах ездить. Но самый интересный случай произошел после одного поражения. На следующий день после игры он был очень расстроен и предложил нам немного побегать. Я не знаю, сколько мы бегали. Полтора часа? Два? Причем бегали очень-очень-очень быстро. Не понимаю, как я там не умер. После такой пробежки каждый хотел пить. Но Магат забрал у нас всю воду.

— И что сказали игроки?

— Мы злились, но ничего не скажешь ведь – а то еще отправишься бегать.

— В Германии на стадионах – по 30 тысяч человек. Как немцы завлекают зрителей?

— Все дело в культуре. В выходные всегда игры, поэтому вся семья за день до этого будет думать только о предстоящем матче. Если в Хорватии ты не придешь с детьми на игру, потому что боишься взять их с собой на стадион из-за болельщиков, то в Германии все совсем не так. Даже если играет «Бавария» и «Дортмунд» и рядом будут сидеть болельщики разных клубов, то никаких беспорядков не будет. Поэтому спокойная домашняя атмосфера на стадионах и привлекает людей.

— Но и в Германии фанаты могут быть недовольны, если их команда проигрывает несколько матчей подряд?

— В прошлом сезоне «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги. Болельщики стояли на трибунах, свистели, ругались. Даже хотели выбежать на поле, но полиция их вовремя сдержала. Но фанаты не ведут себя как свиньи. В Германии этого не любят. Сейчас, когда у «Мюнхена» не очень хорошее положение в турнирной таблице, я могу ездить или гулять по городу, и проблем у меня точно не будет.

— Даже на Октоберфесте не пристают?

— Нет! Это вообще тут большой праздник. Каждый год руководство выделяет один день на посещение Октоберфеста. И в «Баварии», и в «Мюнхене 1860» это принято. Если честно, я стараюсь туда не попадать: ну очень много людей. Хотя традиционный немецкий костюм, в котором ходят на Октоберфест, у меня есть.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»